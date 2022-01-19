За 30 лет потратили миллиарды, чтобы уничтожить места, где когда-то жил Чокан Валиханов

Станцию Кушмурун начали строить на пустом месте, примерно в 10 км южнее одноименного озера, рядом с рекой Обаган. Жители практически все приезжие, ехали на строительство железной дороги со всей страны. В 1950-х здесь были разведаны огромные запасы бурого угля. Тогда же появились первые планы строительства под них ТЭС и города Убаган, в котором проживали бы работники разреза и теплоэлектростанции. Как получилось, что подземные богатства стали проклятием Кушмуруна?

Большая семья моего отца приехала на станцию Кушмурун в первый год ее строительства. Приехали на пустое место, построили землянку. Годы были трудные, голодные. Отец рано умер, а нас из детей было пять братьев и две сестры. Мне было тогда 12 лет и я хорошо помню, как старший брат Дмитрий уговаривал мать перебраться на строительство железной дороги, поближе к озеру. Народная молва о том, что в этих местах много дичи и рыбы, дошла и до с.Мамлютка Северо-Казахстанской области где тогда проживала наша семья. Землянка была в нескольких сотнях метров от речки Караган, которая впадала в Обаган и далее в озеро Кушмурун.

Так теперь выглядит места, где еще несколько лет назад были озера и река Караган

Житель ст. Кушмурун Владимир РАДЧЕНКО писал:

Владимир Радченко, житель ст. Кушмурун, краевед и патриот родного края. Автор рассказов про озеро Кушмурун и крепость Кус-Мурын, где провел детские годы Чокан Валиханов

- Буйная растительность озера Кушмурун в военные годы была заселена непуганой птицей, но для ее охоты оружия не было. Шла война и поэтому все ружья были изъяты. Была введена карточная система на основные продукты: хлеб, масло, мыло на многие продукты питания. Дважды за годы войны урезались карточные нормы на продукты. Но выживали благодаря местной рыбе. Окунь, щука, карась вместе с картошкой стали основными продуктами питания кушмурунцев. Весной , когда вода разливалась на многие сотни метров, в степи на заливных лугах трава буквально ходила ходуном от рыбы.

Такой выглядела местность, когда рядом расположился угольный разрез № 1

Несмотря на войну, для Кушмуруна это были годы интенсивного строительства и развития. Уже в начале 1946 года здесь проживали более 10 000 жителей. А 6 июня 1950 года решением № 411 Семиозерного райсполкома поселок Кушмурун был преобразован в город. Здесь располагалось отделение железной дороги. Численность населения порой достигала 18 000 – 20 000.

Разрез «Приозерный»

Строительство разведочно–эксплуатационного разреза «Приозерный» началось в декабре 1982 года. В 10 км на север от ст. Кушмурун начали строительство промышленных и административных зданий, появились котельная и столовая, теплые боксы, весовая и другие подсобные помещения, подъездные асфальтированная дорога и железнодорожные пути. В короткие срок подвели линию электропередачи и телефонные провода. Современная техника, электрический «шагающий» экскаватор. Работы велись ПО «Челябинск уголь» прежде всего для Троицкой ТЭС и нужд Кустанайской области.

Первый ковш вынул из забоя машинист экскаватора Владимир Давыденко в октябре 1984 года, а 7 мая 1988 года трудящиеся разреза добыли первый 1 млн тонн угля. В дальнейшем планировалось увеличение добычи углей до 4 млн тонн в год.

Наш бурый уголь, чтобы опробовать его, поставляли на разные электростанции СССР, например, Красноярскую. Разрез «Прозерный» еще был построен как опытно-промышленная база для поиска оптимальных технологий использования этого вида топлива.

Строились дома, асфальтировались улицы и дороги. И все это во многом благодаря разрезу «Приозерный». Высокие зарплаты привлекали жителей других городов. В Кушмурун ехали квалифицированные специалисты не только для работы разреза, но и врачи, учителя.

Лечебные свойства грязи реки Обаган и озера Кушмурун внедрил заведующий хирургическим отделением железнодорожной больницы ст. Кушмурун Никита Аксенов. На фото он слева. 1982 г.

7 врачей трудились в хирургическом отделении которым руководил Никита Степанович Аксенов. Он уже тогда обратил внимание на целебные свойства грязи со дна реки Убаган и озера Кушмурун. Образцы грязи отправили в один из научных центров Москвы, их исследовали и одобрили для применения в лечебных целях. В 90-х годах помещение под грязелечебницу выделили в одном из градообразующих предприятий – вагоноремонтном депо. Лечили заболевания суставов, артриты, полиартриты и многое другое. После смерти Аксенов, грязелечебные помещения были «успешно» закрыты.

После распада СССР наступил период приватизации и у разреза появился новый собственник. 2006–2007 годы стали практически последними, когда уголь был востребован в достаточном для работы разреза количестве. После того, как Троицк отказался от кушмурунского угля, разрез перестал работать в нормальном режиме. Были попытки властей запустить работу разреза, создавались рабочие группы, но из года в год объяснение малоэффективной работы разреза одно и то же: отсутствие рынка сбыта. Но кто его должен искать? Этот вопрос был не районного масштаба.

Схема расположения месторождений бурых углей в Костанайской области

При этом в 2013 -2014 годах уже на южной стороне, примерно в километре от п. Кушмурун, начались работы нового разреза. Из протокола общественных слушаний по проекту ОВОС к проекту промышленной разработки «Кушмурунского буроугольного месторождения на разрезе № 1 в Костанайской области открытым способом» от 24 сентября 2014 года:

«В результате промышленной разработки разрез прогнозируется минимальное воздействие на растительный и животный мир. В качестве природоохранных мероприятий предусмотрено постоянное орошение грунтовых дорог и породы постоянный мониторинг за механизмом горной техники, а также последующая рекультивация объекта. Также предусмотрены работы по биологическому восстановлению земель, создание растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения, посев многолетних трав на территории промышленных площадок проектируемого предприятия. Предусмотрены природоохранные мероприятия, будет проведена рекультивация. Также в целях дополнительной защиты недропользователем будет построен предохранительный вал с зелеными насаждениями, который послужит естественным пылеулавливателем и будет ограждать разрез».

Ночью 17 декабря 2014 года начали сливать воды двух озер и реки Караган вниз по уровню

А ночью 17 декабря 2014 года, в День независимости РК случилось ЧП: была предпринята попытка спустить воды из двух озер в реку Убаган. Уже утром жители поселка выразили возмущение.

Кушмурунские озера были занесены в международный рейтинг самых удивительных видов из космоса. Два озера и небольшая перемычка между ними, выглядели как огромные очки или как предмет женской одежды – бюстгальтер, попали в списки достопримечательностей планеты, среди которых озеро в виде человека в Бразилии, солнечная электростанция в пустыне Невада, водопад Виктория. Здесь водилась рыба, здесь жители отдыхали, еще и потому, что эти озера были ближайшими к поселку и до них можно было дойти пешком. Небольшая речка Караган была связана с озерами и подпитывала их своими водами. А еще эти водоемы были безопасными для тех, кто только учился плавать. И эти озера решили тайком спустить, вырыв более чем километровый канал.

Эти озера попали в рейтинг самых интересных видов из космоса по версии Google. Сегодня вода здесь отсутствует, но есть шанс восстановления

- Это, конечно, ЧП. Они не должны были трогать озера. Мы сработали оперативно. Прибыли ЧС и полицейские. Сток воды удалось перекрыть. Нет, озера пострадали не сильно. Мы поставили в известность руководство фирмы, чтобы такого больше не повторилось, - тогда ответил журналистам аким Аулиекольского района Амантай БОЛГАРИН.

Но сегодня воды в озерах уже нет. А вырытый канал для спуска воды превратился в широкий и глубокий овраг. Налицо необратимый процесс эрозии почвы водой. Ширина канала увеличивается с каждым годом. Неоднократно случаи падения в него скота местных жителей.

Канал, прорытый работниками разреза в 2014 году. Так он выглядит в июле 2021-го. Из-за эрозии почвы с каждым годом ширина увеличивается

В сентябре 2015 года генеральный директор ТПК «Тюрк Казына» Руслан Мамунов информировал акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о том что объем инвестиций на 2016 год составит 2,5 млрд. тенге. Из них 560 млн. тенге будут направлены на строительство подъездного железнодорожного пути. Начало непосредственной добычи назначено на 2017 год в объеме 200 тысяч тонн угля. В 2020 году против Мамунова было заведено уголовное дело за незаконное получение более одного миллиона долларов от родственников бывшего акима Костаная. При этом упоминались некоторые работники Кушмурунского угольного разреза. В дальнейшем от строительства железнодорожного пути отказались, а вот убрать за собой земляные валы пока не спешат.

Руслан Мамунов и Архимед Мухамбетов в п. Кушмурун обсуждают перспективы разреза №1

А что с углем?

В октябре 2017 года появились заголовки типа «Костанайская область дала стране уголь с низкой зольностью и хорошей теплоотдачей». С этого момента ТОО «Казахская угольная энергетическая компания» постепенно стала сворачивать свою трудовую деятельность.

Интересная ситуация с названиями угольных энергетических компаний, зарегистрированных по адресу: п. Кушмурун, ул. Гоголя, 67. Каких-то опознавательных табличек, вывесок на этом здании мы не нашли. По информации из Интернета некоторые ТОО представляются как малые предприятия с численностью сотрудников от 1 до 5 человек

Озеро Кушмурун. Рядом территория, где находился разрез «Приозерный»

В декабре 2020 года в акимате п. Кушмурун прошло собрание с участием заместителя акима Костанайской области Виктора Ионенко. Один из вопросов был об угольных разрезах. Сообщили, что разрез «Приозерный» закончил свое существование, а вот разрез № 1 ТОО «КУЭК» приостанавливает свою деятельность на 5 лет из-за отсутствия средств. При этом было сказано, что какие-либо экологические проблемы отсутствуют.

С чем жители п. Кушмурун не согласились, указав на факты катастрофической по своим масштабам эрозии почвы. Говорили о брошенных участках земли, на которых пытались построить участок железной дороги от станции к разрезу. И о том, что в результате этих работ остались участки насыпных валов, которые перекрывают традиционные каналы спуска весенних талых вод. Кого-то стало подтапливать, а небольшие водоемы для скота остались без подпитки водой.

Главный офис ТОО «КУЭК». п. Кушмурун, ул. Гоголя, 67. Декабрь 2021 г.

В завершение заявили, что весной 2021 года на разрезе компании КУЭК пройдет плановая проверка. Виктор Ионенко обязал проверяющие органы до 1 июня 2021 года предоставить итоги проверки. По ходу выяснилось, что каких-то обязательств угольной компании перед поселком не нашли и обязали к следующему собранию все имеющие договора рассмотреть. Особенно указывалось, что все что связано с экологическим состоянием прилегающей территории.

Что было дальше? Отсутствие какой-либо информации на очередном собрании, уже в июле 2021 года. Эрозия почвы водой продолжается, озера и река Караган практически исчезли.

Виктор Ионенко обещал поднять все документы с обязательствами в договорах и узнать, что было выполнено и что нет. Выяснилось, что данный вопрос невозможно решить на месте, потому как многие вопросы входят в компетенцию одного из министерств РК. Ионенко взял на себя обязательство связаться с министерством и найти решение возникших проблем.

В ноябре 2021 года сняли охрану и убрали шлагбаум на въезде на территорию угольного разреза. Появился очередной котлован, наполненный карьерными водами.

А ведь еще в 2014 году представитель компании «2 К» Николай КАМЕНСКИЙ - консультанта проектов, связанных связанном с разработкой Тургайского буроугольного бассейна, заявил:

- Чтобы эти месторождения подготовить к добыче, на Орловском надо вынуть около 60 млн кубометров вскрыши, на Кушмурунском месторождении - около 30 млн. Горняки представляют, сколько это затрат, даже если иметь в виду их самый минимум - $2 на кубометр. Поэтому, когда в область придут люди и предложат, что вот мы тут чуть-чуть покопаемся, немного возьмем и будет нормально - для нас, как технических консультантов, это утопия. При таком объеме вскрыши добывать 100-200 тыс. тонн совершенно нерентабельно.

И добавил:

- Ваши угли - низкого качества. У них короткий период самовозгорания. Не более 100 дней. Поэтому вести речь о том, что их можно добывать для того, чтобы куда-то вывозить на продажу, бессмысленно. Не имея перерабатывающих мощностей, начинать добывать эти угли нельзя - это путь к экологической катастрофе

Сегодня мы видим, что технические консультанты оказались правы. Почему не прислушались к доводам специалистов?

Экологическая сторона

2016 год. Национальный доклад РК о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. Воды реки Тобол были занесены в категорию вода умеренного загрязнения, а река Обаган оказалась в категории вода высокого уровня загрязнения

Озеро Кушмурун по своей площади входит в 10 самых крупных озер Казахстана. В результате различных сбросов карьерных вод озеро стали облетать традиционные для этих мест птицы. Озеро, которое всегда кормило людей, за последние несколько десятков лет люди превратили в мертвое озеро. После того как разрез прекратил свое существование, постепенно птицы возвращаются, но до полного восстановления еще нужно много времени.

Замор рыбы на реке Обаган. Сентябрь 2019 г.

В сентябре 2019 года на реке Обаган был обнаружен замор рыбы. В местах недалеко от угольного разреза. Мертвая рыба прибывала несколько дней и на четвертый местные жители забили тревогу. На места замора прибыли экологи и главный специалист отдела рыбного хозяйства Костанайской области Нурлан Нурумов. Собрали более 100 кг рыбы, часть из которой утилизировали, часть заморозили для лабораторных исследований.

- Говорить о каком то превышении концентрации загрязняющих веществ пока рано. После того, как будут исследованы пробы, - заявил тогда журналистам государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ.

На следующий год мы спросили об итогах исследований. Исполняющая обязанности акима п. Кушмурун Ольга Крюкова ответила, что ей о них ничего не известно.

По адресу п. Кушмурун, ул. Гоголя, 67 указаны несколько угольных компаний

13 марта 2020 года депутаты областного маслихата единогласно проголосовали за продолжение разработок залежей бурого угля Тургайского угольного бассейна. Жители п. Кушмурун уже с тревогой ждут, когда очередная угольная компания разместится по адресу ул. Гоголя, 67 и выроет очередную экологически вредную яму.

Разрез № 1. Декабрь 2021 г., все работы полностью приостановлены. Работники уволены

Шукеев, Кулагин, Садуакасов и нынешний аким Костанайской области Архимед Мухамбетов - в течение нескольких десятилетий длится история угольных разрезов п. Кушмурун. Кто следующий и как остановить…

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