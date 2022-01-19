Как вырастить колеус Блюме из семян для дома и клумбы

Ну кто не знает этот комнатный цветок? Быстрорастущий, неприхотливый, легко размножаемый черенками, колеус Блюме раньше, наверное, был у каждого и дома, и на работе. За схожесть стебля и листьев с крапивой его прозвали «комнатной крапивкой». Единственным минусом было небольшое количество сортов и расцветок. Но в последние годы отношение к этому цветку поменялось и у селекционеров, и у цветоводов, и у ландшафтных дизайнеров. Колеус снова в моде!

Даже без цветения колеус на клумбе выглядит ярко до самой осени

В продаже появились семена колеуса Блюме с совершенно разнообразной окраской, причудливыми узорами и формой листьев. Аристократичные темно-бордовые, яркие лимонные, двухцветные бело-зеленые и даже пестрые трехцветные растения из тесных горшков на подоконниках шагнули на уличные клумбы, в вазоны и балконные ящики.

Для комнатного выращивания посев семян можно делать в любое время года, при условии досвечивания фитолампой в самое темное зимнее время. Для уличной клумбы февраль - самое подходящее время для его посева на рассаду.

По собственному прошлогоднему опыту могу сказать, что агротехника достаточно несложная, но потребует соблюдения обычных правил для мелкосемянных культур. Для посева вам понадобится небольшой контейнер, высотой до 5 см с прозрачной крышкой, универсальный торфогрунт для цветов, можно с добавлением перлита или вермикулита. Так как семена колеуса мелкие, в виде чешуек, то их раскладывают по поверхности на расстоянии 2-3 см друг от друга, а затем, опрыскивая из пульверизатора, немного заглубляют в грунт.

Семена колеуса, как правило, имеют отличную всхожесть

Всхожесть у семян колеуса достаточно высокая. Выбранные мной два сорта показали стопроцентную, взошли абсолютно все. При комнатной температуре под крышкой, не допуская пересыхания верхнего слоя, всходы появились через 7-10 дней. По мере роста щепотками вокруг растений необходимо подсыпать рыхлый грунт или чистый мелкий песок, а для профилактики появления черной ножки раз в 10 дней поливают раствором «Фитоспорина».

При появлении 3-4 настоящих листочков растения необходимо распикировать по отдельным стаканчикам или ячейкам рассадной кассеты с объемом каждого 150-200 мл. Колеус растет быстро. Оптимальными условиями выращивания являются яркий рассеянный свет на окне южного направления, досвечивание лампой во избежание вытягивания растений, температура в пределах 23-25 градусов, регулярный полив и опрыскивание. Колеус хорошо отзывается на подкормки комплексным минеральным удобрением и биогумусом раз в 2 недели.

Питьевые стаканчики станут достаточным домом для рассады колеуса до высадки в грунт

При достижении высоты 12-15 см верхушку колеуса лучше прищипнуть, тогда растения обрастут новыми боковыми побегами и быстро не потеряют декоративный вид. Цветет колеус невзрачными белыми или сиреневыми цветами, поэтому цветочные стрелки лучше отщипывать на протяжении всей вегетации.

Колеус - тропическое растение, совершенно не выносит даже легкого минуса, поэтому на улицу высаживают, когда минует угроза заморозков, в конце мая - начале июня. Расстояние между растениями выдерживают в 25-30 см. Колеус теневынослив, но от освещенности зависит яркость окраски листьев. Чем больше солнца, тем насыщеннее будет расцветка. Однако клумбы на открытых солнечных местах потребуют больше внимания уделить поливу и опрыскиванию растений.

Продлить жизнь этому цветку поможет осеннее черенкование. Перед заморозками его побеги срезают наполовину и укореняют в воде или влажном песке. В течение недели появляются корешки, и растения можно пересадить в цветочный горшок. На солнечном окне колеус будет радовать вас всю зиму.

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