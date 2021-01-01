Нам 17 января в школьную группу (СШ № 13 Костаная, 9-й класс) учитель отправил вот такое сообщение от медика: «Уважаемые родители! Здравствуйте! Я сегодня раздала вашим детям добровольное согласие на вакцину «Пфайзер» (США). Внимательно прочитайте и ответьте на вопросы и причину отказа. Теперь будут проводить систему Ashyq 13+. Без нее никуда не впускают, во многих кружках и секциях без Ashyq не пропускают. Учителя, направьте родителям, м/с ОСШ № 13». Хотелось бы узнать, это вообще законно или нет?

Izor0345, пользователь сайта

Комментарий

Письмо прокомментировали в отделе образования акимата Костаная:

- В связи с поступившим сигналом с медицинским работником общеобразовательной основной школы № 13 была проведена профилактическая беседа. В ходе беседы было установлено, что данный медицинский работник с целью информационной работы по вопросам вакцинации детей в возрасте с 12 до 18 лет проводит среди родителей опрос. Но при составлении текста сообщения, предназначенного для рассылки в чатах классных руководителей и родительской общественности, допустила ряд ошибок. В частности, был неправильно истолкован и донесен до родителей подпункт 9 пункта 4 постановления главного государственного санитарного врача от 13 января 2022 года за № 1 «О внедрении проекта Ashyq, где прописано, что вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, кинотеатры, детские оздоровительные центры, на объекты образования и др. может осуществляться через Ashyq, но только на добровольной основе и с разрешения родителей или законных представителей. Медицинские сотрудники школ не являются подведомственными отделу образования, так как находятся в подчинении управления здравоохранения. Сообщение, направленное медицинским работником ОСШ № 13 в родительский чат, составлено некорректно и распространено без согласования с директором школы. Еще раз напоминаем, что вакцинация подростков от 12 до 18 лет проводится только на добровольной основе и только с письменного соглашения родителей. Для удобства родителей на базе трех школ города (ГМГ, ШЛ № 1, ОШ № 27) с соблюдением всех санитарных и гигиенических норм работают пункты вакцинации для подростков.