Благотворительный проект

Только на основные процедуры

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 117-м туре не удалось полностью удовлетворить единственную заявку

Собранных средств не хватило, чтобы полностью покрыть потребность участницы этого тура «Нужных денег». И хотя эта недостача повлияет на прохождение реабилитации, все же она не будет критической. Впрочем, в нашем благотворительном проекте часто случаются запоздалые взносы. Иногда они в значительной степени решают проблему нехватки средств. Возможно, так получится и в этот раз.

Этот тур «Нужных денег» пришелся на радостное для всех, но неудачное для проекта время - предновогоднюю кутерьму, когда традиционно сборы падают. Это легко объяснимо: у простых людей, взносы которых в основном и наполняют нашу кассу, много своих личных трат, не у всех есть возможность выделить дополнительные деньги на благотворительность.

Вместе с тем поступило 4 запоздалых взноса для двух участников предыдущего 116-го тура. Читатель Юрий перечислил по 20 000 тенге Адилю Абдуллину и Султану Артюхову. Для этих же мальчиков читатель Вячеслав перечислил по 5 000 тенге. Итого: каждому мальчику по 25 000 тенге. Эти суммы мы не включили в таблицу сборов этого тура, поскольку они не влияют на решение комиссии относительно средств, выделяемых участнице 117-го тура. Но в сводной таблице по всем турам проекта эти взносы будут отражены с пометкой в виде звездочки. Деньги переданы по назначению.

 После операции - реабилитация

17-летняя Динара ДАЙРАБАЕВА из Лисаковска нуждается в операции на левой руке. Ранее ей ставили диагноз «ДЦП», но теперь медики стали чаще признавать собственные ошибки и у некоторых детей в медкарте появляется уточненный диагноз «акушерский паралич Дюшена-Эрба». Это означает, что во время родов акушеры приложили излишнее усилие, чтобы извлечь ребенка, и повредили ему руку (речь идет не только о мышцах, но и о нервном сплетении). Теперь девочка всю жизнь страдает от травмы, полученной при рождении. Но ей может помочь операция, которую назначили на конец января в столичном Национальном научном центре травматологии и ортопедии.

Операция Динары в столице пройдет в конце январяФото из архива Гузель ДАЙРАБАЕВОЙ

Каким бы удачным ни был исход самой операции, реабилитация в послеоперационный период имеет огромное значение. Динаре назначено три курса реабилитации в столице. В отличие от операции, они платные, каждая стоит 300 000 тенге. Мама Динары Гузель ДАЙРАБАЕВА смогла собрать только 200 000 тенге, это меньше стоимости одного курса. Для прохождения всех процедур в рамках проекта необходимо было собрать 700 000 тенге.

Для Динары поступили 11 адресных взносов на сумму 140 562 тенге. На карту «Каспи-голд» поступили 9 взносов на общую сумму 35 562 тенге. Наша постоянная помощница Сания-ханум принесла в редакцию 20 000 тенге сразу после публикации статьи в газете. А 30 декабря в редакцию пришла женщина с новогодним подарком для Динары и суммой 85 000 тенге. Все это собрали сотрудники некой организации, которые пожелали сохранить инкогнито. В таблице они обозначены как «группа коллег». 85 000 тенге влились в общий сбор, а подарок мы смогли передать только недавно. Динара была очень обрадована, что для нее праздник продлился дольше обычного.

Группа коллег передала для Динары не только деньги, но и новогодний подарок / Фото из архива Гузель ДАЙРАБАЕВОЙ

Независимо от суммы адресных взносов, все собранные в ходе тура деньги автоматически засчитывались Динаре, всего же было собрано 603 020 тенге, которые мы перевели на карту мамы Динары.

- Спасибо большое! Дай бог здоровья всем, - поблагодарила Гузель. - Всем вам, газете и людям, процветания, успехов! Мы не смогли бы собрать такую сумму сами. Немного уменьшим количество не самых главных процедур. Но основные все получим. Мы надеемся, что после операции у Динарочки будет лучше работать левая рука. Спасибо всем!

Гузель и Динара 25 января уже будут в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова. Об успехах в лечении мы обязательно сообщим.

 О тех, кому помогли

3-летнему Султану АРТЮХОВУ из Костаная мы собирали деньги в прошлом 116-м туре на специальное питание, без которого жизнь мальчика становится мучительной из-за частых болей в животе и катастрофической потери веса. Только на аминокислотной питательной смеси ребенок может жить, расти и развиваться. При передаче запоздавшего взноса мы немного пообщались с мамой мальчика Яной АРТЮХОВОЙ и узнали, изменилась ли ситуация с помощью таким детям от государства.

- Спасибо за неожиданные деньги, - сказала Яна. - Вы знаете, для нас каждая копейка важна. Смесь постоянно дорожает. Хорошо, что на деньги, собранные в проекте, я закупила запас, но дело с мертвой точки не сдвигается. Нам так и не выделяют средства на приобретение смеси и не выдают смесь. Хожу в поликлинику, пытаюсь чего-то добиться. На днях была у главврача, он лично звонил в управление здравоохранения. Там перечислили диагнозы, при которых эту смесь выдают бесплатно, но мы в этот список не входим. Предлагают мне написать ходатайство, чтобы в этот список добавили и наш генетический синдром. Сколько времени уйдет на то, чтобы наверху рассмотрели наше ходатайство? Не успокоюсь, пока не получу хотя бы официальный отказ, с которым смогу обращаться в какие-нибудь фонды. Не знаю, что будет дальше, но постоянно искать эти большие суммы на питание невозможно.

Ситуация в семьях, где детям требуется дорогущее спецпитание или расходники для трахеостом и гастростом, очень тяжелая. Суммы, которые уходят на приобретение всего необходимого для поддержания жизни ребенка, заставляют такие семьи жить из кредита в кредит. Некоторые продают единственное жилье, чтобы поднять ребенка на ноги или просто облегчить его жизнь, все равно это в итоге не спасает от вечных кредитов. Когда государство обратит внимание на беды этих людей, неизвестно, все обещания Министерства здравоохранения, данные перед началом пандемии, так и не были выполнены под благовидным предлогом: пандемия ведь, не до того, мир надо спасать, а не отдельного маленького человека.

 

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 118-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи. Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба - описывайте сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

 

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-goldОбратите внимание, номер карты изменился 4400 4301 2746 9697.

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 117-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

100 000

Генеральный спонсор - такси «Народное»

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

50 000

Пользователь сайта под ником Евгений

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

25 000

Читатель Дмитрий

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

25 000

Читатель Талгат

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

10 000

Баба Маша

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

85 000

Группа коллег

Для Динары Дайрабаевой

20 000

Сания-ханум

Для Динары Дайрабаевой

1 250

Ольга

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

3 880

Булат Мустафин (гонорар за статью)

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

13 320

Ержан Есимханов (гонорары за статьи)

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

13 500

Остаток от акции «Письмо Деду Морозу»

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

91 219

Остаток с прошлого тура

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

Поступления на «Каспи-голд»:

 164 858

 15 000

Алена

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 5 000

Вячеслав

Для Динары Дайрабаевой

 10 000

Владимир

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 8 000

Фирма «Чистодом»

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 3 785

Рашид

Для Динары Дайрабаевой

 1 000

Асем

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 1 000

Динара

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 5 000

Светлана

Для Динары Дайрабаевой

 1 000

Кайрат

Для Динары Дайрабаевой

 5 000

Виталий

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 1 000

Сергей

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 5 000

Сергей

Для Динары Дайрабаевой

 3 400

Ирина

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 10 000

Константин

Для Динары Дайрабаевой

 5 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 2 000

Руслан

Для Динары Дайрабаевой

 5 000

Темиркан

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 777

Ибагуль

Для Динары Дайрабаевой

 5 000

Асхат

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 3 000

Татьяна

Для Динары Дайрабаевой

 5 000

Данияр

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 1 000

Сергей

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 15 000

Пользователь сайта АНКЛАВ

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 3 000

Неизвестная читательница

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 5 000

Андрей

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 896

Талгат Астана

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 5 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 10 000

Читатель Владимир

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 5 000

Руслан

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 1 000

Татьяна

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 5 000

Валентин

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 1 500

Сергей

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 1 500

Арсен

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 5 000

Данияр

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 1 000

Сергей

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

 5 000

Жанара

На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)

Итого: 603 020 тенге