Только на основные процедуры
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 117-м туре не удалось полностью удовлетворить единственную заявку
Собранных средств не хватило, чтобы полностью покрыть потребность участницы этого тура «Нужных денег». И хотя эта недостача повлияет на прохождение реабилитации, все же она не будет критической. Впрочем, в нашем благотворительном проекте часто случаются запоздалые взносы. Иногда они в значительной степени решают проблему нехватки средств. Возможно, так получится и в этот раз.
Этот тур «Нужных денег» пришелся на радостное для всех, но неудачное для проекта время - предновогоднюю кутерьму, когда традиционно сборы падают. Это легко объяснимо: у простых людей, взносы которых в основном и наполняют нашу кассу, много своих личных трат, не у всех есть возможность выделить дополнительные деньги на благотворительность.
Вместе с тем поступило 4 запоздалых взноса для двух участников предыдущего 116-го тура. Читатель Юрий перечислил по 20 000 тенге Адилю Абдуллину и Султану Артюхову. Для этих же мальчиков читатель Вячеслав перечислил по 5 000 тенге. Итого: каждому мальчику по 25 000 тенге. Эти суммы мы не включили в таблицу сборов этого тура, поскольку они не влияют на решение комиссии относительно средств, выделяемых участнице 117-го тура. Но в сводной таблице по всем турам проекта эти взносы будут отражены с пометкой в виде звездочки. Деньги переданы по назначению.
После операции - реабилитация
17-летняя Динара ДАЙРАБАЕВА из Лисаковска нуждается в операции на левой руке. Ранее ей ставили диагноз «ДЦП», но теперь медики стали чаще признавать собственные ошибки и у некоторых детей в медкарте появляется уточненный диагноз «акушерский паралич Дюшена-Эрба». Это означает, что во время родов акушеры приложили излишнее усилие, чтобы извлечь ребенка, и повредили ему руку (речь идет не только о мышцах, но и о нервном сплетении). Теперь девочка всю жизнь страдает от травмы, полученной при рождении. Но ей может помочь операция, которую назначили на конец января в столичном Национальном научном центре травматологии и ортопедии.
Операция Динары в столице пройдет в конце января / Фото из архива Гузель ДАЙРАБАЕВОЙ
Каким бы удачным ни был исход самой операции, реабилитация в послеоперационный период имеет огромное значение. Динаре назначено три курса реабилитации в столице. В отличие от операции, они платные, каждая стоит 300 000 тенге. Мама Динары Гузель ДАЙРАБАЕВА смогла собрать только 200 000 тенге, это меньше стоимости одного курса. Для прохождения всех процедур в рамках проекта необходимо было собрать 700 000 тенге.
Для Динары поступили 11 адресных взносов на сумму 140 562 тенге. На карту «Каспи-голд» поступили 9 взносов на общую сумму 35 562 тенге. Наша постоянная помощница Сания-ханум принесла в редакцию 20 000 тенге сразу после публикации статьи в газете. А 30 декабря в редакцию пришла женщина с новогодним подарком для Динары и суммой 85 000 тенге. Все это собрали сотрудники некой организации, которые пожелали сохранить инкогнито. В таблице они обозначены как «группа коллег». 85 000 тенге влились в общий сбор, а подарок мы смогли передать только недавно. Динара была очень обрадована, что для нее праздник продлился дольше обычного.
Группа коллег передала для Динары не только деньги, но и новогодний подарок / Фото из архива Гузель ДАЙРАБАЕВОЙ
Независимо от суммы адресных взносов, все собранные в ходе тура деньги автоматически засчитывались Динаре, всего же было собрано 603 020 тенге, которые мы перевели на карту мамы Динары.
- Спасибо большое! Дай бог здоровья всем, - поблагодарила Гузель. - Всем вам, газете и людям, процветания, успехов! Мы не смогли бы собрать такую сумму сами. Немного уменьшим количество не самых главных процедур. Но основные все получим. Мы надеемся, что после операции у Динарочки будет лучше работать левая рука. Спасибо всем!
Гузель и Динара 25 января уже будут в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова. Об успехах в лечении мы обязательно сообщим.
О тех, кому помогли
3-летнему Султану АРТЮХОВУ из Костаная мы собирали деньги в прошлом 116-м туре на специальное питание, без которого жизнь мальчика становится мучительной из-за частых болей в животе и катастрофической потери веса. Только на аминокислотной питательной смеси ребенок может жить, расти и развиваться. При передаче запоздавшего взноса мы немного пообщались с мамой мальчика Яной АРТЮХОВОЙ и узнали, изменилась ли ситуация с помощью таким детям от государства.
- Спасибо за неожиданные деньги, - сказала Яна. - Вы знаете, для нас каждая копейка важна. Смесь постоянно дорожает. Хорошо, что на деньги, собранные в проекте, я закупила запас, но дело с мертвой точки не сдвигается. Нам так и не выделяют средства на приобретение смеси и не выдают смесь. Хожу в поликлинику, пытаюсь чего-то добиться. На днях была у главврача, он лично звонил в управление здравоохранения. Там перечислили диагнозы, при которых эту смесь выдают бесплатно, но мы в этот список не входим. Предлагают мне написать ходатайство, чтобы в этот список добавили и наш генетический синдром. Сколько времени уйдет на то, чтобы наверху рассмотрели наше ходатайство? Не успокоюсь, пока не получу хотя бы официальный отказ, с которым смогу обращаться в какие-нибудь фонды. Не знаю, что будет дальше, но постоянно искать эти большие суммы на питание невозможно.
Ситуация в семьях, где детям требуется дорогущее спецпитание или расходники для трахеостом и гастростом, очень тяжелая. Суммы, которые уходят на приобретение всего необходимого для поддержания жизни ребенка, заставляют такие семьи жить из кредита в кредит. Некоторые продают единственное жилье, чтобы поднять ребенка на ноги или просто облегчить его жизнь, все равно это в итоге не спасает от вечных кредитов. Когда государство обратит внимание на беды этих людей, неизвестно, все обещания Министерства здравоохранения, данные перед началом пандемии, так и не были выполнены под благовидным предлогом: пандемия ведь, не до того, мир надо спасать, а не отдельного маленького человека.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 118-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи. Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства;
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба - описывайте сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.
Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Обратите внимание, номер карты изменился 4400 4301 2746 9697.
Фонд проекта «Нужные деньги», 117-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
100 000
|
Генеральный спонсор - такси «Народное»
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
50 000
|
Пользователь сайта под ником Евгений
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
25 000
|
Читатель Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
25 000
|
Читатель Талгат
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
10 000
|
Баба Маша
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
85 000
|
Группа коллег
|
Для Динары Дайрабаевой
|
20 000
|
Сания-ханум
|
Для Динары Дайрабаевой
|
1 250
|
Ольга
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
3 880
|
Булат Мустафин (гонорар за статью)
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
13 320
|
Ержан Есимханов (гонорары за статьи)
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
13 500
|
Остаток от акции «Письмо Деду Морозу»
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
91 219
|
Остаток с прошлого тура
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
Поступления на «Каспи-голд»:
|
164 858
|
15 000
|
Алена
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
5 000
|
Вячеслав
|
Для Динары Дайрабаевой
|
10 000
|
Владимир
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
8 000
|
Фирма «Чистодом»
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
3 785
|
Рашид
|
Для Динары Дайрабаевой
|
1 000
|
Асем
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
1 000
|
Динара
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
5 000
|
Светлана
|
Для Динары Дайрабаевой
|
1 000
|
Кайрат
|
Для Динары Дайрабаевой
|
5 000
|
Виталий
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
1 000
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
5 000
|
Сергей
|
Для Динары Дайрабаевой
|
3 400
|
Ирина
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
10 000
|
Константин
|
Для Динары Дайрабаевой
|
5 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
2 000
|
Руслан
|
Для Динары Дайрабаевой
|
5 000
|
Темиркан
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
777
|
Ибагуль
|
Для Динары Дайрабаевой
|
5 000
|
Асхат
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
3 000
|
Татьяна
|
Для Динары Дайрабаевой
|
5 000
|
Данияр
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
1 000
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
15 000
|
Пользователь сайта АНКЛАВ
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
3 000
|
Неизвестная читательница
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
5 000
|
Андрей
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
896
|
Талгат Астана
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
5 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
10 000
|
Читатель Владимир
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
5 000
|
Руслан
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
1 000
|
Татьяна
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
5 000
|
Валентин
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
1 500
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
1 500
|
Арсен
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
5 000
|
Данияр
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
1 000
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
5 000
|
Жанара
|
На усмотрение комиссии (Динаре Дайрабаевой)
|
Итого: 603 020 тенге
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