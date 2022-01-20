В 117-м туре не удалось полностью удовлетворить единственную заявку

Собранных средств не хватило, чтобы полностью покрыть потребность участницы этого тура «Нужных денег». И хотя эта недостача повлияет на прохождение реабилитации, все же она не будет критической. Впрочем, в нашем благотворительном проекте часто случаются запоздалые взносы. Иногда они в значительной степени решают проблему нехватки средств. Возможно, так получится и в этот раз.

Этот тур «Нужных денег» пришелся на радостное для всех, но неудачное для проекта время - предновогоднюю кутерьму, когда традиционно сборы падают. Это легко объяснимо: у простых людей, взносы которых в основном и наполняют нашу кассу, много своих личных трат, не у всех есть возможность выделить дополнительные деньги на благотворительность.

Вместе с тем поступило 4 запоздалых взноса для двух участников предыдущего 116-го тура. Читатель Юрий перечислил по 20 000 тенге Адилю Абдуллину и Султану Артюхову. Для этих же мальчиков читатель Вячеслав перечислил по 5 000 тенге. Итого: каждому мальчику по 25 000 тенге. Эти суммы мы не включили в таблицу сборов этого тура, поскольку они не влияют на решение комиссии относительно средств, выделяемых участнице 117-го тура. Но в сводной таблице по всем турам проекта эти взносы будут отражены с пометкой в виде звездочки. Деньги переданы по назначению.

После операции - реабилитация

17-летняя Динара ДАЙРАБАЕВА из Лисаковска нуждается в операции на левой руке. Ранее ей ставили диагноз «ДЦП», но теперь медики стали чаще признавать собственные ошибки и у некоторых детей в медкарте появляется уточненный диагноз «акушерский паралич Дюшена-Эрба». Это означает, что во время родов акушеры приложили излишнее усилие, чтобы извлечь ребенка, и повредили ему руку (речь идет не только о мышцах, но и о нервном сплетении). Теперь девочка всю жизнь страдает от травмы, полученной при рождении. Но ей может помочь операция, которую назначили на конец января в столичном Национальном научном центре травматологии и ортопедии.

Операция Динары в столице пройдет в конце января / Фото из архива Гузель ДАЙРАБАЕВОЙ

Каким бы удачным ни был исход самой операции, реабилитация в послеоперационный период имеет огромное значение. Динаре назначено три курса реабилитации в столице. В отличие от операции, они платные, каждая стоит 300 000 тенге. Мама Динары Гузель ДАЙРАБАЕВА смогла собрать только 200 000 тенге, это меньше стоимости одного курса. Для прохождения всех процедур в рамках проекта необходимо было собрать 700 000 тенге.

Для Динары поступили 11 адресных взносов на сумму 140 562 тенге. На карту «Каспи-голд» поступили 9 взносов на общую сумму 35 562 тенге. Наша постоянная помощница Сания-ханум принесла в редакцию 20 000 тенге сразу после публикации статьи в газете. А 30 декабря в редакцию пришла женщина с новогодним подарком для Динары и суммой 85 000 тенге. Все это собрали сотрудники некой организации, которые пожелали сохранить инкогнито. В таблице они обозначены как «группа коллег». 85 000 тенге влились в общий сбор, а подарок мы смогли передать только недавно. Динара была очень обрадована, что для нее праздник продлился дольше обычного.

Группа коллег передала для Динары не только деньги, но и новогодний подарок / Фото из архива Гузель ДАЙРАБАЕВОЙ

Независимо от суммы адресных взносов, все собранные в ходе тура деньги автоматически засчитывались Динаре, всего же было собрано 603 020 тенге, которые мы перевели на карту мамы Динары.

- Спасибо большое! Дай бог здоровья всем, - поблагодарила Гузель. - Всем вам, газете и людям, процветания, успехов! Мы не смогли бы собрать такую сумму сами. Немного уменьшим количество не самых главных процедур. Но основные все получим. Мы надеемся, что после операции у Динарочки будет лучше работать левая рука. Спасибо всем!

Гузель и Динара 25 января уже будут в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова. Об успехах в лечении мы обязательно сообщим.

О тех, кому помогли

3-летнему Султану АРТЮХОВУ из Костаная мы собирали деньги в прошлом 116-м туре на специальное питание, без которого жизнь мальчика становится мучительной из-за частых болей в животе и катастрофической потери веса. Только на аминокислотной питательной смеси ребенок может жить, расти и развиваться. При передаче запоздавшего взноса мы немного пообщались с мамой мальчика Яной АРТЮХОВОЙ и узнали, изменилась ли ситуация с помощью таким детям от государства.

- Спасибо за неожиданные деньги, - сказала Яна. - Вы знаете, для нас каждая копейка важна. Смесь постоянно дорожает. Хорошо, что на деньги, собранные в проекте, я закупила запас, но дело с мертвой точки не сдвигается. Нам так и не выделяют средства на приобретение смеси и не выдают смесь. Хожу в поликлинику, пытаюсь чего-то добиться. На днях была у главврача, он лично звонил в управление здравоохранения. Там перечислили диагнозы, при которых эту смесь выдают бесплатно, но мы в этот список не входим. Предлагают мне написать ходатайство, чтобы в этот список добавили и наш генетический синдром. Сколько времени уйдет на то, чтобы наверху рассмотрели наше ходатайство? Не успокоюсь, пока не получу хотя бы официальный отказ, с которым смогу обращаться в какие-нибудь фонды. Не знаю, что будет дальше, но постоянно искать эти большие суммы на питание невозможно.

Ситуация в семьях, где детям требуется дорогущее спецпитание или расходники для трахеостом и гастростом, очень тяжелая. Суммы, которые уходят на приобретение всего необходимого для поддержания жизни ребенка, заставляют такие семьи жить из кредита в кредит. Некоторые продают единственное жилье, чтобы поднять ребенка на ноги или просто облегчить его жизнь, все равно это в итоге не спасает от вечных кредитов. Когда государство обратит внимание на беды этих людей, неизвестно, все обещания Министерства здравоохранения, данные перед началом пандемии, так и не были выполнены под благовидным предлогом: пандемия ведь, не до того, мир надо спасать, а не отдельного маленького человека.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 118-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи. Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба - описывайте сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Обратите внимание, номер карты изменился 4400 4301 2746 9697.

Фонд проекта «Нужные деньги», 117-й тур