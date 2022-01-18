О свалке во дворе дома № 67 по ул. Пушкина «НГ» также сообщила Нина ЮРКОВА. По ее словам, куча мусора образовалась неделю назад, но становится все больше. Что не удивительно, ведь она пополняется выброшенными новогодними елками.

В центральном дворе Костаная свалка из новогодних елок и старого кресла

- Неделю назад возле мусорных контейнеров была всего пара сосен, с тех пор почти каждый день добавляются и сейчас уже целая гора! - возмущается Нина Юркова. - Мусор из контейнеров у нас вывозят регулярно, но вот с крупногабаритным мусором, который оставляют возле них, прямо беда. Перед новым годом выбросили старое кресло, так оно до сих пор стоит, только лишний раз бомжей привлекает. Звонила в ПКСК, мне сказали, что такой мусор жильцы должны вывозить за свой счет. Но разве с них спросишь?

Возле контейнеров во дворе дома № 67 по ул. Пушкина корреспонденты «НГ» увидели много выброшенных сосен и старое кресло, давно запорошенное снегом. Из-за габаритности мусора сложилось полное ощущение свалки в центре города.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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