Сейчас все радуются по поводу возможного падения Семьи, требуют возвратить миллиарды, показательно наказать и т. д. Меня что настораживает в данной ситуации - никто не предлагает новых путей для развития страны. То, что предложил президент с общественным фондом, - это такая тоска. Особенно когда прочитаешь про цели нового фонда, обычные популистские цели, в которых очень легко можно перераспределить миллиарды от старых миллиардеров к новым.

Я совершенно не против миллиардеров, если они такие, как, например, Билл Гейтс. Но нет путей для совершенно другого пути развития Казахстана, так как понятно, что предыдущее зашло в тупик.

Хотя есть уже апробированные методы в других странах, которые можно было бы попробовать у нас. Например, развитие местного самоуправления. Это когда аким города выбирается жителями, ему дается бюджет, и он занимается благоустройством города в интересах жителей. Это и его интересы, иначе в следующий раз его не выберут. Установить систему оценки его рейтинга, ниже которого падать нельзя, иначе - перевыборы. Упразднить местные маслихаты. Бюджетом он может управлять как угодно, лишь бы его рейтинг соответствовал. Грубо говоря, аким вышел из дома за сантехническим краном в один магазин, но по дороге увидел другой, зашел и - о чудо! - увидел те же самые краны подешевле. Он, как рачительный хозяин, берет именно там и не согласовывает ни с кем. Он хозяин города, а мы, жители, его семья и он должен заботиться о нас. Не подотчетен акиму области, тот пусть своими областными делами занимается, а в мои городские не лезь.

Вот были бы тогда актобинские, астанинские и другие пришлые, вопрос. Да и своих можно вышколить. А если жителям не нравится качество новостроек, то рейтинг-то может упасть. Разве не логично?

Сабит СУНДЕТБАЕВ, Костанай