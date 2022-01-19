Как согреть в стужу душу, а летом готовить сани к зиме? Это знает жительница Костаная

Ее странички в соцсетях заполнены фотографиями внуков и... вязаных носочков и следочков на любой вкус и цвет. Большая охотница домашней теплой обувки, Наталья КУЗИЧКИНА вяжет почти круглый год, прерываясь, пожалуй, лишь в садово-огородную пору. Да и то нет-нет и присядет в кресло под грушу со спицами: отдыхать ленно не умеет.

Подготовка к 8 Марта уже началась

- Когда говорят, что рукодельницы сериалы не смотрят, а слушают, так это точно про меня, - улыбается Наталья. - Просто смотреть телевизор не могу, надо, чтобы руки заняты были. Да и ощущения потерянного времени нет.

С появлением внуков желание вязать усилилось

Рабоче-досуговое место оборудовано так, чтобы быть максимально комфортным: уютный угол дивана с теплым пледом, столик-этажерка на колесиках со всеми вязальными принадлежностями, торшер с мягким точечным светом. Хотя и в походных условиях вязать может тоже. Вот и вяжет на радость родным и близким.

- Нахожу группы в «Одноклассниках», подписываюсь. Спасибо мастерицам, как правило, охотно делятся схемами вязания, объясняют, как и что лучше сделать. Очень им за это благодарна. Я же по большому счету самоучка. Когда-то давно, еще в 80-х, записалась на курсы в ДК «Химик», но так их и не закончила. Что-то по журналам потом вязала, что-то знакомые подсказывали, - вспоминает Наталья. - Это сейчас милое дело - Интернет.

Поздравить оригинально - красиво и с душой!

Вязала Наталья и пуловеры, и жилеты, и юбки, и шарфы с шапками. Даже сумочки для внучки и одежду для ее кукол. Украшала бутылки шампанского к годовщине свадьбы. Салфетки, елочные и интерьерные игрушки, магнитики... Эксклюзивные вещички получались! Теперь в фаворитах - следочки.

Интерьерные игрушки - символ уюта и тепла

Как призналась Наталья, страсть к вязанию именно следочков появилась не так давно, уже на пенсии. Остановиться невозможно: поисковая система в телефоне сплошь в запросах по схемам вязания следков. Каких только нет! На наш вопрос, почему именно следки, ответила:

Следочки с зимней тематикой - традиционный новогодний подарок близким

- И результат труда скорый, значит, и порадовать обновкой чаще могу, и рукоделие удобно носить с собой и вязать при случае. Свитер, к примеру, объемный очень. А следочное рукоделие в сумочку кинула и сижу вяжу, пока внука с занятий в кружках жду. Летом в Алматы на поезде ездили, так я за день следочки связала, а ночью пригодились: кондиционеры включили, холодно стало. Одна польза от моего хобби - иногда ко мне подходят, интересуются, вяжу ли на продажу. В основном только для себя: и примерить можно в любую минуту, и перевязать не проблема, если модель следка в процессе носки неудобной оказалась.

В последнее время следочки у Натальи под определенную тематику вяжутся: к праздникам или по времени года. Осенью, ко Дню учителя, Дню пожилого человека, обязательна теплая цветовая гамма, рисунки с листочками. К зиме - снежинки, снеговики, символы наступающего года. На весну вяжутся яркие следочки.

- Домочадцы мои буквально задарены следочной продукцией. К Новому году это уже традиционный подарок. А как же? Главное зимой - теплые носочки! К 8 Марта девочек своих радую, цветочки вывязываю, - делится идеей подарков хендмейд Наталья. - А вот внук - любитель носочков из пряжи-«травки», мягких и пушистых. Так что мои вязаные носочки-следочки любят все, даже кот: стащит и лижет-расчесывает, песни поет. Наверное, думает, что это котенок.

Внуки - главные ценители бабушкиных носочков

Вяжет Наталья много, чтобы под любое настроение ногам тепло было. А еще такая неутомимость объясняется практичностью:

- Если носить постоянно одни и те же следки или носки, они быстро протираются. И такое случается: отдают мне в «ремонт». Перевязываю с удовольствием: раз сносились, значит, угодила. А что еще рукодельнице надо?

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