Как для бизнеса хотят изменить правила работы с учетом языковой политики

Тема правильности визуального и не только визуального информирования клиентов-покупателей в РК всегда актуальна. По крайней мере, правила в этой сфере меняются часто. А в нынешнем году актуальности прибавили инциденты с покупателями, которые общались с не понимавшими их продавцами на казахском языке, уличали в незнании, снимали и распространяли в соцсетях ролики на эту тему. На ситуацию отреагировали правительство и парламент.

Не сужает. Поднимает

Комитет языковой политики Министерства образования и науки РК разработал законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации». Поправки по завершении процедуры принятия, которая близка к концу, должны войти в один кодекс - о здоровье народа - и 16 законов, в том числе по вопросам религиозной деятельности.

После утверждения законопроекта многие вывески должны будут измениться, русские наименования могут остаться, но на госязыке должны быть обязательно / Фото Ксении РЕБИК

В Костанае, в региональной палате предпринимателей, 21 декабря прошла встреча с депутатом мажилиса Юлией КУЧИНСКОЙ, которая рассказывала о сути поправок, важных для бизнеса.

- Этот проект закона сейчас активно обсуждается в СМИ и социальных сетях. Хотелось бы акцентировать внимание на нескольких моментах. Главное - сфера использования русского языка законодательно не сужается. При этом изменения направлены на то, чтобы повысить статус государственного языка, четко в правовом поле обозначив рамки использования русского языка и других, - отметила Кучинская.

Она адресовала желающих детально ознакомиться с изменениями на сайт открытых НПА, а также на электронный ресурс парламента, где к тому же можно на личных страницах депутатов задать вопросы по документу.

Самой ей кажется важной, например, предлагаемая норма о необходимости давать маркировочные тексты, инструкции по применению лекарственных средств на государственном и русском языках и непременно удобно читаемым шрифтом. То же касается игрушек.

- Возможно, это повлечет какие-то дополнительные расходы для бизнеса, но, с другой стороны, такой подход ориентирован на клиента. Не нормально же, когда стикер с очень мелким казахским текстом к тому же заклеивает информацию на русском. Покупатель не может в итоге прочесть ни ту, ни другую информацию, - отметила депутат.

При необходимости

Предлагаемые поправки уточняют использование «традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке». В русскоязычной версии изложения они меняться не должны.

Юлия Кучинская рассказала о сути законопроекта, важного для бизнеса / Фото пресс-службы РПП

- Если город Орал, то в тексте на русском языке уже нельзя писать Уральск, - пояснила Кучинская.

Есть поправка, которая задевает интересы большого количества предпринимателей, особенно в сфере МСБ, - владельцев магазинов, салонов, кафе, ресторанов, спортивных и развлекательных объектов. Все они извещают о своей деятельности потенциальных клиентов визуальной рекламой. Законопроект предполагает обязательное размещение визуальной информации, в том числе собственно рекламы, объявлений, меню на государственном языке. На русском и других языках - при необходимости в этом. Определяет необходимость перевода сам предприниматель. Кстати, это касается и бланков, извещений, если они исходят от негосударственнной организации.

Говоря об этом, депутат привела пример столицы, где в некоторых кафе нет меню на казахском языке, только на русском и английском.

- А людей, которые не владеют этими двумя языками, немало, - сказала Кучинская, - им должна быть предоставлена информация на государственном языке, они имеют на это полное право, а для предпринимателя - это гражданская обязанность.

- По работе я ездила в Шымкент, - со своей стороны продолжила тему руководитель Ассоциации содействия предпринимательской деятельности Костанайской области Валентина ШМОНИНА, - там сейчас практически нет информации, доступной мне, как посетителю на русском языке, хотя в силе еще прежние законодательные требования. Если поправки будут приняты, то отсутствие сведений на русском языке станет нормой?

Депутат подтвердила это, сказав, что «есть регионы, где у предпринимателей нет необходимости размещать информацию на других языках, кроме государственного». Будет потребность - появится информация. Но заставлять никто никого не станет. Просто все, что касается использования государственного языка, - обязанность, остальное - на усмотрение бизнеса.

Возможности

Один из основных поводов для внесения изменений в законодательство - безграмотное публичное использование казахского языка, множество ошибок в той самой визуальной информации. По крайней мере, такое обоснование приводится от имени разработчиков на сайте открытых НПА. Там говорится, что растет количество возмущенных обращений по этому поводу в местные исполнительные органы.

Справедливости ради стоит сказать, что ошибок в рекламе, на вывесках полно и на русском языке. Но это, видимо, никак не отслеживается и никого не возмущает. Русскоязычный текст на упомянутом сайте ошибками тоже изобилует.

Что касается визуального информирования на государственном языке, то разработчики среди частых нарушений выделяют «размещение визуальной информации только на одном языке, как правило, на русском» и «несоответствие перевода текстов визуальной информации по смыслу, содержанию».

Что делать, если люди хотят все сделать правильно изначально, если готовы исправить ошибки, но так, чтобы не насажать новых? «Гугл», который якобы знает все, в казахском языке не силен, выдает кучу ошибок. Участники встречи ориентировали бизнес на прямые обращения в управление по языкам, а также соответствующие отделы в районах. Там, подчеркивали, предпринимателей по вопросам грамотного оформления вывески, рекламы на государственном языке проконсультируют абсолютно бесплатно.

Курсы есть, памятки будут

Разговор на встрече то и дело задевал еще один момент - коммуникации, особенно в сфере обслуживания. И пока он шел в плоскости предоставления возможностей изучать государственный язык.

Руководитель областного центра обучения языкам Тілдарын Жулдызай ЕРБАТЫРОВА, сообщила, что в Костанайской области функционирует сегодня 20 центров обучения языкам, на базе которых каждый желающий, имеет возможность изучать и государственный язык. В Костанае центр Тілдарын еще в прошлом году начал вести краткосрочные курсы казахского для предпринимателей на бесплатной основе. Занятия проходят два раза в неделю, учиться можно и очно, и онлайн, без отрыва от производства.

Курсы для желающих изучать казахский действуют на нескольких крупных предприятиях, а также в торговых домах ЦУМ и МАRТ.

По словам Ербатыровой, методисты центра Тілдарын разработали специальную короткую программу, рассчитанную всего на 48 часов, в которой основной упор делается на лексический минимум по отраслям. Кроме того, разработаны словари по сферам деятельности для ежедневного пользования. На их основе можно изготовить памятки, например, для кассиров, официантов.

- Для повторения и закрепления материала мы создали YouTube-канал центра, проводится разъяснительная работа среди частных рекламных агентств, - перечислила Жулдузай Ербатырова, - кроме того, наш центр запустил проект разговорного клуба СөйлеTime. В нем каждый желающий может изучать казахский язык в свободном формате, без грамматики, в интерактивном режиме, узнавая язык в общении.

Она еще раз подчеркнула, что все эти формы обучения бесплатные. Записаться можно по телефону 54-44-56.

От предпринимателей на встрече звучало немного вопросов. Один депутат парламента была намерена обсудить с коллегами сразу по приезде. В одном из районов ее спросили, не получится ли, что предприниматели сейчас исправят ошибки и повесят правильные вывески, но не на латинице. А когда ее утвердят, им придется нести дополнительные расходы. Кучинская обещала ситуацию прояснить и о результатах известить через НПП.