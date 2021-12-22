Об открытой теплотрассе, котороя проходит над забором возле дома № 91 по ул. Валиханова, сообщил «НГ» житель Костаная Мерамбек БУРКТУБАЕВ.

Ул. Валиханова, 91. Трубы пока сотрудники КТЭК не изолировали

- Мы обращались в ГКП «КТЭК» 4 месяца назад, до сих пор нет никаких результатов, - возмущается он. - Трубы так и остаются в ужасном состоянии. Куски изоляции висят прямо над нашей головой. Мой сосед тоже жаловался на ветхую изоляцию теплотрассы у своего дома, но к решению проблемы наши обращения не привели.

На указанном месте корреспондент «НГ» увидел, что изоляция обветшала на всем протяжении улицы Валиханова. На некоторых участках трубы совсем голые.

Ул. Строительная, 14. Изоляция теплотрассы, которая проходит над забором, очень ветхая

Такая же ситуация - с участком теплотрассы возле многоэтажного дома № 14 по ул. Строительной, о которой мы писали две недели назад. Сейчас возле одного из вентилей намерз лед.

Ул. Толстого, 72. Свалку возле контейнеров убрали, но осталось старое кресло

Но есть и позитивные новости. Свалки возле домов № 72 по ул. Толстого и № 95 по пр. Аль-Фараби, о которых «НГ» тоже писала две недели назад, частично убрали. Возле контейнеров по пр. Аль-Фараби коммунальщики навели полный порядок, а вот на мусорной площадке по ул. Толстого не все так гладко: рядом с пустыми мусорными контейнерами валяется сломанное кресло.

Пр. Аль-Фараби, 95. На контейнерной площадке навели порядок

Фото Дмитрия МУШТЫ

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