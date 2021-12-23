Глава департамента по делам госслужбы - о зарплатах чиновников и профессиональном имидже

В начале декабря в департаменте по делам госслужбы по Костанайской области подводили итоги 11 месяцев 2021 года. На брифинге говорили о проведенных проверках, сокращениях штата госслужащих и их имидже. Однако в обществе о чиновниках, как правило, говорят либо плохо, либо никак. Можно ли изменить отношения между налогоплательщиками и представителями государства? Об этой и других проблемах госслужбы «НГ» спросила руководителя ведомства Асхата ИСКЕНДИРОВА.

Сократить штаты

- Вы пришли на госслужбу в 2007 году. Тогда было легко устроиться на работу чиновником?

- Я учился на юриста и в студенчестве увлекался парламентскими дебатами. Продвигал дебаты в университете, готовил первый крупный турнир. И тогда у меня появились несколько проектов, которые, как мне казалось, заинтересуют областной маслихат. В частности, я предлагал внедрить такую общественную должность - «молодой помощник депутата». Идея была в том, чтобы молодые люди могли реализовать себя в общественной деятельности. Вопрос у меня стоял так: я заканчиваю университет, а что дальше? Этот проект я предложил реализовать, его долго редактировали. Показал проект Людмиле Мацупе (в те годы - руководитель аппарата областного маслихата - «НГ»). Она концепцию одобрила, но предложила проект доработать. Я с ним приходил примерно раз двадцать. В 2006 году проект реализовали, через год я получил диплом и 7 июля 2007 года, занятная дата, меня пригласили на работу по договору в облмаслихат, где я проходил практику. Тогда мне платили примерно 10 000 тенге в месяц. Я жил с родителями, и мне этих денег, в принципе, хватало.

Асхат Искендиров: «Каждый человек может встретиться с чиновниками без уличных акций»

- Месяц назад я наткнулся в Интернете на объявление, в котором искали методиста в отдел физкультуры и спорта акимата Костаная. Зарплату предлагали от 64 000 до 94 000 тенге в зависимости от образования. Вам как кажется, это нормальная зарплата для госслужащего?

- Методист не является госслужащим. Я как раз за 10 000 тенге начинал работать методистом. Это гражданская служба. Потом уже у меня был конкурс на госслужбу, меня еще не сразу взяли. Затем из резерва меня назначили на должность ведущего специалиста - это уже карьера госслужащего. Сейчас процедура приема на госслужбу оцифрована и стала проще. И зарплаты у госслужащих неплохие. К примеру, главный специалист отдела культуры, языков, физкультуры и спорта Сарыкольского района получает ориентировочно 210 000 тенге до вычета налогов. А я, руководитель департамента, получаю на руки 402 000 тенге. Это с учетом перехода агентства и его территориальных подразделений на факторно-балльную шкалу, сокращения 15% служащих в 2020 году и 10% в начале 2021 года, то есть 25% от штатной численности.

- На мой взгляд, зарплаты не самые скромные для нашего региона. При этом, согласно отчету департамента, опубликованному на сайте ведомства, по штату в Костанайской области должно быть 6 116 сотрудников, а по факту работают 5 329 человек. Почему же у вас такой дефицит?

- Наши оклады не могут конкурировать с уровнем зарплат в частном секторе. В любом случае госслужащий - публичное лицо, он управленец. Насчет вакансий - у нас есть указ президента. Глава государства в Послании дал понять, что в стране будет сокращение штата. Мы провели работу совместно с местными исполнительными органами. Нам бы хотелось, чтобы сокращение прошло за счет вакансий. Мы этого добились, чтобы не оставить людей на улице. В 2022 году сократят еще 10% от штатной численности.

- Вы сейчас объединяете разные отделы, но при этом штат сокращается. Вы не считаете, что в итоге работать с людьми будет некому?

- Любой руководитель госоргана скажет, что у него мало сотрудников в штате. Но они же не просто так объединяются. В районах к отделам ЖКХ присоединили жилинспекцию. В Костанае такого нет. Ситуации разные, и акимы сами принимают решения о том, кого и как объединить. Заметьте, сокращается в основном руководящий состав, а методисты и специалисты остаются при работе. Я поддерживаю оптимизацию госорганов, исходя из того, какая у них загруженность.

Другой вопрос, что государство берет на себя несвойственные ему функции. К примеру, кооперативы собственников квартир. Сейчас создают ОСИ. Противники реформы говорят, что они не хотят самоуправляться. Но государство не должно вмешиваться в этот вопрос! Когда КСК пробуксовывают, люди бегут в акимат с жалобой. Хотя аким не является учредителем этого КСК. И по закону он на председателей влиять не должен. Он может поговорить с ними и попросить как-нибудь решить эту проблему. Все!

Государство не может все нести на себе! Тогда нам нужен будет безмерный штат чиновников. Государство занимается вопросами регулирования и стратегическим развитием страны. То есть занимается вещами, без которых пострадает национальная безопасность страны. Когда мы были в США, видели, что там даже тюрьма в аутсорсинге находится. Мы должны подумать, не стоит ли и нам передать часть функций в бизнес-среду. Избавиться от некоторых функций, в том числе и контрольно-регуляторных. Еще одна возможность - оцифровать бизнес-процессы на госслужбе, когда по заданным алгоритмам программа анализирует и выдает решение.

«У нас есть диалог»

- В любом случае госслужба сейчас другая и видят это люди. Посмотрите, как госслужащие повернулись к общественности!

- Как повернулись?

- Любого, кто хочет проводить общественный контроль, мы включаем в межведомственную рабочую группу по повышению качества оказания госуслуг. 60% состава совета по этике - это общественники, а не чиновники. До 2016 года было наоборот.

- Но последние пару лет наши граждане, когда возникает какая-то проблема, собираются в группы, идут к акимату и такими акциями вынуждают чиновников вести с недовольными диалог. И порой это единственный способ достучаться до госслужащих…

- Я с вами категорически не согласен! Каждый человек может записаться на прием и встретиться с чиновниками без уличных акций. То, о чем говорите вы, это связано с непопулярными решениями. Такая тенденция будет, не только у нас в Казахстане, это мировая тенденция. Я это связываю с развитием соцсетей, появлением в них сообществ по интересам. Это тренд, который показывает, что люди испытывают потребность в выражении собственного мнения. Я думаю, это тренд, который будет развиваться. И это нормально. В принципе, этому нужно радоваться! Если люди начинают заниматься самоорганизацией, то рано или поздно они придут к самоуправлению. Когда есть дом, и он самоуправляется, люди не стоят у акимата с просьбой заменить трубу или почистить крышу. Я думаю, это хорошо.

- Вы не считаете, что такие акции стали новой формой общения госслужащих с обществом?

- Я однозначно считаю, что у нас и так есть диалог с гражданами. Больше 600 человек пришли на прием к уполномоченным по этике. Я сам около 135 человек принял за год. Мы всегда готовы гражданам дать ответы на интересующие их вопросы.

- Но ведь часто госслужащие реагируют на обращения граждан отписками. Мы это видим даже по ответам на запросы СМИ.

- Давайте отделим рис от гречки. Письменные запросы - это нормальная форма общения. Отписки - другой момент. Вы считаете отписками, если ответ вас не удовлетворяет? Бывает, что ответы неполные. Нам, конечно, хотелось бы рекомендовать, чтобы ответы госорганов были полноценными.

Типовой портрет чиновника

- Ваш департамент следит за тем, какой у госслужащих имидж в обществе. Неполные или некорректные ответы чиновников на запросы граждан или СМИ вредят этому имиджу. Вы этому как-то противодействуете?

- Мы можем проанализировать эту ситуацию и как регулятор внести свои рекомендации правительству, чтобы изменить тот или иной законодательный акт. Если есть потребность общества, давайте посмотрим. Хочу напомнить, что у СМИ всегда есть возможность обратиться в вышестоящий госорган.

- Госслужащих в соцсетях часто называют бездельниками или коррупционерами. Как вы к этому относитесь?

- Люди, которые негативно настроены, имеют стереотипное мышление. Они стереотипно мыслят о современных чиновниках, опираясь на свой опыт из 80-х или 90-х годов прошлого века.

Мы делаем типовой портрет госслужащего, нарушившего закон. Это мужчина 30-35 лет с высшим экономическим образованием. Общий стаж службы - 15 лет. На одной должности он работает от года до трех лет. Занимает должность руководителя среднего звена. Мы просим уполномоченных по этике присмотреться к этой категории людей, поговорить с ним.

Я уверен, что люди, которые сейчас в вузах или только выходят на работу, у них будет другой стереотип о госслужащих. Он будет более объективным: где-то есть недостатки и ошибки, но в целом развитие есть.

И я вижу, как меняется госслужба. Я помню, как приходил в паспортный стол на ул. Гоголя за удостоверением личности. Помню очередь огромную с 4 часов утра. Был там какой-то мужчина странный, который записывал очередь. Он спрашивал деньги, двигал людей в очереди. Сейчас все можно заказать онлайн и такой проблемы уже нет.

- Вы недавно ходили в КРУ им. Байтурсынова, общались со студентами. Что они у вас спрашивали?

- Это проект школы госслужбы: мы составляем программу, пытаемся оповестить выпускников о том, что надо делать, если хочешь поступить на работу в госорганы. Приходят наши сотрудники и рассказывают о своей работе. Не слышал от студентов ни разу, чтобы у них было негативное отношение к госслужбе. Все хотят стать руководителями или акимами. Я же спрашиваю у них, какая мотивация идти на госслужбу? Ответ обычный: стабильность, карьерный рост, неплохая оплата труда, коммуникация и опыт. Или говорят, что мотивацией должно быть служение народу.

- И вы думаете, что, когда студенты вам говорят о служении народу, они не кривят душой, произнося самый правильный ответ?

- А почему нет? Я сам с детства мечтал стать президентом. Думаю, есть люди, которые идут именно служить обществу. Если мы за эти годы сможем дать им правильную мотивацию, то мы изменим ситуацию в стране. Это и приведет созданию нового имиджа госслужбы.

Фото Георгия ГОВОРОВА