Куда пойти с 23 по 29 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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23-30 декабря,
10.00, 12.00, 14.00
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«Новогодний сюрприз», Ю. Семенова, новогоднее представление
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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23-30 декабря,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
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«Жаңа жылдық қарбалас немесе ойыншықтар хикаясы», С. Алферова, Н. Нижегородцева, ертегі, реж. Қ. Маратұлы
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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19 декабря,
12.00
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«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия
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23-30 декабря,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
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«Как Бабы-яги Новый год спасали», новогодняя сказка и анимационная программа
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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Выставка работ художников Костанайской области «Просторы родного края - 2»
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До конца месяца
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«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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До конца месяца
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Выставка, посвященная 35-летию областного кукольного театра «И оживают куклы...»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей, Чемпионат РК «Горняк» - «Арлан»
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Рудный, Ледовый дворец спорта
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23-24 декабря, 16.00
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