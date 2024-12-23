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Куда пойти с 23 по 29 декабря

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

23-30 декабря,

10.00, 12.00, 14.00

 

«Новогодний сюрприз», Ю. Семенова, новогоднее представление

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

23-30 декабря,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

«Жаңа жылдық қарбалас немесе ойыншықтар хикаясы», С. Алферова, Н. Нижегородцева, ертегі, реж. Қ. Маратұлы

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

19 декабря,

12.00

«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия

23-30 декабря,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

«Как Бабы-яги Новый год спасали», новогодняя сказка и анимационная программа

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Выставка работ художников Костанайской области «Просторы родного края - 2»

До конца месяца

«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

До конца месяца

Выставка, посвященная 35-летию областного кукольного театра «И оживают куклы...»

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей, Чемпионат РК «Горняк» - «Арлан»

Рудный, Ледовый дворец спорта

23-24 декабря, 16.00