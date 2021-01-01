Давайте вспомним СССР - 12-я статья Конституции СССР 1936 года гласила: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: кто не работает, тот не ест». Что сейчас у нас происходит? Не знаю, как назвать… Люди - как в сериалах про зомби. Ведь где в основном скапливаются бомжи в Костанае? На Центральном рынке! Периодически ходят на рынок попросить у сердобольных жителей на пропитание, и праздник продолжается…

Позвонят в полицию жильцы дома, во дворе которого на трубах отопления сидит компания от четырех до семи человек, выпивают, спят, разбрасывают бутылки и прочий мусор. Приезжает наряд полиции, забирает людей без определенного места жительства, которых знают уже поименно… И - о, чудо! - через час они снова в сборе в том же месте!

И теперь вопрос к властям: почему всех трудящихся на благо государства заставляют вакцинироваться от ковида, а эти люди, возможно, разносчики инфекции, спокойно живут в свое удовольствие и портят жизнь законопослушным гражданам? Это же Центральный рынок! Из районов люди приезжают и что видят?

Прочитала недавно статью в газете «Караван» об этой проблеме. Вот цитата: «Бомжи являются носителями и распространителями возбудителей самых различных инфекционных заболеваний: брюшного тифа, дизентерии, сальмонеллеза, туберкулеза, а также особо опасных инфекций. Жизнь человека без жилья порой похожа на жизнь пещерного человека из далекого каменного века. Зимой часты обморожения, хронический бронхит, пневмония. А когда бродяги забираются погреться в подвалы и тепловые коллекторы, то, засыпая на горячих трубах, получают страшные ожоги. Они разводят костры в глухих подвалах и задыхаются от угарного газа. Питаются тем, что не едят даже бродячие животные. Истощение вызывает у них резкое снижение иммунитета, при котором любая ссадина может оказаться смертельной. Заражение крови, или сепсис, является одной из основных причин высокой смертности бомжей. Их одежда и нестриженая шевелюра кишат множеством паразитов».

Но есть один нюанс: многие из бездомных вполне довольны своей жизнью и ничего менять не желают. Грязь, антисанитария для них - своеобразный символ свободы. А что делать нам? Обычным гражданам? Пенсионерам, которые хотят посидеть на лавочке во дворе и обсудить подрастающую молодежь? Мамочкам с детьми, которым тоже нужен свежий воздух, а не вонь с труб.

Почему власти ничего не делают? Тратят деньги на замену недавно положенной брусчатки, переименование улиц, а построить центр для принудительного лечения и реабилитации этих индивидов средств в бюджете почему-то нет!

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай