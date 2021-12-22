Новогодний стол при встрече нового, 2022 года должен быть суперсытным

И вряд ли, конечно, он может получиться вегетарианским. Впрочем, у православных идут постные дни, желаем им силы воли и изобретательности при готовке соответствующих праздничных блюд. А остальные по части мяса могут разгуляться, Тигр на сей счет демонстрирует безбрежную широту натуры. Мы подобрали рецепты, включающие мясо разных видов. Надеемся, что-нибудь на свой стол из них выберете.

По шашлычкам

Прекрасно, если у вас частный дом и вы можете для новогоднего застолья пожарить мясо на мангале под открытым небом. Но шашлычки из птицы можно прекрасно приготовить и в духовке, особенно если она с конвекцией. Нет? Все равно замаринованное мясо на шпажках можно сначала быстро обжарить в сковороде на сильном огне, а потом допечь в духовке.

Лучше всего для шашлычков подходит индейка, ее грудная часть и бедро. Мясо вкусное, мягкое. Порезать небольшими кусочками, примерно 2 на 3 см, можно чуть больше. Погрузить в маринад. Можно сделать его нескольких видов. Для грудки европейский - мед, лимонный сок, паприка, отлично, если будет еще и немного топленого сливочного масла. А для бедра можно взять соевый соус, тертый имбирь, тростниковый сахар, чуток чеснока. Еще хорош вариант индийский - карри, кориандр, пажитник, растительное масло, гранатовый сироп.

Деревянные шпажки надо держать в воде. Мясо надевать на них перед самой жаркой, перемежая мелкими луковками, ломтиками яблок, грибов, сладкого перца, которые тоже очень хорошо подержать в маринаде. Готовятся такие шашлычки буквально 10 минут - 3 минуты интенсивного обжаривания и минут 7 в духовом шкафу.

Такой большой и сочный

Речь о мясе. О хорошем куске свинины, например. Подойдет мякоть с ноги, из которой извлечена кость. Там и жирок есть, который здесь точно не лишний. Можно также взять боковину. Приемлемых, конечно, для духовки размеров. Ее лучше разделить на две части - кусок с ребрами и кусок ближе к шее, без костей. Жир тоже полностью не зачищайте. Оставьте слой миллиметров 6-8. Он вкусно запекается и не дает мясу пересыхать.

Кусок горячей сочной свинины или баранины очень украсит новогодний стол

Рецепт немецкий, рассчитан именно на свинину. Но баранина - бочок или ножка со слегка подпиленной костью - по нему тоже запекаются отлично. Просто набор специй надо чуть изменить.

Мясо ополоснуть, обсушить. Если свинина, снятая с ноги, выглядит слишком плоским листом, ее нужно посолить, поперчить и подвернуть внутрь края, подвязав нитью или кулинарным шпагатом. В «конверт» хорошо положить несколько ягод можжевельника, например, или немного гвоздики, или горсточку разноцветных перечных горошин. По верху куска сделать несколько косых длинных надрезов глубиной 3-5 мм. Обжарить кусок со всех сторон до румянца.

Дальше нужен глубокий вместительный противень или сотейник. Положить туда мясо, а вокруг нарезать головки лука и крепкие яблоки крупными дольками, добавить лавровый лист, несколько веточек тимьяна. Влить немного мясного бульона и хороший яблочный сок. Жидкость должна покрывать мясо на 2-3 см. Накрыть сотейник крышкой или фольгой и готовить мясо при щадящих 160 градусах 2,5 часа. Потом открыть крышку, добавить огня до 180 градусов и допекать мясо еще полчаса. Жидкость выпарится, мясо покроется корочкой. Если сока будет многовато, то лучше мясо немного приподнять (шпажки крест-накрест на дно положить). Сок уварится и превратится в соус. Если будет жидковат, то можно пробить блендером яблоки с луком. Попробуйте его, возможно, надо будет добавить ложечку меда.

Готовить просто. Главное - поймать момент, чтобы подать мясо с пылу с жару. Холодное оно тоже вкусно, но прямо из духовки - восторг.

Если запекать баранину, то половину сока можно заменить колой и добавить розмарина и корицы.

Ингредиенты

Свинина - 1,5-1,7 кг, крупные яблоки - 3 шт., лук репчатый - 3 шт., сок яблочный - 1 л, бульон мясной - 250 мл, тимьян - 3 веточки, лавровый лист - 4 шт., масло оливковое для обжаривания - 2 ст. л., соль, перец - по вкусу.

Курица с тем и этим

Птицу предлагаем пустить в закусочные салаты, соединив ее с овощами и фруктами. Один из лучших и к тому же полезных для изобильного стола - с ананасом. Главное условие - ананас должен быть спелым, то есть не адски кислым. А салат совсем простой. И подача интересная. Отварить или запечь куриное филе. У ананаса срезать верхушку, а «тушку» разрезать пополам. Вынуть мякоть, а половинку ананаса зачистить ложкой до гладкости, превращая в тарелку. Поджарить на сухой сковороде грецкие орехи минуты 3, до появления приятного запаха. Курятину и мякоть ананаса порезать кубиками. Орехи разбить скалкой. Нарезать зелень - лучок, кинзу или петрушку. В майонез добавить карри, смешать до однородности. Все смешать, заправить, выложить в половинку ананаса, к которому шпажками можно прикрепить макушку с зеленью.

Этот салат можно сделать и с консервированным ананасом, только проследите, чтобы не был чересчур сладким.

Кто карри терпеть не может, не кладите. Или замените паприкой, например.

Еще один рецепт с курицей и ананасом, многократно проверенный. Курица копченая. Вместо орехов сладкая кукуруза и обязательно твердый сыр. Опционально - яйца. Они придают мягкость этой закуске и, безусловно, делают ее более сытной. Если у вас на столе в основном легкая еда, то салат с яйцом будет вполне уместен. Возможен еще вариант - вместо кукурузы возьмите сладкое твердое яблоко. Заправка - майонез, на треть разведенный йогуртом. Или можно в него добавить пару ложек сиропа из банки с ананасами.

Ингредиенты

Салат с грецкими орехами: 1 средний ананас, 400 г вареной курицы, 1/2 стакана грецких орехов, небольшой пучок кинзы, 3 стебля зеленого лука, 4-5ст. л. майонеза, 1 ч. л. карри, щепотка соли.

Салат с кукурузой и сыром: филе или бедро копченой курицы - 200 г, консервированная кукуруза - 140 г, консервированные ананасы - 150 г, яйца - 2 шт., твердый сыр - 100 г, майонез для заправки.

Фрукты и овощи

Даже на тигрином столе салатам без мяса должно быть место. Вот один из очень вкусных. Требуются свекла, которую надо испечь, чернослив - беру обычно баночный, он мягкий и чистый, еще нужны пара апельсинов (сочных и сладких). Грецкие орехи - подсушить на сковородке. Можно заменить кедровыми или фундуком. Еще нужен базилик фиолетовый. Лучше свежий. Но сухой тоже сойдет.

Свеклу нарезать тонкими брусочками или кубиками, чтоб в рот удобно положить. Орехи разбить скалкой, не очень мелко. Чернослив порезать, как получится. Апельсин острым ножом очистить до мякоти над тарелкой, куда пусть капает сок. В салат нужны кусочки мякоти абсолютно без пленок. Ингредиенты соединить в салатнице, расположив между ними листья базилика. Сделать заправку из свежего апельсинового сока, оливкового масла, щепотки соли, ложки меда, туда же добавить порезанный базилик. Если сухой, кладите сухой и дайте четверть часа постоять. Заправляют салат перед подачей на стол.

Ингредиенты

2 средних свеклы, 2 апельсина, 10-15 шт. чернослива, 4-5 грецких орехов, 2 ст. ложки оливкового масла, 150 г апельсинового сока, 1ч. л. меда, щепотка соли, щепотка сухого базилика или 1-2 веточки свежего.

На сладкое

Простые и милые печеньки-рогалики всегда удаются. Часть можно сделать с миндалем, часть - с фисташками. И миндаль, и фисташки должны быть молотыми. Забавно, но соленые фисташки вполне подходят, только тогда тесто не солить.

Муку просеять, смешать с солью, сахаром (возьмите ложечку ванильного), молотым миндалем.

Натереть на терке масло из холодильника прямо в миску с мучной смесью. Вначале кончиками пальцев перетереть все в крошку, затем собрать тесто в ком и отправить на час в холодильник. Делать рогалики любым удобным способом. Если не умеете, вырезайте выемками любой формы печенье. Печь при 180 градусах 12-15 минут. Посыпать пудрой после остывания.

Ингредиенты

Сливочное масло - 200 г, сахар - 70 г, миндаль молотый - 100 г, мука - 250 г, соль - 1 щепотка, 50 г сахарной пудры.

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