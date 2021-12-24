Испеките себе круассаны

Если человек увлекается выпечкой, то хотя бы раз в жизни он должен попробовать изготовить дома слоеное тесто. Да, хлопотно. Да, совсем не быстро. Но, если получится, вы влюбитесь в результат. И вместе с технологией освоите неисчислимое множество вариантов выпечки. Это два. А наш Ночной Дозор замахнулся на тесто слоено-дрожжевое - пек круассаны.

В свои круассаны повар положил по кусочку шоколада

Изделие знаменитое, заласканное дитя австро-французских булочников. Самые искушенные любители обожают круассан как он есть, без начинки, ценя в нем именно сливочный вкус свежайшего теста. Конечно, жалуют эти рогалики и с наполнителями: шоколадом, джемом, ветчиной, сыром.

Но 90% успеха круассанов - тесто. Слово Дозору:

- Сначала делаем опару. Растворяем в воде сырые дрожжи, добавляем сахар и треть нужной по рецепту муки. Перемешиваем. Минут 20 опара подходит. Добавляем к ней муку частями. У меня ушло немного меньше, чем по рецепту. Вместе с мукой кладем размягченное сливочное масло. Получается мягкое, липкое тесто. На пищевую пленку выкладываем тесто пластом примерно 10 на 25 см, убираем на 10 минут в морозилку.

В это время на пергамент выкладываем холодное масло, пергамент складываем конвертом примерно 20 на 20 см. И распределяем масло по всему периметру конверта. И отправляем его в холодильник. Достаем тесто из морозилки. Присыпаем по необходимости мукой. Раскатываем, примеряем наш конверт с маслом. Сверху на одну половину теста надо выложить масло. Второй половиной прикрыть, немного прижать по краям и раскатать вдоль шва от себя и к себе, чтобы оно приняло первоначальный размер.

Теперь складываем тесто так: 4 края приводим к центру, и потом все это складываем пополам. Сбоку вам будет видно 4 слоя теста. В таком виде убираем тесто, завернутое в пергамент, на час в холодильник. Не уменьшайте это время. Достаем тесто, присыпаем мукой, раскатываем в тонкий прямоугольник от себя и на себя, сворачиваем тесто уже в 3 слоя и убираем в холодильник на час, держа в пергаменте. В таком виде его можно оставить до утра или уже через час печь круассаны. Я готовил с вечера.

В последний раз тесто раскатываем во все стороны примерно до толщины 4-5 мм, стараясь прямоугольную форму сохранить. Действуем аккуратно, тесто очень нежное. Из пласта нарезаем треугольники с основанием 8 см. Делаем надрез у основания, немного растягиваем треугольник и начинаем скручивать, чуть оттягивая углы. Сворачиваем рогалик-полумесяц, кладем на противень, застеленный пергаментом. Оставляем подниматься 1-1,5 часа, увеличатся изделия примерно вдвое, поэтому не забудьте о расстоянии между ними. Смазываем круассаны взбитым яйцом. Печем 10 минут в духовке, разогретой до 200°С, убавляем температуру до 190 градусов и допекаем еще минут 10. Не больше. Я в свои на пробу положил по кусочку шоколада. Считаю свой первый опыт довольно удачным.

Ингредиенты

Свежие дрожжи - 18 г, вода комнатной температуры - 120 мл, сахар - 2 ч. ложки, соли - щепотка, мука - 280 г, сливочное масло (82,5%) - 50 г сразу в тесто и 100 г для формирования слоев.

Фото Ночного Дозора