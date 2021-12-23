Когда массовые гулянья под запретом, костанайцы сами делают себе праздник

Акимат Костаная, как и в прошлом году, из-за пандемии КВИ отказался от больших горок и ледяного городка в центре города. Зато все больше активистов украшают свои дворы и подъезды гирляндами и игрушками. Причем в этот раз на их инициативы оказала влияние... жилищная реформа. Как костанайцы поднимают себе настроение в ожидании главного праздника года, изучала «Наша Газета».

Куда идут за настроением?

Евгений ПОЛУЯНОВ 9 лет подряд украшает двор дома № 13 в 9-м микрорайоне, это теперь традиция. Уже установил две искусственные елки, поставил фигурки Деда Мороза, оленя и Снегурочки из фанеры. Большую березу украшают три шара и гирлянды. Всего во дворе - около 30 гирлянд. Как и в прошлом году, нынешний декабрь оказался скупым на осадки, поэтому горку начнет делать только после снегопада, который прошел 22 декабря.

Евгений Полуянов украшает свой двор уже девятый год подряд / Фото Андрея СКИБЫ

- На изготовление горки уходит примерно неделя, успеем ли сделать до нового года, пока непонятно, - рассказал Полуянов. - Сложность в том, что делаю я ее преимущественно один, еще и после работы, вечерами. Помощи от других жителей мало. В новогоднем оформлении поддержки и от ПКСК нет, лишь в далеком 2013 году они купили одну живую елку, и на этом все.

В этом году большую елку и фигуры, которые прежде стояли в центре двора, переместил ближе к подъездам. Пришлось докупить 3 гирлянды, которые оборвали прошлой зимой. Поведение прохожих год от года не меняется: вечером 20 декабря неизвестные украли с большой елки во дворе мишуру и часть игрушек.

- Елка украшенная стояла еще с 17 декабря, - рассказал Евгений. - И вот соседка рассказала, что ближе к вечеру целенаправленно шли две девочки лет 10-11, которые стали стаскивать мишуру и складывать ее в пакет. Не знаю, учат ли этому в школе, заставляют ли это делать родители, но факт в том, что у нас украли дети! Поэтому хочется попросить и детей, и родителей бережней и аккуратней относиться к чужому труду.

Такую красоту во дворе дома № 13 в 9-м мкр-н Полуянов создал практически в одиночку / Фото Евгения ПОЛУЯНОВА

По наблюдениям Полуянова, горожане, устав от карантина, начали активнее проводить праздники в своих дворах, на это также повлияли слабая активность местных властей в подготовке к Новому году и отмена новогодних утренников в школах, в которых вся внеклассная работа детей переместилась в Интернет и соцсети.

- Я заметил, что украшение города к Новому году в последнее время переходит во дворы, - говорит Евгений. - Наверное, акимат стал выделять меньше бюджета на подготовку к празднику. Например, вспомните кольцо на пр. Абая, в районе СХИ. Какие там были новогодние инсталляции! Туда ведь люди из 8-го и 9-го микрорайонов, со всего КЖБИ ходили посмотреть, пофотографироваться. А сейчас там пустота, совершенно ничего нет. Куда люди идут за настроением? Во дворы, в том числе и наш, который светится ярче, чем центр Костаная. Дошло до того, что на прошлый Новый год пара классов из соседней школы № 7 устроила вручение сладких кульков Дедом Морозом под елкой в нашем дворе. А на днях для класса дочери здесь снимали ролик новогоднего поздравления. Хотя ведь каждая школа может поставить елку перед входом, во дворе, если внутри нельзя. Не так это трудно для поддержания традиций и настроения.

Подъезд - загляденье!

У жильцов дома № 2 в 8-м микрорайоне немного другая традиция: они уже пятый год украшают свой второй подъезд. Как сообщила «НГ» жительница дома Ольга БОЯРСКАЯ, сначала это делала она вместе с соседкой Асель Бакановой, а теперь подъезд украшают их дети.

Подъезд в доме № 2 в 8-м мкр-н украшали сначала мамы, а потом уже их дети / Фото Ольги БОЯРСКОЙ

Ольга и Асель поставили маленькую искусственную елку, украсили ее гирляндами и игрушками. Гирлянды повесили и на батареи рядом с елкой. На стенах висят плакаты с изображением Деда Мороза и надписью «С Новым годом!». Возле елки изобразили импровизированный камин.

- Нам очень приятно, когда люди заходят в наш подъезд, у них поднимается настроение, ну и глаз это тоже радует! ПКСК в украшении подъездов не принимает участия, мы все делаем своими силами, - поделилась Ольга. - Но я думаю, что, если бы мы попросили наш ПКСК «Уют» нам помочь, они бы не отказали. Они молодцы, и у нас нет к ним претензий!

В будущем Ольга и Асель готовы помочь советом всем желающим, как украсить свои подъезды к Новому году.

ПКСК помогает

Двор между домами № 15 «А» и № 15 «Б» по ул. Чкалова жильцы украшают пятый год подряд.

Елку во дворе домов №№ 15 «А» и 15 «Б» по ул. Чкалова жильцы устанавливают уже пятый год / Фото Зийнеп КОЗЫБАЕВОЙ

- Мы устанавливаем елку в своем дворе. В этом году приобрели новую искусственную елку, 5-метровую, - рассказала «НГ» старшая по дому № 15 «Б» Зийнеп КОЗЫБАЕВА. - Елку украшали наши активисты: пенсионеры Еркен Турсынович Козыбаев и Владимир Тохтарович Байпенов, Сабыржан Жумагалиев - организатор, мастер на все руки, а также Юлия Хасанова и Динара Жусупова. Ежегодно организатором установки является и наш председатель обслуживающей организации Акмарал Кадыровна Жумагалиева. Это все делалось по ее инициативе. Наш ПКСК очень нам помогает! Я вообще считаю, что ОСИ неприемлемо для нашего города. В наших двух домах 136 квартир, если мы перейдем в ОСИ, то мы не сможем выжить! Увеличивается сумма за квадратный метр, увеличиваются налоги и т. д. В Нур-Султане и Алматы ОСИ подходит, у нас, я думаю, нет. Мы переходить не будем.

Украшать елку помогал и 10-летний Акмаль ХАСАНОВ.

10-летний Акмаль Хасанов тоже украшал елку / Фото Андрея СКИБЫ

- Вместе с мамой развешивал шарики, делал бантики на ленточках, - рассказал он. - Получилось очень красиво!

Во дворе вылепили из снега небольшую форму для горки, но ее не заливали. Все предновогодние мероприятия начнутся здесь 27 декабря.

- Я думаю, что в оформлении дворов и города в первую очередь участвует акимат, так как они проводят очень много разных конкурсов, - говорит Зийнеп Козыбаева. - Например, мы не раз побеждали в конкурсе «Лучший ПКСК». В центре ставят елку, украшают город к Новому году. Просто из-за пандемии люди уставшие, если что-то плохое, они сразу замечают, то хорошее не видят.

ОСИ объединяет

На другом конце улицы Чкалова, во дворе между домами № 10 и № 108/1 по ул. Маяковского, жильцы впервые поставили елку и устроили предновогодний праздник для детей. Причем это стало возможным благодаря созданию ОСИ в этих домах.

В воскресенье, 19 декабря, в 14 часов, на елку повесили гирлянду и на праздник пришли Дед Мороз и Снегурочка. Дети водили хоровод, играли в игры, участвовали в конкурсах и получали награды в виде конфет и других сластей. Крикнув «Елочка, гори!», одни дети стали фотографироваться, кто-то валялся в снегу, другие играли в снежки.

- Елку здесь поставили несколько дней назад, сразу же ее украсили, - рассказал «НГ» житель дома № 108/1 по ул. Маяковского Денис ЯНКОВОЙ. - Сами для себя мы сделали праздник. Люди уже устали от карантина и локдаунов, вот и решили поднять настроение себе и детям.

Год назад жильцы заливали горку для своих детей, в этом году также планируют это сделать.

- В этом доме я живу 8 лет, такой праздник к Новому году мы делаем в первый раз. Организовали мероприятие на свой страх и риск, боялись, например, что могут украсть елку, - поделилась с «НГ» член совета дома № 108 по ул. Маяковского Наталья ЖУКОВА. - Праздник у нас проходит на свежем воздухе, поэтому за соблюдение карантинных мер мы не переживали. Тут дети только с нашего двора, они и так все время играют вместе, да и слишком долго сидели дома. Люди уже очень соскучились по праздникам!

А общедомовом чате в WhatsApp жильцы договаривались о покупке елки, призов, аренде костюмов Деда Мороза и Снегурочки, о том, кто принесет игрушки и украшения. Праздник решили провести 19 декабря, потому что на следующих выходных все будут заняты предновогодней суетой.

Евгений Гребенюк: «Мы организовали праздник благодаря созданию ОСИ» / Фото Андрея СКИБЫ

- В этом году в наших домах организовали ОСИ, и люди стали больше общаться друг с другом, вместе решать многие проблемы, появился свой денежный фонд, - рассказал председатель ОСИ дома № 10 по ул. Чкалова Евгений ГРЕБЕНЮК. - В этом году мы уже совместно проводили мероприятие на 1 июня, в дальнейшем планируем порадовать детей в этот праздник.

ОСИ в этих домах появились недавно: в октябре в доме № 108/1 по ул. Маяковского и в ноябре в доме № 10 по ул. Чкалова. Ранее эти дома обслуживало ПКСК «Юность», которое затем переименовали в ТОО «СВ Комплект-79». С этой организацией жильцы сейчас судятся.

- Обслуживающая организация никакие праздники не организовывала, от них было сложно добиться даже каких-то минимальных удобств! Например, до вчерашнего дня у нас свет горел только возле трех подъездов из двенадцати, - отмечает Евгений. - Сейчас мы как раз делаем освещение, свет уже появился в десяти подъездах.

Наряжать вышли все

Жильцы домов № 162 по ул. Баймагамбетова, № 49 по ул. Байтурсынова и № 85 по пр. Аль-Фараби установили елку в общем дворе, украсили ее гирляндами и игрушками, повесили гирлянды и на соседнее дерево. Об этом дворе «НГ» писала в октябре, когда его огородили шлагбаумами, установив освещение и видеокамеры.

Еркен Кудабаев: «Сейчас мы все делаем вместе, вот и елку украшали всем двором»/ Фото Андрея СКИБЫ

- В этом году мы очень многое сделали в своем дворе, - рассказал председатель кондоминиума Еркен КУДАБАЕВ. - Поставить елку решили впервые. Сначала кто-то был против, кто-то за, но в итоге собрали деньги, купили и поставили. Игрушки жильцы принесли свои, у кого какие были. Все мы сейчас делаем вместе, у нас есть общедомовой чат, многие жильцы помогают.

Ирина Футман: « В нашем дворе такое впервые!»/ Фото Андрея СКИБЫ

- Наряжать вышли все: и взрослые, и дети. Все молодцы! Принесли игрушки, наши хозяюшки напекли пироги, вынесли термосы, - поделилась впечатлениями жительница дома № 162 по ул. Баймагамбетова Ирина ФУТМАН. - В нашем дворе такое впервые. Люди рады, что сами вместе нарядили елку всем двором и с детьми, это пример того, как нужно общаться и дружить всем вместе!

19 декабря. Костанайцы наряжают елку во дворе дома № 162 по ул. Баймагамбетова / Фото Ирины ФУТМАН

22 декабря жильцы вышли во двор, чтобы вместе построить ледяную горку.

В новом микрорайоне Береке, во дворе дома № 62, новоселы устанавливали елку также сообща.

Елку в новом микрорайоне Береке украшали вечером 19 декабря / Фото Андрея СКИБЫ

- У нас есть общедомовая группа в мессенджере WhatsApp, где 17 декабря один из жильцов предложил поставить елку во дворе, и многие его поддержали. Потом провели добровольный сбор денег, кто сколько может на елку и гирлянду, - рассказала жительница дома Алия СЕГИЗБАЕВА. - 18 декабря один из жильцов купил елку и вечером 19 декабря с другими мужчинами они ее установили. Потом вышли жильцы и украсили игрушками.

Установка елки была инициативой жильцов, помощи обслуживающей организации не просили.

- Скорее всего, люди уже соскучились по праздникам. Их постоянно сейчас запрещают, в городе не чувствуется праздничная атмосфера, поэтому начинают сами для себя что-то делать, - считает Алия. - Городские власти стали мало уделять внимания городу. Наверное, это из-за того, что нет в бюджете денег.

У горожан разное отношение к запрету традиционных зимних забав и украшению властями города к Новому году: кто-то говорит, что акимат бездействует и слишком преувеличивает опасность коронавируса, другие считают запреты на проведение массовых гуляний оправданными. Разные мнения и о роли обслуживающих организаций в подготовке к празднику. Но объединяет инициаторов желание устроить праздник себе и своим соседям. И в Костанае это уже стало тенденцией.