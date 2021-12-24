Я стою в очереди на получение жилья как сирота. Проблема в том, что она не двигается, до меня очередь не доходит. Обращался везде, куда можно, но никто не хочет мне помочь. Есть подтверждающие справки о моей очередности и о том, что в 2021 году должен по закону получить свое жилье, но мои гражданские права нарушают. Акимат нарушает закон, разве так можно? Я буду обращаться дальше в исполнительные органы, писать письма, если в 2021 году я не получу свою законную квартиру, намерен обращаться в суд. Когда мне предоставят жилье?

Алик ЛИСОВСКИЙ, Рудный

Комментарий:

На запрос «НГ» ответил руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Данияр САБИТОВ:

- На основании п. 6 ст. 68 Закона РК «О жилищных отношениях» Алик Лисовский стоит в очереди на получение жилья из коммунального жилищного фонда по категории «Дети-сироты, дети, оставшиеся БПР» с 15.10.2010 года. На 20 декабря 2021 года его номер очереди - 233. В отделе ЖКХ отсутствуют сведения о точной дате предоставления жилья Лисовскому. Согласно п. 1 ст. 74 закона, «жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляется гражданам, состоящим на учете нуждающихся, в порядке очередности». Предоставление жилья из государственного жилищного фонда вне очереди не представляется возможным, так как внеочередное предоставление жилья повлечет за собой нарушение конституционных прав других граждан, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилья из этого фонда.