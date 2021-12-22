Почему сотрудница библиотеки называет себя «страшной побрякушницей» и в чем секрет ее искусства?

С тех пор как на землю упала первая снежинка, все жду, когда на грушу за моим рабочим окном прилетят снегири. Не летят, рано еще. Зато самое время достать из шкатулки милую брошь в виде снегиря. Ее рождению я обязана талантливой, а главное - неутомимой рукодельнице Ольге АЛЕКСЕЕВОЙ, обаятельной и очень общительной.

Ювелирных дел мастерица

Как себя называть, Ольга даже не задумывалась. Те, кто знаком с ее творчеством, чаще зовут рукодельницей. Таковой себя и считает. А однажды случай был: пришлось искать яркую лампочку. На вопрос менеджера «Для чего?» сказала, что броши делает. «А-а-а, ювелир», - уважительно протянул юноша. Смеясь, согласилась: ну а что, работа ведь ювелирная!

Ольга Алексеева охотно делится секретами своего мастерства

Ольга - самоучка, постигает ремесло опытным путем. Постоянно изучает что-то новое, участвует в платных мастер-классах - не экономит на знаниях и умениях. И на материалах. Их у нее великое множество. Но, как это бывает у запасливых мастериц, всегда чего-то не хватает.

Наша героиня не видит своей жизни без бижутерии: любит украшать себя и других.

- Я страшная побрякушница, - иронизирует над собой Ольга, но выглядит это как комплимент самой себе. - Я всегда любила что-нибудь эдакое. И носить, и делать!

Одно время броши в виде губ были в моде, есть они и у Ольги

Выделить что-то особенно любимое из рукоделия Ольга не может: нравится все! Помимо изготовления бижутерии, вяжет игрушки, шьет, вышивает, делает ловцы снов. Короче говоря, ни один вид рукодельного творчества не обойден вниманием. Причем она может работать параллельно в разных направлениях. В этом, как нам показалось, и есть залог бесконечного творческого процесса. Хотя нет, на работу в любимую библиотеку в перерывах от рукоделия Ольга таки ходит. Но и там от идей не скроешься: понравился какой-либо аксессуар читательницы или коллеги, закрутилось в голове, закружилось и… вдруг родилась идея! Так что творческий кризис - это не про нее.

- Чаще всего меня подстегивает желание делать подарки. Например, если приближается 8 Марта, всех надо порадовать, - делится Ольга. - Так и попала я в мир хендмейд. Думая, что будет круто, если я подарю по браслетику, сама не заметила, как сережки следом пошли. И текстильные игрушки шила потом, и мыло варила, и свечи делала.

Не влюбиться в такие игрушки невозможно



Спрашиваем, сколько часов в ее сутках, когда все успевает? Творит ночами.

- Мне повезло: семья полностью поддерживает мое увлечение. Родители и взрослый сын не тревожат мою Музу, освобождают меня от бытовых и учебных проблем. В выходные я, конечно, и по дому что-то делаю, и кашеварю. А в основном занимаюсь тем, чем я хочу.

Брошь или брошка?

По роду своей деятельности слово как единица речи для Ольги не чуждо. Ближе и приятнее умелице слово «брошь». А «брошка» звучит как-то по-детски и совсем не «трендово».

Есть сезонность украшений: к примеру, летом не хочется носить броши в виде елок и снегирей

Материалы Ольга использует самые разные: всегда - жесткую канитель, стразы, граненые бусины, часто - пайетки, бисер. Появился и трунцал. Призналась, что не очень любит работать с мягкой канителью, хотя… и с ней уже подружилась.

Есть в Ольгиной коллекции и объемные броши, они со своими секретами.

- В первую объемную брошь в виде желудя я добавляла синтепух. Но он очень мягкий, и если перетянуть нить, то может получиться ямка. Поэтому фетровый тортик надежнее.

Удивляемся метафоре, но у Ольги готов ответ: «Фетр кладется слоями, поэтому только «тортик».

Бытует мнение, что броши в изготовлении обходятся дешевле, чем, скажем, колье. Не так дешево, как кажется. Особенно если материалы берутся дорогие.

Творчество не предполагает стопроцентного повторения

- Главная проблема - нехватка материалов. То нет того, что ищешь, то найдешь, а цены на материал космические, - отмечает Ольга.

Как ни пытались мы вызнать, какой из процессов в изготовлении броши любимый или наоборот, она твердила одно: все зависит от умения пришить деталь. Если у вас получается, то и процесс не вызывает негативных эмоций. А потому рецепт прост: терпенье и труд. И вдохновение. Только так рождаются красивые вещи.

О бизнесе и плагиате

Конечно, как и у любой мастерицы, случается, что вечер потерян: материалы разложены, а решить, что из них сделать, никак не можешь.

Образцом для этих серег стало украшение из сериала

- И начинаешь себя ругать: я не посмотрела кино, не послушала музыку, не прочитала книгу, я ничего не сделала. А бывает наоборот: одним глазом в телевизор смотришь, а в руках шедевр рождается, - смеется Ольга. - Так и подсмотрела идею новых сережек у героини сериала - крупные, геометрической формы.

А раз понравилось, сделала! Причем в плагиате ее обвинить сложно. Точнее, невозможно. Нельзя в рукоделии, считает Ольга, сделать две одинаковые вещи. Даже серьги из одной пары могут отличаться: то бусины лягут по-другому, то расположение чуть изменится.

Рукоделие у Ольги разнообразно: бусы, браслеты, серьги, броши и многое другое

- Многие вещи, конечно, подсмотрены, - признается наша собеседница, - но идентично, один в один, повторить все равно не получится. Не только потому, что найти такие же материалы подчас невозможно, но потому, что натура не даст: свое хочется реализовать, чужое не интересно, рука не ложится.

Ольга - удивительной скромности человек. Она считает, что ничем таким особенным не занимается. А еще щедрый на советы и подсказки по технической части. Да и подарить брошь в порыве души может запросто. Это ей доставляет радость. Единственное, свои первые работы считает бесценными, а потому никому не подарит и тем более не продаст.

Первые работы - самые дорогие для сердца, их Ольга никому не отдаст

Кстати, о продажах. Не дарить, а продавать свои изделия Ольгу буквально заставили, как она говорит, ее девочки. Материалы, время, кропотливость работы - все имеет свою цену. Случается, что делает на заказ. Но в очень редких случаях: не приемлет вдохновения в оковах. И переводить свое хобби в бизнес не собирается по той же причине. А еще потому, что не хочет зарабатывать деньги за счет творческого начала: ведение и продвижение бизнес-странички в соцсетях, съемки в определенных условиях для продающих фото, составление текстов отнимают много сил, которых, боится Ольга, для творчества может и не остаться.

Одна из последних работ - объемная брошь из пайеток в виде фиалки

- Много надо всего, если это бизнес. Заказы есть, а ты не успеваешь… Я не люблю опаздывать.

Фото Ксении РЕБИК