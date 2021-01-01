В 117-м туре помогаем уже знакомой участнице из Лисаковска

На этот тур была подана всего одна заявка. Планирующие участвовать в будущих турах есть, но они пока не определились с необходимыми суммами, либо их потребности намного превышают возможности нашего скромного проекта, и требуется предварительный сбор вне рамок «Нужных денег».

17-летняя Динара ДАЙРАБАЕВА из Лисаковска четвертый раз участвует в проекте «Нужные деньги». Впервые мы встретились с ней шесть лет назад, в 41-м туре.

После операции на локтевом суставе девушке нужно пройти три курса реабилитации

У Динары было нелегкое появление на свет, с долгим безводным периодом, поэтому проблемы со здоровьем проявились сразу. Диагноз «ДЦП» был поставлен девочке рано - в пятимесячном возрасте. Родители, к тому моменту уже воспитывавшие 6-летнего здорового сына, не ждали такого удара от судьбы. Но, взяв себя в руки, мама сразу стала возить малышку на реабилитацию в Астану и Алматы, да и в Костанайском реабилитационном центре тоже бывали регулярно. У Динары левосторонний гемипарез и стертая форма дизартрии. Гемипарез проявлялся у ребенка не только в виде нарушений движений левой руки, но и болями, причем ощутимыми. Когда малышке было 3 года, отец покинул семью, и его местонахождение сейчас неизвестно, помощи от него нет совсем. Так Гузель ДАЙРАБАЕВА стала единственным бойцом за здоровье дочери, продолжая с Динарой посещать курсы реабилитации.

Конечно, эти курсы понемногу помогали, но именно понемногу. Как говорит Гузель, «мы улучшения собирали по капельке». Так было, пока девочка впервые, благодаря помощи наших читателей, не поехала на реабилитацию в Челябиинск. Процедуры, полученные в медицинском центре «Кия», оказались куда более действенными, чем те, что были доступны в казахстанских лечебных учреждениях. У Динары прошли боли в левой руке, она стала лучше говорить. Хорошо закончила 9 классов. Но еще не все сделано.

Чтобы левая рука Динары могла лучше работать и не было осложнений в будущем, требуется операция. Теперь в медицинской карте девушки стоит несколько измененный диагноз - «акушерский паралич Дюшена-Эрба, укорочение левой верхней конечности, патологическая нестабильность локтевого сустава». Операция и призвана исправить эту нестабильность локтевого сустава.

- Операцию нам сделают бесплатно, - сообщила Гузель, - а вот за курсы реабилитации надо платить. Без реабилитации половина эффекта от операции пропадет. Полностью самостоятельно собрать нужную сумму при наших доходах не получится. Поэтому снова обращаемся в «Нужные деньги». Помогите, пожалуйста! Это не просто операция и реабилитация, это будущая жизнь моей дочери. Я каждый день думаю, как сложится ее судьба, сможет ли она выстоять в самостоятельной жизни. Поверьте, это тяжелые мысли, потому что я очень боюсь за Динару, не хочу, чтобы ее жизнь была несчастливой.

Гузель не зря беспокоится: скоро девушке предстоит сделать шаг во взрослую жизнь, решить, какую профессию получить. И многое зависит не только от мастерства столичных хирургов, но и от тех самых послеоперационных реабилитаций.

Кроме того, у Динары недавно выявили проблемы с левой ногой. Врачи сказали, что, скорее всего, придется оперировать мениск, поскольку там выявлена киста. Динара уже начинает периодически «припадать» на левую ногу, причем происходит это неожиданно, подготовиться к ситуации совершенно невозможно, а заканчивается все болезненными падениями. И чем дальше затягивать решение этой проблемы, тем сложнее потом окажется хирургическое вмешательство и длительнее реабилитация. Поэтому проблему с рукой надо решать сейчас, чтобы быстрее подошла очередь мениска.

Сил пройти весь этот путь у Динары хватит. Невзирая на инвалидность, она занимается спортом - толканием ядра, и у нее очень неплохо получается. Спорт дается ей не без боли, но она ходит на тренировки с большим желанием. Сил у этой с виду хрупкой девочки хватит. А вот деньгами нужно помочь.

После операции на руке для полноценного эффекта необходимо пройти три курса реабилитации. Каждый курс стоит 300 000 тенге, итого за всю реабилитацию предстоит выплатить 900 000 тенге. Гузель сообщила, что 200 000 они соберут самостоятельно, так что у проекта «Нужные деньги» Дайрабаевы просят недостающие 700 000 тенге.

Доходы семьи: пособие Динары 96 000 тенге и совсем крошечный доход от непостоянного заработка Гузель, который редко превышает 30 000 тенге.

Проект «Нужные деньги» вновь обращается к читателям «НГ» и просит помочь. В надежде, что сборов с учетом остатка от прошлого тура хватит на курсы реабилитации для Динары Дайрабаевой.

Фото из семейного архива

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Помощь, оказанная в рамках 116-го тура