Необычное сочетание вкусов

Один из наших поваров очень ценит «незамороченные» рецепты. В частности, из курицы. На этот раз работал с бедрышками, которые зачистил от шкурки и освободил от костей. Косточки - на бульон. Мякоть пошла на ароматное второе.

Ароматную курятину подавали с пастой / Фото Ксении РЕБИК

Была порублена на небольшие кусочки и отправлена для обжаривания на сковороду со смесью растительного и сливочного масел. Соль и перец не забыли. Через 5 минут готовки к мясу отправилась копченая паприка и немного муки, после перемешивания - бульон и сливки. В этом соусе курятина тушилась минут 10, затем ее посыпали сухим тархуном (был бы свежий, не отказались бы) и подержали под крышкой на огне еще минуту-полторы. Подавали с пастой.

Игредиенты

На 600 г курятины - 50-70 г бульона, 150 г 10% сливок , 1 ч. ложка муки, 1,5 ч. ложки копченой паприки, 1,5 ч. ложки сухого тархуна.