Не кекс, а брауни
Дора ГОЛОДНАЯ
Любителям шоколада рекомендуется
Еще один десерт. Американский. Из-за того, что в нем нет никакого разрыхлителя, структура брауни очень узнаваемая: влажноватое, почти тяжелое тесто с насыщенным шоколадным вкусом.
Брауни может растрескаться, но это его только красит
Шоколад можно брать как очень темный, так и молочный. Главное, чтобы настоящий. Шоколад и сливочное масло растопить на водяной бане.
Яйца смешать с сахаром и солью, взбить венчиком, чтобы все смешалось, но без образования пены. Добавить к шоколаду, дав ему остынуть, иначе яйца свернутся. Затем положить муку. Точно по мерке. Если больше, то получится шоколадный кекс, а не брауни.
Форму выстелить пергаментом, смазав его растительным маслом. Если работаете с силиконовой формой, то смазать нужно ее, а еще можно подпылить какао. Выложить тесто.
Печь 20-30 минут (зависит от размеров формы) при 170°С. Проверять готовность можно шпажкой, тесто должно немного липнуть к ней, но не быть жидким.
Остудить брауни и оставить в холодильнике на несколько часов. Подавать с шариками мороженого.
Ингредиенты
Масло сливочное - 180 г, яйца - 3 шт., темный шоколад - 180 г (можно молочный), сахар - 200 г (можно использовать от 150 г до 300 г), мука - 75 г, соль - 20 г.
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