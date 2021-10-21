Дворец пионеров, памятник Ленину, кинотеатр «40 лет Казахстана» - чем еще запомнятся 60-е годы?

Мы продолжаем рассказ о десятилетиях истории Костанайской области. На очереди - шестидесятые годы.

Космонавт Борис Волынов (четвертый слева) в Наурзумском заповеднике

Наиболее крупными промышленными предприятиями в Кустанае в 1960 году были: ремстроймашзавод (266 рабоников), КЖБИ (94), швейная фабрика «Большевичка» (481), обувная фабрика (591), мясокомбинат (225 ).

Обувной фабрике городское руководство (председатель горисполкома Е. Великанов) разрешило произвести дополнительную прирезку земли к существующей территории за счет сноса домов по улицам Ленина и Московской (сейчас - перекресток пр. Аль-Фараби и ул. Сьянова) с размещением главного корпуса фабрики на данном участке.

Кустанайский горисполком, в связи с окончанием строительства первой очереди городской канализации и водопровода, базирующихся на двух артскважинах, и окончанием строительства насосной станции 2-го подъема, обратился в Совет министров Каз. ССР за разрешением о создании управления «Горводоканала».

Руководители области и Кустаная. Сидят: Жаныбеков, Игнатенко, Бородин, Вишнякова, Пономарев. Стоят: Черныш, Клейнгольд, Таран, Басов, Боровской, Брусник, Нечаев

Административное здание правления городских властей (горисполком, нынешнее здание городского акимата по ул. Пушкина) начало действовать с 2 сентября 1960 года.

В начале учебного года городское руководство организовало бесплатное питание школьников 1-4-х классов молоком.

С наступлением осени расширилась сеть автобусного сообщения: вокзал - р. Тобол, вокзал - Наримановский рынок, вокзал - Центральный рынок - почта - райисполком, городок геологов - драмтеатр, база спецстроя - драмтеатр, Центральный рынок - сельхозснаб, вокзал - Чкалова - 3-я школа-интернат, Центральный рынок - Кустанай-2, Центральный рынок - КЖБИ - Красный Партизан, Центральный рынок - кирпичный завод, вокзал - Узкая колея, Центральный рынок - Затоболовка, Центральный рынок - конезавод № 48, Центральный рынок - совхоз «Казахстанец».

В 1961 году кустанайцы могли посещать и делать покупки в реконструированном здании универмага по ул. Калинина (сейчас - областной историко-краеведческий музей по ул. Алтынсарина). С 30 декабря в новом здании главного корпуса областной больницы квалифицированные врачи начали оказывать необходимую медицинскую помощь больным города и области.

Для кинозрителей распахнул двери новый широкоэкранный кинотеатр на 700 мест по ул. Гоголя, получивший название «40 лет Казахстана» (сейчас - кинотеатр «Казахстан»).

22 апреля 1961 года состоялся митинг студентов и сотрудников пединститута, посвященный первому полету советского человека, майора Юрия Гагарина в космос. 25 апреля Кустанайский горисполком принял решение о переименовании ул. Крестьянской в ул. имени героя космоса Юрия Гагарина (сейчас - пр. им. Назарбаева, а именем Гагарина назвали улицу за военным городком).

Космонавта Валерия Быковского кустанайцы встречали ранним июньским утром 1963 года на площади возле обкома партии и облисполкома (здание университета). Очевидцы рассказывали, что площадь была забита людьми. В связи со сложной посадкой врачи поначалу не хотели разрешать встречу, однако космонавт оправился от полета быстро, и она состоялась ко всеобщему восторгу. Быковский первым из космонавтов стал почетным гражданином нашего областного центра.

Никита Хрущев с руководителями республики и области в совхозе «Костряковский» Федоровского района. 1964 г.

Почетный гражданин города Кустаная космонавт Борис Волынов, совершивший полет в январе 1969 года, прилетел в Кустанай в 1970 году, чтобы посетить место своего приземления. Секретарю обкома партии В. Я. Клейнгольду было доверено сопровождать космонавта в Камышнинский район. Опытный летчик Гирин по просьбе Волынова вел самолет АН-2 на очень малой высоте. За станцией Тобол за штурвал сел Борис Валентинович. Он вел самолет уверенно, но при посадке машина дала такого «козла», что у всех похолодели сердца: удар, скачок, еще удар. Позже секретарю обкома досталось от Андрея Михайловича Бородина за то, что «дал порулить» отвыкшему от управления такого класса машинами космонавту.

В августе 1961 года в городе открылся новый ресторан «Тобол», а 5 сентября 1962 года городская поликлиника № 1 по ул. Ленина (пр. Аль-Фараби) начала прием граждан, в ней были развернуты и кабинеты для физио-, свето-, грязелечения.

В том же 1962 году для осуществления централизованного теплоснабжения Кустаная разрешили произвести расширение главного корпуса ТЭЦ № 1 с учетом установки новых водогрейных котлов. Прирезка земельного участка производилась в сторону ул. Летунова со сносом жилых домов.

Кустанайскому отделу КОС городские власти разрешили установить детскую карусель на ул. Советской (сейчас ул. Байтурсынова).

Еще один ресторан под названием «Целинный» открылся во вновь выстроенной гостинице в 1963 году.

Для городских школьников и детворы в 1963-м построили Дворец пионеров имени Ленина со зрительным залом на 600 мест. Управление «Магнитогорскстройпуть» обязалось к 1 июня закончить работы по устройству крыльца главного входа и витражей спортзала.

В октябре 1-м секретарем Кустанайского горкома партии назначен Ш. Ж. Жаныбеков (почетный гражданин городов Кустаная и Рудного). Город тогда подчинялся непосредственно Целинному краю. Жаныбеков отмечал, что с первых дней координировал работу с планами обкома и облисполкома, встречался с секретарями обкома А. М. Бородиным, А. К. Касымкановым, председателем облисполкома М. Г. Моторико, информировал их о положении в городе. Вместе ставили перед вышестоящими органами проблемы развития Кустаная.

В 1963 году в городе было сдано в эксплуатацию 16 000 кв. м жилья, в последующие годы ежегодно вводили в строй уже свыше 100 000 кв. м, а также - как минимум одну среднюю школу, один-два детских сада. Жаныбеков вспоминал, что из всех проблем, которые горожане ставили перед собой, нереализованным осталось лишь желание превратить Кустанай в портовый город. Оказывается, высшее руководство страны, вначале горячо взявшееся за реализацию проекта русского инженера Давыдова по переброске вод северных рек в южные регионы Казахстана и Среднюю Азию, впоследствии отказалось от этой идеи под давлением интеллигенции.

Слева направо: Бородин, Брежнев, Подгорный и Кунаев на полях Урицкого района. 1966 г.

В последний день декабря 1965 года в Кустанае открылся универмаг «Детский мир» на углу улиц Ленина и Баймагамбетова. В 1967 году в городе появился автовокзал по ул. Гоголя и начал осуществляться перевод отопления от ТЭЦ. 30 декабря 1968 года п. Красный Партизан (сейчас - п. Амангельды) был передан в административное подчинение Кустанайского горисполкома.

Весной 1967 года, когда вся страна готовилась встретить 50-ю годовщину Октябрьской революции, обком поставил перед горисполкомом конкретную задачу - соорудить к этому празднику памятник В. Ленину в Кустанае. Горисполком обратился в Москву за разрешением установки одного из проектов памятника Ленину, представленных на конкурс для установки в Кремле. После переговоров заключил договор с известным московским скульптором Щербаковым на привязку его проекта памятника в Кустанае. Изготовить бронзовую фигуру Ильича согласился Мытищинский деревообрабатывающий комбинат, при котором имелся цех по отливке скульптурных изделий. Когда бронзовая фигура была отлита, председатель горисполкома Михаил Лазаревич Лобанов выехал в столицу, расплатился с рабочими и отправил памятник на автомобиле «Татра» в сопровождении работника милиции. Специалисты из Алма-Аты помогли соорудить постамент для памятника. Это стало большим событием в жизни города.

Делегация Наурзумского района на областном фестивале молодежи. Кустанай, 1974 год

Первоначально фигура вождя «смотрела» на тогдашний обком партии (сейчас - КГУ им. Байтурсынова), а когда отстроили новое здание обкома и облисполкома на ул. Ленина, памятник установили к нему лицом. Сегодня памятник стоит в парке Победы.

Фото облгосархива