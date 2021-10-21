О плохом состоянии участка теплотрассы с обратной стороны дома № 13 в 9-м микрорайоне, сообщил «НГ» житель Костаная Евгений ПОЛУЯНОВ.

На трубах возле дома № 13 в 9-м мкр-н практически весь рубероид разорван / Фото Евгения ПОЛУЯНОВА

- Раньше эта часть труб была даже завернута оцинкованными листами железа, но «благодаря» лицам без определенного места жительства защита исчезла, - пояснил он. - Рубероид уже практически весь разорвался, повсеместно торчит утеплитель, местами видны голые трубы.

Полуянов отметил, что совершенно голый участок трубы от вентиля до входа в дом остался после ремонта труб, который делали 3 года назад.

- Один из соседей по этому поводу обращался в ПКСК, где его заверили в том, что неоднократно писали в КТЭК, есть заявления и фото, - рассказал Евгений. - Но никаких действий тепловики не предприняли.

За домом № 114 по ул. Алтынсарина теперь новая изоляция на теплотрассе / Фото Андрея СКИБЫ

А вот прожженные, потрепанные и голые трубы за домом № 114 по ул. Алтынсарина, о которых «НГ» писала две недели назад, заменили. Теперь на двух участках трубы, изогнутых буквой Г, - новая изоляция: утеплитель замотан в рубероид, который укреплен проволокой, местами обит жестью и даже придавлен кирпичами, видимо, для большей надежности.

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