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Куда пойти с 21 по 27 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул.Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

23 октября,

12.00

 

«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка

 

24 октября,

12.00

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

22 октября,

10.00, 11.00

«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі

24 октября,

17.00

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

 

27 октября,

11.00

«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

22 октября,

18.00

«Про100art», театральное представление

23 октября,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

23 октября,

18.00

«Про100art», театральное представление

24 октября,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

24 октября,

17.00

«Про100art», театральное представление

25, 26 октября,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

27, 28 октября,

19.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«От малого...» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова

В течение месяца

«Магия рукоделия» - выставка работ костанайских вышивальщиц

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Шахтер»

Костанай, манеж «Тобыл-Арена»

24 октября, 20.00