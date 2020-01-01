Председатель Нацбанка РК на заседании мажилиса заявил: эффективная реализация правительством и акиматами комплекса мер антиинфляционного реагирования позволит сдержать инфляцию в 2021 году и войти в целевой коридор 4-6% в 2022 году. Вы ему верите? Да. Правительство и акиматы всегда достигают поставленных целей. На словах.

Да. Правительство и акимы имеют все необходимые рычаги для сдерживания цен.

Нет. Цены продолжат расти из-за повышения уровня благосостояния казахстанцев.

Нет. Все меры по сдерживанию инфляции в Казахстане приводят к обратному результату.

