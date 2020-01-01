Куда пойти с 21 по 27 октября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул.Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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23 октября,
12.00
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«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка
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24 октября,
12.00
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«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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22 октября,
10.00, 11.00
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«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі
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24 октября,
17.00
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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27 октября,
11.00
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«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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22 октября,
18.00
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«Про100art», театральное представление
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23 октября,
12.00
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«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
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23 октября,
18.00
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«Про100art», театральное представление
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24 октября,
12.00
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«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
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24 октября,
17.00
|
«Про100art», театральное представление
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25, 26 октября,
12.00
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«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
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27, 28 октября,
19.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«От малого...» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова
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В течение месяца
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«Магия рукоделия» - выставка работ костанайских вышивальщиц
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Шахтер»
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Костанай, манеж «Тобыл-Арена»
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24 октября, 20.00
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