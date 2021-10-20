Если можно писать картины, почему нельзя рисовать буквы? Вот жительница Костаная и попробовала

Выпуск школьных стенгазет, оформление фотоальбомов, открыток на праздники - тяга к рисованию букв у жительницы Костаная Ирины ПАРХОМЕНКО с самого детства. Позже - собственноручно изготовленные плакаты на свадьбу, без них в 90-е свадьба была не свадьба. Буквы даже вышивала на советском однотонном постельном белье: жить всегда хотелось красиво.

Леттеринг: и слово красивое, и постер / Фото Ксении РЕБИК

- Эта страсть - от папы, он не просто вклеивал фотографии в альбом, но и карандашами или фломастерами делал надписи под фото, подбирал картинки, - поделилась с «НГ» Ирина. - Не поверите, до сих пор не могу выбросить просто так какую-нибудь упаковку, если на ней есть понравившаяся мне картинка. Обязательно вырежу и положу в специальную коробку.

Любовь к рисованию букв передалась от отца, который увлекался оформлением семейных альбомов/ Фото Ксении РЕБИК

Среди этих «вырезалочек» есть и открытки, но не все подряд, а только те, надписи на которых выполнены завитками да загогулинками. И невдомек было, что буквы эти, красиво нарисованные, леттерингом называются.

- Узнала я о существовании такого красивого слова осенью 2019 года. Постеры-мотиваторы, оформленные красивыми буквами, видела давно, нравились очень. Но вот что леттерингу - художественному письму, рисованию буквами - можно обучиться, узнала благодаря сыну. Точнее, благодаря его занятиям в образовательном центре, «сестра» которого - частная художественная школа им. Русина. Вот так мы вместе начали учиться писать: сын - ручкой в прописи, а я - плакатным пером и брашпеном (ручкой-кистью). До курсов отчитывала сына за неровность линий, помарки. Стала писать сама и… С чем боролась, на то и напоролась! - смеется Ирина. - Замечания мои стали мягче, я стала терпеливее.

А начиналось все с самодельных плакатов на свадьбы / Фото из личного архива Ирины ПАРХОМЕНКО

Народная мудрость гласит: что написано пером, не вырубишь и топором. Надо сказать, в деле плакатного письма пословица работает на сто процентов: изъяны как на ладони, исправить практически невозможно. Как признается Ирина, работать плакатным пером она не любит еще со студенчества.

Открытки наряднее, когда выполнены цветными брашпенами / Фото из личного архива Ирины ПАРХОМЕНКО

- Вообще, держать перо, следить, чтобы тушь равномерно распределялась по бумаге, научил меня муж, точнее, на тот момент еще будущий муж, студент технического вуза, - вспоминает Ирина. - При свете свечей (а это был конец 90-х, и электричество отключали каждый вечер) мы рисовали наглядность для урока, потому что без нее студентам педколледжа быть на практике не позволялось. А где ее тогда было взять? Вот и приходилось рисовать самим. Было обидно, когда в конце работы вдруг поставишь кляксу или того хуже - уронишь перо на плакат. Приходилось все начинать с нуля. Иногда выручал «нокле» - метод ножниц и клея: вырезаешь кусочек белого листа по размеру кляксы и заклеиваешь ее.

Брашпен не совсем фломастер, это – ручка-кисть / Фото Ксении РЕБИК

Сейчас применять этот хитрый метод Ирине не хочется, потому что работа должна быть идеальной: и в альбоме лежать, и на стене в рамке висеть. Еще одна причина нелюбви к перу - нет такого творческого полета, как при рисовании букв кистью. И недочет в работе с брашпеном исправить проще, была бы фантазия.

Каллиграмма «Пушкин», одна из самых лучших работ, осталась в художественной школе / Фото из личного архива Ирины ПАРХОМЕНКО

- Помню, во фразе, которую я рисовала, было тире. Кривенькое какое-то получилось оно у меня, - говорит Ирина. - Исправляла я его, исправляла, только хуже сделала. Еще и кляксу рядом поставила. Пришла на занятие, плакать охота: испортила работу, столько труда! «Ничего не испортила, - сказала мне наша леттеринговая фея, прекрасный человек и педагог Галина Александровна Шестакова, - это же леттеринг, в нем правил нет». И легким движением кисти нечто кривое превратила в новогоднюю свечку.

Неудачное тире превратилось в новогоднюю свечку / Фото Ксении РЕБИК

Кстати, про правила. В леттеринге их действительно нет. Ну, почти. И даже (закройте глаза, филологи!) можно не соблюдать правила пунктуации. Вот этого Ирина принять так и не смогла.

Каллиграммы удобнее рисовать тонкими плакатными перьями / Фото Ксении РЕБИК

- Ладно точка в конце предложения, она иногда действительно не ставится. Но запятые, двоеточия, как я их не поставлю? Бывало, сокурсницы уже композицию выстроят, а я сижу, ищу место своей запятой, - смеется она. - Тут филологическое образование - помеха.

Плакатные перья – большая редкость сегодня / Фото Ксении РЕБИК

А вот любовь к чтению книг, наоборот, подмога. Ирина считает: если книга прочитана, а ни одна цитата не выписана, - время потрачено зря. Коллекционирует красивые высказывания отовсюду: из книг, газет, журналов, постов в «Инстаграме» и даже с… картонных упаковок.

Фраза, которая стала основой зачетной работы, хранится с 2004 года / Фото Ксении РЕБИК

- С 2004 года моим девизом стали слова Генри Джона Хайнца: «Делайте обыкновенные вещи необыкновенно хорошо», - говорит Ирина Пархоменко. - Вырезала с упаковки детской каши, которую купила для дочери, и сохранила. Эту же фразу я выбрала для последней, зачетной, работы на курсе. Попробовала нарисовать ее в двух вариантах. Признаюсь: копировать легче, чем создавать свое. Но одно могу сказать точно: учиться никогда не поздно. И еще: творчеству все возрасты покорны.

В леттеринге можно использовать и восковые карандаши / Фото Ксении РЕБИК

В ход идет все: и гелевые ручки, и тушь, и крафтовая бумага / Фото Ксении РЕБИК