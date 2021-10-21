Как костанайцы встречали космический экипаж, отправленный на МКС для съемок фильма

Утром 17 октября в степи под Жезказганом приземлился спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» с первым в мире киноэкипажем. Жительница Костаная Ирина БЕЛЕЦКАЯ несколько дней вместе с десятками единомышленников колесила по дорогам Казахстана, чтобы увидеть исторический момент и хоть немного прикоснуться к космосу. О том, как это было, она рассказала «НГ».

На Землю вернулся космонавт Олег Новицкий, который провел на орбите почти 193 дня и трижды выходил в открытый космос. Вместе с ним в капсуле приземлились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они 12 дней снимали на международной космической станции фильм «Вызов» для российского Первого канала, который планируют выпустить в прокат уже в 2022 году.

Группа Первого канала сразу после посадки аппарата сняла несколько сцен для фильма «Вызов» / Фото из личного архива

Собрать багаж и машину

Ирина Белецкая в повседневной жизни занимается бизнесом. Под Жезказаган она поехала вместе с мужем, который встречал космонавтов уже 13-й раз. Для Ирины это вторая экспедиция.

- Мы ехали в составе экстрим-экспедиции «Найти упавшую звезду», - рассказала Белецкая. - Ее основатель - Александр Лазаренко, много лет проработавший военным. Он настолько предан космосу, что после выхода на пенсию собрал друзей и тех, кому тема космоса близка и дорога, вместе с ними 15 лет назад отправился в свою первую экспедицию. Приехал из Москвы в Костанай, а потом к месту посадки. Я туда попала благодаря своему мужу. Но простому человеку попасть в экстрим-экспедицию не получится.

Из Костаная стартовали более 40 человек, среди которых были даже семьи с детьми. Они сформировали колонну из машин, специально подготовленных для такой экспедиции.

Ирина Белецкая: "Я пыталась поставить себя на их место, спрашивала: а ты бы так смогла?" / Фото Ксении РЕБИК

- Любые внедорожники могут быть доведены до состояния, когда они готовы к экстремальным путешествиям, - отмечает Ирина. - Это специальная подвеска, определенного вида колеса, чтобы транспорт и в горах, и в грязи, и в степи чувствовал себя уверенно. Мы вешали дополнительные баки, потому что в этой экспедиции испытывали сложности с соляркой и газом для машин. Ты ведь никогда не знаешь, что тебя ждет в пути.

В остальном подготовка к экстрим-экспедиции мало чем отличается от сбора вещей в поход: запастись едой на пару дней, сложить в рюкзак теплую одежду и вещи первой необходимости, не забыть про аптечку.

Беседы в дороге

Стартовали утром 15 октября. Ехали по строгому графику. Первый день не делали остановки, пока не потемнело. Ночью разбивали лагерь, ужинали, приводили себя в порядок, отдыхали. Рано утром - подъем, привыкали к холоду и снова в путь. Главная задача - не опоздать к заранее обозначенному времени посадки аппарата, так как весь процесс приземления занимает не больше нескольких минут.

Ирина поехала в экспедицию вместе с мужем, который встречал космонавтов 13 раз / Фото из личного архива

- Нам повезло, что ЧП было только на обратной дороге, - вспоминает Белецкая. - Мы разбились на 2 группы, ветра не было, пыль поднималась и закрывала обзор. Первая группа из 4-5 машин оторвалась. Внезапно муж сказал: «Они горят!» Он объяснил, что пыль - одного цвета, а среди нее есть струйка воздуха другого цвета. Мы увеличили скорость, догнали первую группу. У джипа трава забилась в районе коллектора, где высокая температура, и загорелась. В таких условиях надо останавливаться, смотреть под дно машины. Об этом знают все наши водители, но никогда не угадаешь, когда трава загорится. Мы быстро потушили огонь, потратили 6 огнетушителей.

Развлечений в пути немного. В основном участники общаются друг с другом по рации. Обсуждают все, что так или иначе связано с целью экспедиции: от технических вопросов до истории космонавтики. Тем более что в составе группы были россияне, которые интересуются космосом десятки лет. У каждого автомобиля свой позывной, который присваивается раз и навсегда. Позывной машины, на которой ехала Белецкая, - «Сайгак». Водители после каждой поездки приклеивают на борт эмблему - кружок с изображением падающего аппарата. Старожилов движения легко отличить по десятку таких кружков.

- Вечером мы разбили лагерь в квадрате посадки, в 8 утра - подъем, потом - инструктаж, потому что в 10.36 уже начинается посадка аппарата, - говорит Ирина. - В этом году, так как с орбиты возвращалась съемочная группа Первого канала, на земле было очень много людей. В одной стороне стоят спасатели и поисково-эвакуационные машины, в другой - киношники. Потом прилетели военные вертолеты. И в обозначенное время мы услышали звук прохождения аппарата в плотных слоях атмосферы, а в небе появилась маленькая белая точка. Прошла пара минут, и уже точка вырастает в парашют, который плавно спускается. Нам повезло, потому что стояла на редкость ясная погода. Капсула падает, мы понимаем, куда именно, и отчетливо видим, как срабатывают двигатели мягкой посадки. Это громкий хлопок, похожий на взрыв. Потом поднимается столб пыли - капсула коснулась земли.

Первыми к капсуле подходят военные и спасатели, чтобы помочь членам экипажа выбраться из аппарата. После разрешают подойти журналистам и встречающим. Костанайцы видели первый киноэкипаж на небольшом расстоянии, могли фотографировать актрису и кинорежиссера, но задавать вопросы запрещалось категорически.

- Сложно представить, какие нагрузки выпали на них, особенно на актрису и режиссера, так как они прошли только ускоренные 4-месячные курсы, - говорит Ирина. - Хотя я слышала переговоры по рации и понимала, что, когда Юлия Пересильд спускалась, она говорила Новицкому: «Давай помогу, давай подержу!» То есть они были в ясном сознании, выполняли определенные задачи. Меня поразило, когда капсула стояла, открылся люк, а спасатели на коленях очень-очень бережно, с такой любовью доставали космонавтов. Они в этот момент больше похожи на гражданских людей, чем на военных. Это мой женский взгляд.

Съемки «Вызова»

Почти сразу после проверки медицинских показаний у членов киноэкипажа команда Первого канала приступила к съемкам фильма. Костанайцы наблюдали за процессом с единственным условием - никакой фото- или видеофиксации.

Поисково-эвакуационные машины ждут приземления аппарата корабля «Ю. А. Гагарин» / Фото из личного архива

- Интересен сам процесс съемки, - говорит Ирина. - Я всегда видела Константина Эрнста (руководитель Первого канала - «НГ») по телевизору собранным, структурированным и малоподвижным. А тут он носился по площадке, давал указания, успевал контролировать каждый шаг. После съемок Дмитрий Рогозин (глава Роскосмоса - «НГ») и Эрнст брали наших детей на руки, фотографировались с ними и смеялись. Для меня это тоже было неожиданностью. Я, к сожалению, не видела, как Клим Шипенко передавал отснятый на орбите материал. Что именно снимали, я не скажу. Снимали сцены возле спускаемого аппарата, непосредственно на нем.

После съемок космонавтов на руках перенесли в медицинскую палатку, где их уже более подробно обследовали специалисты Института медико-биологических проблем человечества. Конечно, исследования остались за закрытыми дверями. Не застали наши земляки только тот момент, когда аппарат погрузили на машину и увезли.

- Я никогда не думала, что моя жизнь соприкоснется с космосом, это были две параллельные, которые никогда не должны были пересечься, - говорит Ирина Белецкая. - Мы ездили за впечатлениями. Я пыталась поставить себя на их место, спрашивала: а ты бы так смогла? Когда ты смотришь трансляцию посадки, то не понимаешь, чего такого грандиозного в этом действии. Мне говорят: «Посмотри по телевизору, это ведь то же самое!» Да нет, это не то же самое! Ты чувствуешь себя участником процесса, общаешься с каким-то военным, который может рассказать особенности поисковой машины. Ты следишь за историческим событием.

Когда экстрим-экспедиция «Найти упавшую звезду» вновь отправится в путь, пока не известно. Но Ирина Белецкая уверена, что еще не раз встретит космонавтов, вернувшихся из космоса.