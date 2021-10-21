Мой сын Андрей Шандро - гражданин России, при этом имеет статус ВНЖ и постоянно проживает на территории Казахстана. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК, имеют равные с гражданами республики права на получение предшкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования в порядке, установленном законодательством РК. Однако в этом году Андрею отказали в получении гранта на обучение в вузе, так как он не гражданин РК. Андрей имеет аттестат казахстанского образца и был допущен на ЕНТ, получив результат 109 баллов. Также одной из причин отказа являлось то, что абитуриент не является лицом казахской национальности, что противоречит п. 2 ст. 14 Конституции РК. Возникает логичный вопрос: почему казахстанцы спокойно учатся на грантах в России, а россияне в казахстанских вузах могут обучаться за деньги?

Екатерина ШАНДРО, Костанай

Комментарий

- Господин Шандро обратился в приемную комиссию КРУ им. Байтурсынова после полученного отказа о присуждении государственного гранта от Национального центра тестирования, - сообщила «НГ» пресс-секретарь КРУ Айнур ЖАИКБАЕВА. - После вашего запроса наши специалисты проконсультировались с НЦТ. Поступил следующий ответ: «Согласно п. 2 ст. 8 Закона РК от 27 июля 2007 года № 319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2021 г.) «Об образовании», право на получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного образования определяется международными договорами Республики Казахстан, за исключением лиц, обучающихся по стипендиальным программам». Технические секретари приемной комиссии разъяснили Андрею Шандро, что у него, как иностранного гражданина, есть возможность поступить в вуз на коммерческой основе. То есть, насколько я поняла, на государственный грант иностранные граждане не имеют права претендовать, если только он не является участником стипендиальной программы или в рамках международного договора.