Этот овощ прекрасно показал себя в пироге

У меня в команде «Нашей Газеты» появилось два су-шефа, как говорят в ресторанах. Люди молодые, азартные, желающие и любящие готовить. Действуют по принципу «Варю, жарю, пеку, если мне интересно». Результат приносят на дегустацию, что особенно радует. Вот на днях к утреннему чаю я получила увесистый кусок тыквенного пирога. Теперь делюсь проверенным рецептом.

А на десерт у нас - пирог с тыквенной начинкой

Рецепт к тому же сезонный. Тыква сейчас продается всюду. Стоят на мини-базарах бабули-дачницы, предлагая увесистые ломти. В супермаркетах можно купить овощ и в нарезке, и целые небольшие тыковки.

Совет: если выбираете из мелких, остановитесь на тех, которые потяжелее.

Такая тыква и пошла на пирог, которым я угощалась. Тесто, рассказал повар, по типу песочного. Сначала муку, в которую добавлена щепотка соли, смешивают с размягченным сливочным маслом. Его надо порубить на кубики, потом соединить с мукой до состояния крошки.

Затем добавить яйцо, быстро замесить тесто и, обернув его пищевой пленкой, отправить в холодильник минут на 40. Долго месить не следует, чтобы не затянулось.

Пока тесто доходит до нужной кондиции, из тыквы готовят начинку. Надо порезать на кубики, добавить в кастрюльку немного воды и довести овощ до мягкости.

Пробить блендером. Когда немного остынет, в тыквенную массу добавляют яйца, сахар, сливки, чуточку соли, чтобы не было пресного вкуса, а также корицы и ванилина. По вкусу.

У нашего повара корица хранилась не очень плотно закрытой, поэтому в тыкву пошло 2 чайные ложки. Но если корица свежая, то этого будет, наверно, многовато.

Тесто раскатать в лепешку так, чтобы хватило не только покрыть дно формы, но и бортики сформировать.

Затем закрыть тесто пекарской бумагой, насыпать на нее крупы, какой не жалко (в нашем случае не пожалели перловки) и отправить в духовку.

Печь 15 минут при температуре 190 градусов. Затем вынуть, вылить на тесто начинку и вернуть пирог в духовку. В рецепте говорилось, что выпекать надо при 180 градусах 50-55 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой. Наш пирог пекся при 170 градусах 55 минут, а потом еще 10 при 190.

После остывания эту выпечку еще стоит подержать в холодильнике, причем лучше несколько часов, тогда тыквенное суфле окончательно закрепляется и (субъективно) становится вкуснее.

Ингредиенты

Тесто: 400 г муки, 250 г сл. масла, 1 яйцо, щепотка соли. Начинка: 880-900 г мякоти тыквы, 200 г сахара, 2 яйца, 200 мл 20-процентных (по рецепту - 30%) сливок, щепотка соли.

Фото Ксении РЕБИК