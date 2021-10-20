О свалке возле мусорной площадки во дворе домов №№ 5 и 5 «А» в 9-м микрорайоне сообщил «НГ» 18 октября житель Костаная Евгений ПОЛУЯНОВ.

9-й мкр-н, дома №№ 5 и 5 «А». Мусорная площадка нуждается в ремонте / Фото Андрея СКИБЫ

- Это, наверное, самая бесхозная свалка в микрорайоне, - отмечает он. - В относительно чистом виде ее невозможно увидеть никогда. Горы мусора: крупногабаритный, бытовой, строительный, коробки, ветки и листва окутывают площадку круглый год. Вот и сейчас все это присутствует. Особое внимание хочется уделить состоянию самой мусорной площадки. Полуразрушенная плита, покореженное и местами отсутствующее заграждение уже несколько лет не видели ремонта. Это, несмотря на то, что в апреле этого года был рейд представителей акимата и участкового, на котором председателю ПКСК «ВКВ Костанай» вынесли предупреждение за нарушение благоустройства. Но, как видно, спустя полгода площадка не приведена в порядок.

Возле ночного клуба «Тарантино» свалка увеличивается / Фото Андрея СКИБЫ

Свалка возле ночного клуба «Тарантино» по ул. Козыбаева, 75, о которой «НГ» писала две недели назад, хоть пока и небольшая, но показывает тенденцию к увеличению.

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