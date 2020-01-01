Хочу поблагодарить начальника предприятия «Автодом Костанай» В. Н. Степаненко и менеджера А. К. Умбетову, которые уделяют внимание нам, пенсионерам, и в День пожилого человека обеспечивают подарками, состоящими из продуктовых наборов.

Я бывший работник Кустанайского КСК и после развала предприятия нигде на учете как пенсионер не состою. Благодаря «Автодому Костанай», который проявил заботу к пожилым людям, ежегодно чувствую внимание и помощь в этот День пожилого человека.

И в этом году, 1 октября, сотрудники «Автодома Костанай» пришли с поздравлением и подарками, что вдвойне приятно и трогательно.

Прошу через вашу газету выразить благодарность и огромное признание руководству «Автодома Костанай».

Айсулу АБДРАХМАНОВА, Костанай