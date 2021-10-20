Летний сезон у рыболовов будет продолжаться до ледостава. Не забывайте о мерах безопасности

Осень - не самое комфортное время для рыболова, зато уловистое. Что и провоцирует нас, больных рыбалкой, отправляться на водоемы в любую погоду.

Рыбаки погоду не выбирают

Да, к сожалению, не выбирают. Знаю по себе, как невтерпеж дождаться выходных, чтобы «подлечиться» на каком-нибудь водоемчике. И уже совсем неважно, о чем тебе просигнализируют метеосайты. Заядлому рыболову, как и пьяному, море по колено. А ведь все знаем, что шутки с водой при ветре ох как плохи. Особенно сейчас, когда вода отнюдь не как парное молоко. А если учесть, что основные места клева в наших пенатах приходятся не на береговые линии, а на рыбалку с лодок, то стоит быть особенно ответственными за свою безопасность.

Без жилетов в жару комфортно, но, увы, наказуемо

А это значит, что должна быть полная уверенность в надежности своего собственного плавсредства. Конечно, наши лодки ПВХ устойчивы при любой волне, но только в том случае, если в их бортах и днище нет проколов. Однажды мы с Сабанеем в ветреный день на Каменск-Уральском водоеме попали в такую ситуацию, о которой вспоминаем с содроганием. На дне нашей «резинки» вдруг отклеилась заплатка. Вода стала быстро прибывать через щель, пришлось каждому пересесть на борт. До берега - метров триста, под нами - метра три, и волна нешуточная. Я панически боялась свалиться в холодную осеннюю воду. Помощи ждать было неоткуда: ни на берегу, ни на озере никого не было. Увы, не было на нас и спасательных жилетов. Слава богу, тогда все закончилось благополучно, а могло ведь быть иначе. Сабаней бешено работал веслами, разрезая волны, я полулежа прилипла к борту… Так и доплыли до берега. С тех пор на лодках с заплатками не плаваем и всегда на воде в жилетах.

Кстати, о жилетах. Ну чего греха таить, не любят их и наши, и не наши рыболовы. Неудобно в них рыбачить, некомфортно. Они сковывают движения, становишься неуклюжим и неповоротливым. Летом в жару - вовсе жуть: сидишь под палящим солнцем, как в скафандре. Стараешься обмануть себя и инспекцию, набрасывая жилет и не застегивая ремни. А это, конечно, профанация. Все равно как прыгать с парашютом, зная, что он не раскроется. Но таковы уж мы, рыболовы: расслабляясь на природе, забываем о том, что безалаберность и безответственность даже по отношению к себе могут быть наказуемы.

После того нашего каменска-уральского испытания мне было интересно узнать, насколько может помочь жилет в том случае, если вдруг ненароком окажешься за бортом лодки. И вот прошедшим летом удалось это проверить. Мы протестировали два вида жилетов: спасательный и страховочный. Спасательный более навороченный: на нем есть свисток, карманы и ремни для фиксации между ног, а еще они всегда яркого цвета и со специальными вшитыми светодиодными лентами. Страховочные - гораздо дешевле, а потому на наших рыболовах таковые можно встретить гораздо чаще. При них нет свистка и карманов. Цвет их может быть любым, да и пристегиваются они к твоему телу только ремнями на груди. Тестируя жилеты, Сабаней намеренно вываливался из лодки. Проверку на надежность прошли оба жилета. И тот, и другой держали Сабанея на воде, словно поплавки, выталкивали на поверхность при нырянии. Страховочный, как и спасательный, не спадал, всего лишь немного поднимался вверх к затылку. Кстати, для нашей водной инспекции зачетными являются и страховочный, и спасательный жилеты. Главное, чтобы они находились не в лодке рыбака, а на нем самом, и были, как положено, к нему пристегнуты.

Да, о жилетах надо помнить особенно сейчас, когда нет мочи усидеть рыболову дома в ветреную погоду. Помнить и непременно надевать на себя, выходя на лед, который уже не за горами. В прошлом сезоне первый лед обернулся трагедией для двух костанайских рыбаков, отправившихся без жилетов на Васильевский накопитель (Аккабак).

Не обошлось без трагедий и прошедшим летом. В верхне-тобольском рыбопитомнике рыбак случайно выпал из лодки. Ее ветром понесло к берегу, а рыбак, увы, не смог ее догнать. Его жилет был в лодке. По данным наших спасательных служб, за летний период в нашей области утонули 17 человек. Сезон пребывания на воде еще у нас продолжается и становится, судя по погоде, гораздо более опасным, чем летний.

За что борется комитет?

Да, есть такой в нашей стране Комитет водного транспорта. Среди наших рыболовов его кличут то «водной инспекцией», то «водной полицией». В очередной раз инспекторы комитета в течение всего лета проводили по всей стране акцию «Скутер», осмотрели более 2 тыс. маломерных судов: гидроциклов, катеров, моторных лодок и прочих плавсредств, оформили 624 протокола об административных правонарушениях. Наибольшее количество выявлено в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях, передает пресс-служба МИИР РК.

Основные виды нарушений: эксплуатация судов без индивидуальных спасательных средств (жилетов) - 326 случаев; эксплуатация без судовых документов - 104 случая и управление маломерным судном лицом, не имеющим на это право, - 83 случая. В ходе проверок зафиксированы и нарушения эксплуатации судов, не зарегистрированных в установленном порядке или не прошедших технический осмотр, превышение дозволенной скорости судоводителями маломерных судов и иных плавучих объектов, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах, нарушение правил маневрирования, выброс мусора за борт судна. И тем не менее отмечено снижение в текущем году количества зафиксированных транспортных происшествий на водном транспорте и смертельных исходов по сравнению с предыдущим периодом более чем наполовину (на 55%).

Отрадно, что в перечень негативной статистики контекста этой акции наша область не попала. И, думаю, не только потому, что наши костанайские рыболовы и судовладельцы столь законопослушны, но и потому, что активно и неподкупно работают у нас служащие инспекции транспортного контроля.

Юрий Стряпчев (справа) и бывший инспектор Александр Федулов

О том, как у нас проходила в этом сезоне акция «Скутер», мне поведал инспектор Юрий Васильевич Стряпчев. 82 протокола об административных правонарушениях составили наши инспекторы, что в денежном выражении составляет 640 281 тенге. Я спросила Юрия Васильевича, за что чаще всего ему приходилось наказывать наших рыболовов. Оказалось, как и прежде, за отсутствие на рыбаках спасательных жилетов, плачевное состояние лодочного мотора, когда в водоем сочатся масло и топливо, за несоответствие мощности мотора паспорту лодки, отсутствие якорного устройства в рыбацких плавсредствах, за технически непригодное состояние маломерного судна.

Не осталась безучастной водно-транспортная инспекция и при проведении акции «Чистые водоемы», присоединившись к инициаторам - инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Акция «Скутер» завершилась. Интересуюсь, что же сейчас беспокоит инспектора Стряпчева? Оказывается, состояние наших двух основных водохранилищ: Верхне-Тобольского и Каратомарского. Уровень воды в них, сетует Юрий Васильевич, близок к критическому, поэтому появились острова, плесы. В некоторых местах так мелко, что опасно плавать с обычным лодочным мотором. А ведь сезон рыбалки по открытой воде продолжается.

Да, рыбачить по открытой воде наш брат-рыбак будет аж до полного ледостава. И миновать ему всяческих неприятностей можно только в том случае, если он сам себя от них заранее обезопасит.

Фото из личного архива Юрия СТРЯПЧЕВА

Клев-инфо