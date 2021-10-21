Магазинные чеки вгоняют в уныние: похоже, мы доедаем будущую прибавку к МЗП

«НГ» регулярно делает ценовые срезы как ответ на всегда успокаивающую официальную информацию об уровне инфляции. Кстати, эти публикации вполне в русле понимания ситуации главой государства. Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в Послании народу Казахстана 1 сентября четко сказал: «Теперь о немонетарных составляющих инфляции. Главная из них - цены на продукты питания».

Смотрим их в очередной раз, тем более что и поводов для этого, кроме сакраментального «кушать хочется всегда», предостаточно.

В этом году цены на овощи осенью выше обычного. Более дешевые покупатели рассчитывают найти у оптовиков на Складской / Фото Ксении РЕБИК

На сорок процентов больше

В их числе - все еще длящаяся пандемия, которая, по оценке опять же главы государства, продолжает «давление на доходы населения», а заодно и предпринимателей. Дальше по списку: засуха, из-за которой взлетели цены на сельскохозяйственное сырье для переработчиков зерна, мяса, молока. К этим факторам присоединяются обострившиеся в последний месяц проблемы с обеспечением и ценами на ГСМ и газ.

Кроме всего перечисленного, экономисты-аналитики указывают еще одну причину, провоцирующую рост цен на продовольствие (и не только). Якобы срабатывает эффект ожидания повышения минимальной заработной платы. В уже упомянутом Послании глава государства дал поручение поднять размер МЗП на 40 с лишним процентов. С 1 января 2022 года она вместо 42 500 будет составлять 60 000 тенге.

Президент упомянул, что это «понятный каждому показатель», что напрямую повышение повлияет на доходы примерно миллиона казахстанцев, косвенно - на всех, а также окажет «положительный экономический эффект в виде роста внутреннего потребления», то есть люди смогут больше покупать. А уж это, по оценкам экспертов, «приведет к росту ВВП на 1,5%».

Мы решили просканировать возможности внутреннего потребления, есть ли у них реальный шанс вырасти?

Зато ползут как

На этот раз сравниваем нынешние цены с 2019 годом. Потому что год - последний перед пандемией коронавирусной инфекции и потому что с 1 января 2019-го размер МЗП был установлен 42 500 тенге. И тогда аналитики тоже немало говорили о том, что осуществлен резкий прибавочный скачок, минималка выросла с 28 284 тенге... Кроме того, в октябре того года «НГ» делала материал по мониторингу цен, основываясь не только на своих хождениях по рынкам и базарам, но и по данным официальной статистики. Брали их для надежности. Теперь от них и пляшем. Ну и от собственного тягостного ощущения, что деньги с зарплатной карты исчезают после каждого похода за продуктами просто стремительно.

Крайние случаи не берем, хотя их было немало. Вспомним цены на гречку, одуревшие на старте пандемии, или на лимоны, имбирь, который стоил больше 20 000 тенге. Это реалии прошлого года. А в этом на продовольственных прилавках были другие «герои» - морковь по 700-800 тенге за килограмм, картошка в июне по 360 тенге за кило, растительное масло - по 1 000 с лишним тенге за литр. Тогда казалось, что это разовые всплески - реакция на ажиотажный спрос, но... Зайдите в супермаркеты: литровые упаковки масла «Шедевр», «Идеал», «Олейна», «Маслозавод № 1» - все стоят глубоко за 900 тенге. Уже привычно. И никакие регуляторные меры здесь в ценообразовании ничего не изменили. В «НГ» хранится раритетный снимок масла «Шедевр» во время действия установленной предельной цены 640 тенге. Увидели его в одном магазине один раз. Больше такое найти не сподобились. Но это ремарка. А если о тенденциях, то сегодня цены меняются неостановимо.

- Раз в десять дней я делаю закуп у оптовиков на Складской, на мельнице, у некоторых производителей, цены почти на все растут постоянно. Не очень быстро, но не останавливаются, - сказала корреспонденту индивидуальный предприниматель, которая занимается обеспечением школьного питания в Костанае, и назвала некоторые цены, сравнивая сентябрь с октябрем. - Исключения - лук привозной, который подешевел и остановился на 80 тенге, сахар, рис, но думаю, что это временно. Дорожает мука. В сентябре высший сорт была 155, в октябре - 165 тенге. Мы берем первый сорт, так как сами печем хлеб - 100 тенге отдавать пекарне за буханку для школы слишком дорого... Так вот, первосортная мука со 126 подорожала в октябре до 148, это чувствительно. Подорожало тесто, обычно мы берем слоеное и слоено-дрожжевое, качество устраивает, но теперь упаковка с 325 до 348 подпрыгнула в цене. Овощи в этом году дают жару. В сентябре на Складской закупала полтонны картофеля, цены были до 110 тенге, а в октябре картошку оптом на Складской предлагают за 160 тенге, а в розницу - 170. Гречка стоит 460 тенге, рис 250-260 тенге. Очень заметно подорожала курятина. Мы берем грудки, то есть мясо на костном остове, обвалку делаем сами, получается дешевле того же филе. Так вот, за пять недель цена с 1 140 тенге поднялась до 1 400. Мы берем детям яблоки, соки в 2-литровых стеклянных банках. Последний раз меня продавец предупредил, что реализация соков за 280-290 тенге заканчивается, поставщик цены поднимает. Объясняют ли причины? Да нет, не принято, просто ссылаются на поставщиков.

Наши индексы

До недавнего времени одним из основных покупательских раздражителей были цены на яйца. Их тоже пытались регулировать, а предпринимателей за превышение предельной цены штрафовать, но сейчас в магазинах и магазинчиках яйца дешевле 400 тенге найти проблематично. Бывают категории С2, мелкие за 380-390 тенге. Государство от влияния на эти цены, похоже, отступилось.

Весьма существенно поднялось в цене мясо. И птица, о чем уже говорила собеседница «НГ», и все красное мясо, без изъятия - говядина, свинина, конина, баранина. Мы фиксировали цены в отделах супермаркетов, в отдельных мясных магазинах, на базаре.

О курятине, которая до определенного времени считалась самым доступным мясом. Сейчас ее «запчасти» крутятся вокруг 1 400 тенге, а филе сравнялось в цене (2 200-2 300 тенге) со свиным стейком и шейным отрубом.

Говядина стоит от 1 850 тенге (ребра) до 3 700 (вырезка). Лопаточная часть - цену как раз на такое мясо фиксирует статистика - продается в супермаркетах от 2 000 до 2 250 тенге, мякоть с задней ноги, один из самых популярных отрубов, в том числе из-за экономичности покупки, - за 2 650-2 700 тенге.

Цены на мясо растут день ото дня. Сегодняшние - не предел, впереди еще трудная зимовка скота / Фото Г. КАТКОВОЙ

Чтобы не блукать в россыпи цифр, мы еще несколько лет назад придумали два индекса - бешбармачный и борщевой. Они вбирают цены на разные продукты и позволяют нагляднее представить подорожание.

Беш из двух кило конины, килограмма муки 1-го сорта и полукилограмма лука мы обсчитывали в 2019 году. По той же методике сделали это и на сей раз. Цена конины средняя - сложили цены трех подходящих кусков, выбранных в отделе супермаркета «Азия», и вывели среднее арифметическое. Посмотрите в инфографике, насколько дороже стало в Костанае любимое казахстанское блюдо, причем во вполне бюджетном варианте.

Инфографика Эдуарда ВОЛКОВА

Борщевой индекс пришлось считать по-другому. Чтобы не вычислять стоимость трех картошин, мы всех продуктов в расчет взяли по килограмму. Полагаем, что все равно подорожание показываем корректно.

Инфографика Эдуарда ВОЛКОВА

В 2019 году мы сводили в таблицу цены, указанные в официальной статистике. Чтобы не было разнобоя, мы в этом году свои считали по похожей методике: складывали цены на мясо и овощи двух супермаркетов, одного магазина у дома и уличного овощного лотка, выводя в итоге опять же среднее значение.

Таким же образом считали цены и на все продукты, указанные в таблице, где указано большинство социально значимых продуктов питания.

Борщевой индекс не включает всякие мелкие вещи типа двух ложек томата, горсти фасоли, болгарского перца, который гурманы кладут в блюдо. Дело в принципе - важно, что основные овощи здорово подорожали. В хождениях за ними впечатлила картошка в одном из магазинов - больная и битая, с ценой 183 тенге.

Социальный и вокруг

Хлеб всегда в зоне особого внимания. Покупают его каждый день, торговые сети при этом радуют разнообразием. Но не стала анахронизмом до сих пор и так называемая социальная булка.

Пять лет в Казахстане вроде бы отказались от регулирования цен на хлеб, в частности, хлеб социальный. Так называли формовую булку, выпеченную из муки 1-го сорта, весом 600 г. Механизм сдерживания цены на него признавали не рыночным. Но в 2019 году госрегулирование фактически вернули. К тому времени формовой хлеб стал продаваться по 100-105 тенге, росли цены на муку. Сейчас, как и прежде, социальный хлеб в розничной торговле не должен стоить дороже 85 тенге, притом что в засушливый год закупочные цены на зерно рекордные, соответственно и мука дорожает.

Социальный хлеб узнаешь на любой витрине. Скромненький такой, бледненький. Но берут. Не влет расхватывают. Однако 19 октября, в 21.00, в супермаркете «Тамаша», например, в продаже осталось лишь две булки такого.

Вокруг этих неприметных буханок расположилось множество других изделий: хлеб дрожжевой и без, с семечками и из разной муки, с отрубями и кукурузной крупой, с сыром, чесноком и еще бездной добавок. И цены на эту продукцию растут, иногда так, что оторопь берет. Луковый багетик весом 80 г в 2019 году стоил 60 тенге, сейчас - 80. Ржаная булочка «Краюшка» с семечками весом 75 г стоит 100 тенге! Это значит, что килограмм этой выпечки стоит больше 1 000 тенге. Но раз берут люди за такую цену, значит, спрос есть и его удовлетворяют.

Кстати, социальный хлеб как знак заботы государства о гражданах есть далеко не везде. В городах есть, в райцентрах найти его можно, а вот в сельских населенных пунктах - редко. Пекарен там, как правило, не осталось. Покупки люди делают в небольших магазинчиках, ассортимент которых пополняется с той же Складской. И совсем невыгодно хозяину везти на продажу ассортимент дешевых продуктов, социального хлеба в том числе.

Мы попросили нашего гражданского журналиста, живущего в поселке Александровка Костанайского района, наведаться за покупками и узнать про социальный хлеб. Получили ожидаемое известие: «Таким у нас не торгуют».

Откуда «дровишки»?

В своих полуторанедельных вояжах по магазинам и магазинчикам областного центра из социально значимых товаров (а такие все еще есть) чаще всего встречались макаронные изделия «Купеческие», сахар, крупы, как-то раз попался обезжиренный творог из социального перечня. Но на фоне остальных товаров эти выглядели редкими вкраплениями. Как-то не верится, что они что-то определяют в бюджетах костанайских семей.

Гораздо заметнее акции самих магазинов по удешевлению товаров.

В конце сентября представители крупных магазинов высказывали свое мнение о механизме установления предельных цен на заседании совета по защите прав предпринимателей НПП «Атамекен». Говорили, что социальными продуктами, как правило, торгуют себе в убыток. На заседании приводились примеры предельных розничных цен: капуста белокачанная - 88 тенге, картофель - 183, морковь - 267, лук - 85, сахар - 285, масло подсолнечное - 725 тенге за литр. Предприниматели объясняли, что закупочные цены на эти товары хороших кондиций таковы, что не позволяют магазинам держать предельные. Допустим, для сахара 285 тенге - цена закупа, а торговое предприятие должно еще и маржу получить.

Что в итоге получается? Сахар с полок исчезает: нет ни социального, ни по цене, которая была бы выгодна магазину. Или другой вариант: по предельной цене магазин реализует такой плохой картофель, что поневоле выберешь более дорогой.

Покупателям, в сущности, все равно, кто снижает цены, какие механизмы задействованы. Лишь бы это было, продукты ведь дорожают постоянно. Но пока административные меры постоянно входят в противоречие с законами конкуренции, мы не в выигрыше.

Страус с калькулятором

Все, что остается тому, кто ищет товары подешевле, бегать, искать, считать, смотреть внимательно. Если ты еще и «безлошадный», то ноги надо иметь сильные, как у страуса, а в голове калькулятор. И память отличную, чтобы запомнить, что на этой неделе в «Астыкжане» акция и гречка там продается дешевле, чем на Складской, что овощи от КХ «Садовод» в супермаркетах стоят совсем не дешево, а вот в фирменных магазинах они калиброваны и цена установлена в зависимости от размера, вполне демократичная. Еще нужно научиться зорко всматриваться в цифры на ценниках и упаковках. На моих глазах покупательница изумлялась, разглядев, что упаковка масла «Семь подсолнухов» по цене 738 тенге, оказывается, вмещает 0,87.

- Надо же, скоро будут с дробями, наверно, разливать, - предположила она.

Та же история с упаковками творога, сливочного масла, сметаны, молока... Так что будьте бдительны. Конечно, жаль на это тратить массу времени, хочется зарабатывать, чтобы не сто тенге, а даже тысяча, заплаченная за продукты, не была для нас критичной. Но увеличение МЗП, с которого мы начали очередной ценовой срез, эту проблему точно не решит. На 40% завтра вырастет минималка, а борщ уже подорожал на те же 40%. Так что грядущую прибавку мы активно проедаем.

К тому же если отойти от процентов, то сумма нам грозит мизерная. На специализированных бухгалтерских сайтах есть расчеты, которые свидетельствуют, что при зарплате в 100 000 тенге и МЗП 60 000 реальная прибавка на руки составит 1 750 тенге. Правда, в Послании главы государства есть поручение стимулировать предпринимателей к повышению зарплат работников и льготы за это бизнесу требуется разработать. Но эта тема пока как-то не обсуждается.

Цены на некоторые продукты питания в Костанае