Абонентский ящик

Почему в автобусе заклеили QR-код?

Ехала на «тройке», водитель заклеил валидатор двумя полосками. Насколько это законно? Разве это не нарушение?

Валентина РОМАНОВА, Костанай

От редакции

Этот вопрос прислали в редакцию «НГ» 14 сентября. 15 сентября мы направили официальное письмо руководству ТОО «Alem Pay». Ответ мы получили только 14 октября.

- Оплата посредством графического QR-кода является одним из инструментов оплаты проезда в общественном транспорте, - сообщил директор ТОО «Alem Pay» Сагадат НИЯЗБАЕВ. - Норм, регламентирующих правила расположения и местонахождения QR-кода на транспортном средстве, не имеется, в связи с чем решение об этом перевозчиком принимается самостоятельно.