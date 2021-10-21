Почему в автобусе заклеили QR-код?
Ехала на «тройке», водитель заклеил валидатор двумя полосками. Насколько это законно? Разве это не нарушение?
Валентина РОМАНОВА, Костанай
От редакции
Этот вопрос прислали в редакцию «НГ» 14 сентября. 15 сентября мы направили официальное письмо руководству ТОО «Alem Pay». Ответ мы получили только 14 октября.
- Оплата посредством графического QR-кода является одним из инструментов оплаты проезда в общественном транспорте, - сообщил директор ТОО «Alem Pay» Сагадат НИЯЗБАЕВ. - Норм, регламентирующих правила расположения и местонахождения QR-кода на транспортном средстве, не имеется, в связи с чем решение об этом перевозчиком принимается самостоятельно.
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