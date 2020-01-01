Варим его из дачного винограда

Мне открылось, чего до сих пор не хватало, когда я бралась за желе из темного дачного винограда. Воды! Всегда считала, что в ягодах достаточно сока. Давила их в миске толкушкой, кипятила минут 5, пробивала блендером, протирала через сито, добавляла сахар, уваривала и получала... густой сироп.

На этот раз я привезла домой мелкий виноград. Думаю, какой там сок! Долила в миску с ягодами воды и поставила на огонь. Кипело минут 7. Потом поработала блендером. Протирать массу через сито было легко. Семечки - долой, в пюре добавила сахара, объем на объем. Варила 5 минут на слабом огне. Когда остыло, увидела, что получилось наконец-то довольно крепкое желе. Погуглила и прочитала, что именно вода «вытаскивает» при кипении из шкурки ягод то, что потом желирует пюре.