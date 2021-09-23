Есть кондиционер, но мест маловато
Андрей СКИБА
Костанайские перевозчики протестировали новый отечественный автобус. Выйдет ли он на маршрут?
Проект по обновлению автобусного парка областного центра пока находится на стадии рассмотрения. Это инициатива управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области, с которой в июле 2021 года госорган обратился в СПК «Тобол».
Такие автобусы предлагают взять в аренду костанайским перевозчикам / Фото Андрея СКИБЫ
Корпорация планирует закупить 50 новых автобусов для передачи перевозчикам в аренду с последующим выкупом сроком до 7 лет.
- Уполномоченный орган СПК «Тобол» принял решение о приобретении в АО «Фонд развития промышленности» в финансовый лизинг автобусов, которые поставляет ТОО «СарыаркаАвтоПром», - пояснил «НГ» председатель правления АО СПК «Тобол» Айдар ХУСАИНОВ. - В июле этого года ТОО и отдел ЖКХ акимата Костаная передали перевозчикам города один автобус для тестирования на одну неделю, которое закончилось в конце августа.
Он добавил, что основные условия предоставления автобусов перевозчикам будут определены после принятия решения по проекту уполномоченными органами СПК.
- Стоимость проекта ориентировочно составляет 2 млрд тенге, инвестиции СПК «Тобол» - 400 млн тенге, - сообщил Хусаинов. - Новые восьмиметровые автобусы будут рассчитаны на перевозку 56 пассажиров, количество сидячих мест - 25.
В автобусе широкое панорамное лобовое стекло, есть форточки на окнах / Фото ТОО «СарыаркаАвтоПром»
Новые автобусы оборудованы кондиционерами и видеокамерами.
На сайте СПК «Тобол» указано: маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок Костаная и пригородных поселков включает 34 маршрута, которые обслуживают 320 автобусов. Городские и пригородные маршруты обслуживают 4 частных предприятия и 3 индивидуальных предпринимателя на договорной основе. При этом корпорация отмечает, что износ большей части автобусов составляет 96%, срок эксплуатации превышает 15 лет.
- Перевозчикам в порядке очередности для тестирования был предоставлен один автобус ISUZU SAZ LE 60. Стоимость автобуса - 39 900 000 тенге, - сообщил «НГ» директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сырам СЕМЕЙБАЕВ. И добавил: - В целом перевозчики положительно оценили пассажирский автобус, а также внесли предложения по улучшению оснащенности техники. Эту модель автобуса эксплуатируют перевозчики Алматы, Алматинской области и Туркестана.
Автобус оснащен аппарелью для людей с инвалидностью / Фото ТОО «СарыаркаАвтоПром»
Автобус сконструирован в Узбекистане, прошел адаптацию под климатические условия южных регионов Казахстана, а теперь же адаптирован и под резко континентальный климат Костаная. До конца 2021 года ТОО планирует выпустить 200 таких автобусов, а в 2022-м довести их число до тысячи. Как сообщили производители, данная модель автобусов отвечает экологическому классу Euro V.
SAZ LE 60 - это низкопольный автобус, созданный специально для городских пассажироперевозок. В Интернете отмечают, что он «комфортабельный, просторный, удобный и безопасный». В нем широкое панорамное лобовое стекло, форточки на окнах, удобные кресла для пассажиров, есть аппарель для людей с инвалидностью (специальная выдвижная лестница (трап), по которой можно заехать в салон). Максимальная скорость - 80 км/ч.
- Перевозчики городских маршрутов положительно отозвались по тестируемым автобусам ISUZU, - солидарен с производителем и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ.
Он также отметил: в соответствии с правилами перевозок пассажиров и багажа автотранспортом от 26 марта 2015 года № 349 при проведении конкурса приоритет предоставляется перевозчикам, у которых есть автобусы с малым сроком эксплуатации либо автобусы отечественного производства.
Перевозчики отметили недостаточную вместимость салона / Фото ТОО «СарыаркаАвтоПром»
Однако сами перевозчики больше говорят о своих предложениях по итогам тест-драйва.
- После того как провели тестирование, мы коллегиально со всеми перевозчиками подготовили ответ, какие новшества добавить, какая должна быть вместимость автобусов и так далее, - прокомментировал «НГ» заместитель директора ТОО «Компания STA» Юрий ПАНАСЕНКО. - Вопрос о приобретении автобусов стоит в компетенции отдела ЖКХ Костаная. Пока мы прорабатываем все технические и юридические моменты.
Директор ТОО «Жарык Жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ сообщил, что до конца года планирует закупить 7 новых автобусов - таких же, какой был на тестировании.
- В целом они хорошие, - говорит Мущинский. - Конечно, хотелось бы, чтобы вместимость была побольше, так как водителям будет тяжело в часы пик. Вообще, у меня сейчас автобусы в хорошем состоянии, но для участия в конкурсе обновить автопарк не помешает.
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