Костанайские перевозчики протестировали новый отечественный автобус. Выйдет ли он на маршрут?

Проект по обновлению автобусного парка областного центра пока находится на стадии рассмотрения. Это инициатива управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области, с которой в июле 2021 года госорган обратился в СПК «Тобол».

Такие автобусы предлагают взять в аренду костанайским перевозчикам / Фото Андрея СКИБЫ

Корпорация планирует закупить 50 новых автобусов для передачи перевозчикам в аренду с последующим выкупом сроком до 7 лет.

- Уполномоченный орган СПК «Тобол» принял решение о приобретении в АО «Фонд развития промышленности» в финансовый лизинг автобусов, которые поставляет ТОО «СарыаркаАвтоПром», - пояснил «НГ» председатель правления АО СПК «Тобол» Айдар ХУСАИНОВ. - В июле этого года ТОО и отдел ЖКХ акимата Костаная передали перевозчикам города один автобус для тестирования на одну неделю, которое закончилось в конце августа.

Он добавил, что основные условия предоставления автобусов перевозчикам будут определены после принятия решения по проекту уполномоченными органами СПК.

- Стоимость проекта ориентировочно составляет 2 млрд тенге, инвестиции СПК «Тобол» - 400 млн тенге, - сообщил Хусаинов. - Новые восьмиметровые автобусы будут рассчитаны на перевозку 56 пассажиров, количество сидячих мест - 25.

В автобусе широкое панорамное лобовое стекло, есть форточки на окнах / Фото ТОО «СарыаркаАвтоПром»

Новые автобусы оборудованы кондиционерами и видеокамерами.

На сайте СПК «Тобол» указано: маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок Костаная и пригородных поселков включает 34 маршрута, которые обслуживают 320 автобусов. Городские и пригородные маршруты обслуживают 4 частных предприятия и 3 индивидуальных предпринимателя на договорной основе. При этом корпорация отмечает, что износ большей части автобусов составляет 96%, срок эксплуатации превышает 15 лет.

- Перевозчикам в порядке очередности для тестирования был предоставлен один автобус ISUZU SAZ LE 60. Стоимость автобуса - 39 900 000 тенге, - сообщил «НГ» директор ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сырам СЕМЕЙБАЕВ. И добавил: - В целом перевозчики положительно оценили пассажирский автобус, а также внесли предложения по улучшению оснащенности техники. Эту модель автобуса эксплуатируют перевозчики Алматы, Алматинской области и Туркестана.

Автобус оснащен аппарелью для людей с инвалидностью / Фото ТОО «СарыаркаАвтоПром»

Автобус сконструирован в Узбекистане, прошел адаптацию под климатические условия южных регионов Казахстана, а теперь же адаптирован и под резко континентальный климат Костаная. До конца 2021 года ТОО планирует выпустить 200 таких автобусов, а в 2022-м довести их число до тысячи. Как сообщили производители, данная модель автобусов отвечает экологическому классу Euro V.

SAZ LE 60 - это низкопольный автобус, созданный специально для городских пассажироперевозок. В Интернете отмечают, что он «комфортабельный, просторный, удобный и безопасный». В нем широкое панорамное лобовое стекло, форточки на окнах, удобные кресла для пассажиров, есть аппарель для людей с инвалидностью (специальная выдвижная лестница (трап), по которой можно заехать в салон). Максимальная скорость - 80 км/ч.

- Перевозчики городских маршрутов положительно отозвались по тестируемым автобусам ISUZU, - солидарен с производителем и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ.

Он также отметил: в соответствии с правилами перевозок пассажиров и багажа автотранспортом от 26 марта 2015 года № 349 при проведении конкурса приоритет предоставляется перевозчикам, у которых есть автобусы с малым сроком эксплуатации либо автобусы отечественного производства.

Перевозчики отметили недостаточную вместимость салона / Фото ТОО «СарыаркаАвтоПром»

Однако сами перевозчики больше говорят о своих предложениях по итогам тест-драйва.

- После того как провели тестирование, мы коллегиально со всеми перевозчиками подготовили ответ, какие новшества добавить, какая должна быть вместимость автобусов и так далее, - прокомментировал «НГ» заместитель директора ТОО «Компания STA» Юрий ПАНАСЕНКО. - Вопрос о приобретении автобусов стоит в компетенции отдела ЖКХ Костаная. Пока мы прорабатываем все технические и юридические моменты.

Директор ТОО «Жарык Жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ сообщил, что до конца года планирует закупить 7 новых автобусов - таких же, какой был на тестировании.

- В целом они хорошие, - говорит Мущинский. - Конечно, хотелось бы, чтобы вместимость была побольше, так как водителям будет тяжело в часы пик. Вообще, у меня сейчас автобусы в хорошем состоянии, но для участия в конкурсе обновить автопарк не помешает.