Как парни из Костаная и Донецка покоряли необъятные просторы нашей родины

21-летний видеограф из Костаная Никита СЕМЁНОВ в этом году стал участником проекта Zaz Travel Go, идея которого - объехать 18 городов Казахстана на автомобиле ЗАЗ 968 М.

Часто приходилось ехать по ночам, чтобы сэкономить время

- Вообще, быть видеографом я не планировал, все это пришло постепенно, - рассказал «НГ» Никита. - Когда учился в 7-м классе, на Новый год родители подарили видеокамеру. Скилл (умения - «НГ») я приобретал еще со школы: делал видео для класса, различные фотоотчеты. Когда поступил в колледж, занялся этим более серьезно: разные рестораны и бары просили снять для них рекламные ролики. В итоге со второго курса я больше внимания уделял работе, а не учебе.

В дальнейшем сотрудничал с костанайским блогером Артемом Лисогором, делал видеотчеты с концертов известных в СНГ музыкантов - Леши Свика, Jay Leemo и AMCHI. С автором проекта Zaz Travel Go Станиславом КРАСЬКО познакомился в 2019 году, когда тот приезжал на концерт в рестобар «P10». Весной 2021 года Стас предложил участвовать в проекте в качестве видеооператора.

- Я согласился, так как хотелось попутешествовать по Казахстану, потому что во многих городах еще не был, ну и заработать, - говорит Никита. - Также планирую переезжать в будущем, почему бы для себя не поставить галочку, что побывал во всех городах.

Станиславу Красько 33 года, он родился в Донецке (Украина) и путешествовать начал еще с детства. В свои поездки бабушка с дедушкой брали мальчика с собой, так, он побывал во многих местах Украины, России и Беларуси. Позже уже сам, работая арт-директором, разъезжал по территории СНГ. Сейчас живет в Казахстане.

- Сама идея этого проекта родилась еще 6 лет назад, в 2015 году, когда я переехал жить в Киев, - вспоминает Стас. - Мы сидели с друзьями на кухне, пили домашнее вино и решили, что прикольно было бы попутешествовать по Украине или Европе на «запорожце». Но волею судьбы я оказался в Казахстане, поэтому решил реализовывать свой проект здесь.

Сначала Красько долго не мог найти нужный автомобиль, но это ему все-таки удалось в Актау. Машину отправили на ремонт в Алматы, где и начались в начале августа приключения парней.

Станислав Красько: «Не важно, какая машина, главное, идти к своей мечте»

- «Запорожец», как и я, родом из Украины, мне хотелось, чтобы в путешествии мне всегда что-то напоминало о родине, - поделился Стас. - Хочу доказать людям: не важно, какая у тебя машина, главное, идти к своей цели, мечте, быть уверенным в себе, и ты всего добьешься! Я заметил, что казахстанцы не знают свою страну. Мы много знаем о Турции, Египте, Шри-Ланке... Все говорят: «Да что ты нашел в Казахстане? Там нет ничего такого». И наша цель - ответить людям на этот вопрос, показать, что каждый город индивидуален.

С начала августа до середины сентября Стас и Никита побывали в шести городах: Алматы, Таразе, Шымкенте, Туркестане, Кызылорде и Байконуре. Далее планируют ехать в Арал, Караганду, Жезказган, Усть-Каменогорск и другие города (в списке есть и Костанай). В настоящее время проект приостановили, продолжат его зимой.

Из достопримечательностей Алматы парни посмотрели гостиницу «Казахстан», Парк первого президента, памятник Виктору Цою....

- В Алматы много красивых парков, чего стоит тот же «Шымбулак», где можно покататься на лыжах и сноуборде аж до мая! - восхищается Стас. - А так это большой миллионник, все в суматохе. Но это, знаете, не такая суматоха, как в Москве или Киеве, более восточная, что ли. Все как-то более расслаблены. У Алматы свой шарм, я бы назвал это шармом движения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Красько Станислав (@zaz_travel_go)

В Тараз из Алматы ехали двое суток, так как «запорожец» постоянно нагревался.

- В путешествиях мы знакомились с менталитетом городов, местной кухней и достопримечательностями, - говорит Стас. - Тараз приятно удивил: это прежде всего вкусная самса, на данный момент я не пробовал лучше!

- В Костанае мне очень не хватает южных городов, - добавляет Никита. - Очень удивил Тараз, у них невероятно красивый Арбат, такое ощущение, как будто ты попал в Средневековье. Пока из всех городов, которые мы посетили, Тараз запомнился больше всего.

В Шымкенте попробовали много фруктов, на местном базаре их можно купить буквально за копейки.

- Южные люди очень добрые и отзывчивые. Нас угостили шикарным пловом, у них есть такая точка питания - «Сайран», там же накормили и арбузом с дыней, - вспоминает Стас.

Никита Семёнов: «В Костанае мне очень не хватает южных городов»

В Туркестане понравился развлекательный центр под открытым небом «Караван-сарай», куда съезжаются много туристов. На территории есть водоемы, можно поплавать на лодках.

- Мы жили через дорогу от этого центра, там, за забором, - частный сектор, - поделился Никита. - Старые, «убитые» дома, сразу чувствуется этот контраст. Из города что-то пытаются сделать, но пока все еще сыровато.

Менталитет в Туркестане путешественникам не понравился, таксисты и продавцы необоснованно завышали цены, видя, что с ними общаются приезжие.

- В Кызылорде нам было тяжко, большинство населения говорит исключительно на казахском, единицы могли нам что-то объяснить и показать, - вспоминает Семёнов.

Отправляясь в Байконур, ребята думали, что едут в военный закрытый город, а получилось, что это «открытый город, со своей душой».

- Там весьма приветливые люди, вообще там мало что поменялось, - говорит Стас. - Понятно, что это а-ля Советский Союз, со своими законами, но это же казахстанская территория под юрисдикцией РФ. Там в ходу рубли, свой курс валюты в магазинах. Люди немножко другой закалки, в частности, много военных и их семьей. Город легендарный, как Чернобыль, в нем хотя бы раз в жизни стоит побывать.

Вообще, в дороге возникло много проблем с «запорожцем»: все-таки он ровесник Стаса (1987 года выпуска), часто ломался, а запчасти было тяжело найти.

- Расход бензина у меня был 10 литров на 100 км, - приводит расклад по расходам Стас. - У нас были две канистры по 20 литров и бак на 40 литров. Чтобы все это заполнить, нужно 13 000 тенге. Плюс покупаем масло, 5 литров стоит 6 000 тенге. С деньгами нам помогали спонсоры, но на данный момент мы расторгли контракт, потому что первая часть нашего путешествия уже завершилась.

Из шести посещенных городов путешественникам больше всего понравился Тараз

Съемочный день проходил так: приезжали в пункт назначения, отсыпались и с утра ходили по городу, расспрашивали местных о таких местах, которых нет в туристических справочниках. После съемок Никита монтировал видео и выкладывал на YouTube-канал.

- При создании своих работ я всегда вдохновлялся YouTube-каналом «Хохлов Сабатовский», где учат операторскому ремеслу, монтажу и т. д, - поделился Семёнов. - А также режиссером веб-сериала Sheker Айторе Жолдаскали, он настолько просто и понятно снимал свой сериал, что этим стоит восхищаться.

Сейчас ребята отдыхают и ищут спонсоров. Никита вернулся в Костанай, Стас также планирует поехать на историческую родину - искать запчасти для «запорожца».

Пандемия на их планы почти не повлияла: города не закрывали, но некоторые достопримечательности были закрыты для посещения. К ношению масок в общественных местах и другим карантинным ограничениям, по наблюдениям парней, в городах Казахстана относятся несерьезно.

Фото из личного архива Никиты СЕМЁНОВА