Эту, хоть и неграмотную, но забавную надпись на тетрадном листе корреспондент «НГ» увидела в одном из центральных дворов Костаная. Она расположена над деревянным кошкиным домом явно ручной работы. Как видно, трепетные любители кошек не только позаботились о крове для них, но и тщательно следят за рационом. И просят прохожих не бросать под пленку что попало. В самом деле, кошки ведь не свиньи, в отличие от некоторых людей...

Ради благого дела можно и о грамотности забыть / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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