Как фонд «Даму» помогает костанайским предпринимателям развивать бизнес

Об этом рассказали сами руководители предприятий в ходе пресс-тура. Он дал возможность журналистам видеть, на что потрачены кредиты, полученные в рамках государственных программ, и как они работают. Побывали в трех компаниях, действующих в совершенно разных отраслях.

Оборудование для нового цеха по переработке рыбы приобретено благодаря кредиту, который субсидирует Фонд «Даму»

ТОО «Первомайск ТПК» уже 25 лет занимается производством консервов: мясных, мясорастительных, овощных, рыбных. Использует местное сырье, в том числе речную рыбу, что не часто встретишь. Предприятие производит 23 млн банок продукции в год, при этом постоянно расширяет ассортимент, модернизируется. Не так давно провело ребрендинг, консервы с логотипом «Первомайский консервный завод» узнаваемы на полках крупных супермаркетов не только в области.

- У нас налажена дистрибьюторская сеть по Казахстану, есть собственный филиал в Нур-Султане, - сказал директор ТОО Никита РЕНЬКАС.

Рассказывал о своем бизнесе он, ведя экскурсию по новому цеху. Предназначен для переработки рыбы, а современное оборудование позволяет наладить выпуск новых видов продукции, например, паштетов.

Для обустройства этого цеха ТОО приобрело здание и закупило новое оборудование. На эти нужды предприятие получило в АО First Heartland Jýsan Bank субсидированный кредит по программе «Экономика простых вещей» в сумме 104 млн тенге под 15% годовых, из которых 9% погашает государство. Директор ТОО назвал эти условия привлекательными.

Частная школа «Айгерим Ай» Ермека и Куралай Шодоровых - тоже динамично развивающийся бизнес. Супруги начинали с мини-детсада, дело пошло так хорошо, что родители стали просить для своих детей начальную школу «в том же исполнении».

- Мы росли просто стремительно, - рассказывала Куралай Шодорова, - расширяли детский сад и сначала при нем, получив лицензию, в 2019 году открыли школу.

Но спрос на образовательные услуги от ТОО «Айгерим Ай» только увеличивался. И супруги решили расширяться на новом месте: присмотрели земельный участок со зданием, которое хозяин планировал под жилье. Состоялась сделка, и началась масштабная реконструкция, которая больше напоминала новое строительство. Кредит на это получили в Банке ЦентрКредит по программе «Дорожная карта бизнеса - 2025», оплачивают только 6%, а оставшиеся 8% субсидирует Фонд «Даму».

Результаты этого сотрудничества сегодня впечатляют: прекрасное здание на 250 мест, в котором все сделано очень качественно, красиво, целесообразно. Ермек Шодоров - сам строитель, признается, что не стеснялся, принимая работы, придираться к коллегам даже по мелочам. Особое внимание уделили автономной системе отопления.

Школа получила право выполнять образовательный госзаказ. И планов у Куралай Шодоровой множество. Говорит, в перспективе школа должна стать гимназией, а дальше - получить статус международной. Так что поддержка государства еще может понадобиться. Кстати, Шодоровы ею пользуются не впервые. Помещение под школу при садике было переоборудовано за счет кредитных средств того же банка. Финансирование осуществлялось по программе «Дорожная карта бизнеса - 2020», при участии Фонда «Даму».

Индивидуальный предприниматель Талгатбек Валиев открыл в городе Тобыле фитнес-клуб с тренажерным залом Sport House. Про такие принято говорить «крутой». Площадь - 200 кв. м, в двух уровнях, хороший сопутствующий сервис: душевые, компактная зона отдыха. На одном этаже - силовые тренажеры, на втором - для кардионагрузок. Главное, тренажеры отменного качества, произведены в Германии, их здесь больше 30. Набор такой, что занимаются и те, кто хочет держать себя в форме, корректировать фигуру, и те, кому нужна реабилитация, восстановление здоровья.

Как раз на приобретение спортивного оборудования Валиев и занял деньги в АО First Heartland Jýsan Bank. Воспользовался через фонд «Даму» двумя видами поддержки: из ставки 14% оплачивает только 6%, разницу субсидирует «Даму». Кроме того, ИП получил гарантию фонда в зачет недостающего залога.

- Государственная поддержка сегодня активно стимулирует развитие бизнеса, - отметила главный менеджер по работе с клиентами Костанайского областного филиала АО Фонд развития предпринимательства «Даму» Елена МАТВЕЕВА, - я бы подчеркнула, особенно в период кризиса, связанного с пандемией. Правительство предприняло ряд антикризисных мер. Например, по программе «Дорожная карта бизнеса» сняты все отраслевые ограничения, по всем программам унифицирована конечная процентная ставка для заемщика - 6%, всю разницу компенсирует Фонд «Даму» субсидиями. Бизнес откликается на эти меры. Если за предыдущий год у нас было подписано около 400 договоров субсидирования, то за 8 месяцев этого года таких договоров почти 600.

Фото Алии ДЖАМАНКУЛОВОЙ

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