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Куда пойти с 23 по 29 сентября

Потехе - час!

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Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

24 сентября,

15.00

Открытие выставки хендмейда «Магия рукоделия»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

24 сентября,

18.30

Открытие сезона Костанайской областной филармонии имени Е. Умурзакова с участием оркестра казахских народных инструментов и солистов филармонии

30 сентября,

18.00

Благотворительный концерт с участием коллективов и солистов областной филармонии

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

До конца месяца

Выставка акварелей Александра Захарченкова «Диалог с природой»

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

25 сентября,

12.00

Открытие 35-го юбилейного театрального сезона.

Музыкально-игровое шоу «Праздник для всех»

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Хоккей с шайбой. Чемпионат РК. «Горняк» - «Иртыш»

Дворец спорта «Горняк Арена»

23 сентября, 16.00