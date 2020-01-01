После трагедии в Алматы депутат мажилиса Андрей Линник призвал ограничить возможности банков по занижению стоимости имущества должников, снизить ставки по кредитам и срочно принять закон о банкротстве физических лиц. Поддерживаете ли вы эти предложения? Да. Иначе по судисполнителям начнут стрелять и другие должники банков.

Да. Банковские кредиты не должны превращаться в кредитную кабалу.

Нет. Государство не должно вмешиваться в бизнес даже после таких трагедий.

Нет. Люди должны сами думать о последствиях, когда идут в банк за кредитом.

