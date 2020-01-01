Куда пойти с 23 по 29 сентября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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24 сентября,
15.00
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Открытие выставки хендмейда «Магия рукоделия»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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24 сентября,
18.30
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Открытие сезона Костанайской областной филармонии имени Е. Умурзакова с участием оркестра казахских народных инструментов и солистов филармонии
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30 сентября,
18.00
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Благотворительный концерт с участием коллективов и солистов областной филармонии
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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До конца месяца
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Выставка акварелей Александра Захарченкова «Диалог с природой»
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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25 сентября,
12.00
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Открытие 35-го юбилейного театрального сезона.Музыкально-игровое шоу «Праздник для всех»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей с шайбой. Чемпионат РК. «Горняк» - «Иртыш»
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Дворец спорта «Горняк Арена»
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23 сентября, 16.00
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