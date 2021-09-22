Об очередной свалке возле контейнеров, расположенных напротив входа в детский сад «Гулдаурен» по ул. Козыбаева, 65, сообщила «НГ» жительница Костаная Анар СЕЙДАХМЕТОВА. Она живет в другом районе города, но возмущена свалкой в центре.

Ул. Козыбаева, 65. Свалка находится напротив здания детского сада

- В этот детский сад я вожу ребенка, - пояснила Анар. - Прямо напротив входа в ворота стоят два мусорных контейнера. Рядом с ними регулярно складируется мусор. Чаще всего строительный: старые рейки, коробки, мешки, остатки мебели. Самое ужасное, что на этот мусор смотрят дети.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели , что огромной кучи мусора уже нет, но рядом с одним из контейнеров лежали полки, видимо, от старого шифоньера.

Ул. Толстого, 51. С детской площадки свалку убрали

Свалку на детской площадке, расположенной во дворе дома № 51 по ул. Толстого, о которой «НГ» писала две недели назад, полностью убрали.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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