В Рудном вновь не работают фонтаны, нет пляжа, а мусор лежит возле баков. Что отвечают власти?

Почти каждый отчет о работе чиновников Рудного, особенно если речь идет о благоустройстве города, напоминает своеобразный день сурка. Своеобразный потому, что изредка меняются должностные лица и список частных вопросов. В остальном же из года в год список одинаковых проблем: неработающие фонтаны, отсутствие пляжа, свалки и в целом недовольство городской средой. Причем ответы чиновников каждый раз одни и те же.

Тротуары и фонтаны

16 сентября на брифинге с журналистами общались заместители акима Рудного Ануар ЕСКАТОВ и Азамат ИСКАКОВ.

- У нас в 2021 году были выделены деньги на средний ремонт тротуаров и дорог в размере 134 млн тенге, двумя траншами, сейчас мы их заканчиваем осваивать, - сообщил Ескатов. - Брусчаточное покрытие сделано на улицах Марите, Горняков, Фрунзе, Корчагина, Сандригайло, а асфальт положили на ул. Качарской, у остановок и возле БЦ «Апельсин».

Пляж в районе парка культуры огородили забором, но люди все рано купаются здесь

После отчета о своей работе чиновники по пунктам стали отвечать на заранее собранные вопросы СМИ. Первый - о неработающих фонтанах. В этом году их запустили только в конце августа, и то ненадолго. Не работали они и в прошлом году, но тогда их запуск запретил санврач. Когда же ограничения сняли, выяснилось, что фонтаны к работе не готовы. И как раз Ануар Ескатов объяснял корреспонденту ИА «Город», что фонтаны устарели морально и нуждаются в капремонте. В некоторых меняли двигатели, работами занимался знаменитый ИП Беккалиев, который также обслуживал служебные автомобили отдела ЖКХ, ремонтировал здание акимата и оказывал «юридические услуги» местному детсаду. Позже акимат Рудного проводил более сложный ремонт. Что же пошло не так?

- Мы столкнулись с незапланированными объемами начисления потребленной электроэнергии, - сообщил 16 сентября Ескатов. - Последние 5 лет подключали их по временной схеме. Расчет производился, исходя из заявленной мощности. В этом году решили не переплачивать, а выделять деньги по данным прибора учета. Запросили документы с техническими условиями и проведена определенная работа. Хотя ремонт фонтанов выполнили в мае, работы затянулись.

При этом сейчас на балансе акимата Рудного всего два фонтана: на ул. Ленина и пр. Космонавтов. Еще 4 фонтана - в парке «Достык», с ними особых проблем не было, работали.

Дождаться ПСД на пляж

Реконструкцию городского пляжа в Рудном начнут не раньше 2022 года, так как деньги пока выделили только на разработку проектно-сметной документации. Каким будет пляж, смогут решить сами рудничане, отметил Ануар Ескатов.

Ануар Ескатов показывает на смартфоне картинку с камер наблюдения в режиме реального времени

- Эта тема давно интересует горожан, люди обоснованно спрашивают, когда в нашем городе будет организован пляж, - сказал заместитель акима. - Хочу доложить, что на сегодня средства выделены только на проектирование. Объявлен конкурс, в ближайшее время он закончится и мы определим подрядчика по проектированию. Когда у нас появится институт, который будет разрабатывать проект, мы хотим, чтобы горожане тоже поучаствовали. Это будет либо в виде конкурса с предложениями, либо мы используем средства, которые у нас есть по сбору предложений от горожан. Но мы будем думать об этом только после того, когда определим поставщика. У нас немного таких фирм. До конца года начнем разработку проекта.

О том, что тема пляжа интересует горожан давно, это Ескатов еще мягко сказал. В ноябре 2020 года рудненский блогер Геннадий ИПАТОВ снял ролик о пляже. В нем, помимо истории проблемы, есть интервью руководителя городского отдела строительства Даурена ЖАКЕНОВА.

- Деньги выделялись на решение данного вопроса, они пошли на разработку ПСД и прохождение экспертизы, это около 7 млн тенге, - говорил чиновник. - Заявку оформлял господин Тлеуов (бывший руководитель отдела, осужденный по делу о колесе обозрения - «НГ»). Деньги были выделены в 2019 году. Но за 2020 год по данному объекту ничего сделано не было. Эти деньги вернули в бюджет.

5 февраля 2021 года, на отчетной встрече день сурка повторился: аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ сообщил, что будет разработана ПСД и сформирована бюджетная заявка.

- Когда аким выступал на отчетной встрече, у нас были планы на выделение средств, - пояснил на брифинге 16 сентября Ескатов. - Тут имеют место быть чисто организационные моменты, такие как подача бюджетной заявки, удовлетворение ее, заседание бюджетной комиссии, выделение средств на заседании маслихата. И потом уже мы «посадили» эти средства администратору - отделу строительства - на проектирование.

Азамат Искаков добавил: при реконструкции городского пляжа потребуется очистить береговую линию и русло Тобола, которые заросли камышом.

- А это очень дорогостоящие работы, - резюмировал он. - Нужно говорить о том, что у нас несколько несанкционированных пляжей, где купаются люди. Были ребята, которые утонули. Инициативы, которые будут продвигаться, например, по установке мусорных контейнеров на пляже, будут нами поддержаны.

Такая же работа, по словам Ескатова, проводится и по благоустройству городских оврагов. В акимате вновь говорят о разработке ПСД.

Мусорный коллапс

Неизвестно, как быстро установят контейнеры на берегу Тобола, ведь пока у акимата есть проблемы и со свалками во дворах. В феврале 2020 года экс-аким Гаязов комментировал проблемы с мусором коротко, называя их «ежедневной рутинной работой». Уже тогда Ескатов говорил о низком тарифе на вывоз и утилизацию ТБО. Но по-настоящему войну мусору объявил новый аким города Куандык Испергенов, как только вступил в должность. Пока - без особого успеха.

На благоустроенных контейнерных площадках по-прежнему скапливаются свалки

16 сентября Ануар Ескатов сообщил, что акимат начал работать над благоустройством контейнерных площадок, и прокомментировал уход мусоровывозящих компаний из поселка Горняцкий.

- Идет процедура заключения договоров и изыскиваются механизмы финансирования, - пояснил он. - Мы ищем альтернативу «Ажару». Это не только их конкурент «Экотехсервис», есть другие организации с лицензией. Позавчера прошел сход, где мы напомнили людям о задолжности в 5,5 млн тенге. Выделены деньги на вывоз несанкционированных свалок. Есть и другие варианты решения проблемы. Можно заключить договоры с ПКСК и внести вывоз мусора в тариф. Также есть предложение напрямую заключить договор с аппаратом акима. Мы смотрим юридическую сторону вопроса.

Азамат Искаков поддержал коллегу: «Сказать, что мусорный коллапс в Горняцком наступил, будет неправильно». Ранее Ескатов обещал не допустить этого самого коллапса в поселке.

В самом Рудном борьба со свалками возле мусорных баков практически не сдвинулась с места. Но после изменений в законодательстве акимат обязали заняться благоустройством контейнерных площадок. Ануар Ескатов видит эту работу так: акимат укладывает возле баков новый асфальт, который создаст к ним нормальный подъездной путь, рядом поставят уличные фонари, а на них прикрепят камеры видеонаблюдения. В этом году такие меры приняли на 10 площадках, потратили около 20 млн тенге (вместе с подъездными путями к социальным объектам). Всего в городе около 120 площадок. Когда будут сделаны остальные, неизвестно. Менять баки и укладывать под них основания (чаще всего это бетонные плиты) должны будут сотрудники мусоровывозящей компании, считают в акимате.

- Есть решение суда по приведению площадок в соответствии со ст. 45 санитарных правил, «Ажар» по нему просит отсрочку до августа, - пояснил Ескатов. - В противном случае будет продолжаться дело. Мы будем принимать свои меры, исходя из возможностей бюджета. Может, мы их возьмем на баланс либо будем искать другие способы.

После брифинга Ануар Ескатов, выполняя поручение акима города, больше часа возил корреспондентов «НГ» и ИА «Город» по благоустроенным контейнерным площадкам. Не буду отрицать, на фоне других помоек эти баки выглядят высшим достижением человеческой цивилизации. Вокруг все более-менее очищено, лоску добавляет свежий асфальт. Замакима даже похвастался изображением с камер наблюдения, которые транслировали картинку прямо на его смартфон. Только свалки возле баков продолжают скапливаться в старом месте. И камера наблюдения, и штрафы, похоже, мало мешают этому процессу. Как заставить жильцов вывозить крупногабаритный мусор на свалку, в акимате пока не знают. Может, такого способа и нет вовсе. Но в том, что акимату предстоит долго бороться за чистоту, сомнений нет.

Кстати, совсем скоро властям предстоит столкнуться с очередной ежегодной проблемой, когда снег оккупирует город. Надеемся, что, комментируя этот инфоповод, у журналистов не наступит тот самый день сурка.

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