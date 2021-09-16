«Аукционы по-тихому». № 37 от 16.09.2021 г.

На заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции РПП «Атамекен», прошедшем в Костанае 15 сентября, прозвучало предложение ужесточить наказания за нарушения при выделении земли. Ох уж эти советы. По каким вопросам их только не понасоздавали. Но вот польза от них сомнительна.

Например, в феврале 2020 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел первое заседание вновь созданного совета по транспорту. На нем решили, что совет должен заниматься актуальными вопросами транспортной отрасли. А чем тогда заниматься профильному министерству?

Помнится, в сентябре 2019 года по поводу создания координационного совета по привлечению инвестиций председатель мажилиса Нурлан Нигматулин заявил: «Если бы количество создаваемых советов было бы причиной роста экономики, мы бы с вами каждый день их пекли как горячие пирожки».

Но вернемся к предложению по ужесточению наказания за нарушения при выдаче разрешений на владение землей. Известно, что у многих наших чиновников таланты сводятся к тому, чтобы заставить платить себе всякого, кто к нему обратился по любому вопросу. Но это уже не нарушение, а преступление, и тут должны работать правоохранительные органы без создания советов.

Кроме того, здесь есть и другая сторона вопроса. Как тараканы забиваются во всякие щели, так и наш бизнес пытается захватить любой свободный участок, особенно в центре города. Вы посмотрите, что уже натворили. В центре Костаная практически не найдешь не обезображенной многоэтажки с пристроенными к ней «придомовыми» магазинчиками. При этом безжалостно уничтожены все деревья и кустарники, которые защищали жителей от шума, пыли и выхлопных газов автомобилей. А бизнесу все мало. Его не заботит, что втиснутый магазин или ларек приносит неудобства многим простым людям. Предприниматель на все смотрит только с коммерческой точки зрения.

И вот за отказ выдать разрешение на землю под очередной ларек чиновника накажут. И накажут обязательно, потому что у нас для бизнеса всегда и везде прямая дорога, причем - гладкий асфальт. Государство создало для бизнеса за счет налогоплательщиков тепличные условия. Только на «Дорожную карту бизнеса - 2025» выделяют более 400 млрд тенге.

Я думаю, что при выдаче разрешений на право пользования земельным участком должны торжествовать справедливость, здравый смысл и право. Мне кажется, что пора обратить внимание в большей степени не на факты невыдачи разрешения, а посмотреть на уже выданные. Вот там можно найти кучу нарушений.

Приведу один пример, о котором раньше уже говорил. По пр. Абая, между домами №№ 166 и 168, встроены лоджии. Но на первом этаже ее нет. Собственник этой квартиры решила пристроить ее за свой счет. Не разрешили. Причина вполне закономерна - нельзя закрывать противопожарный проход. Однако через некоторое время к дому № 168 начали пристраивать очередной магазинчик. И вот этот предприниматель застроил это пространство между домами, оставив узкий проходик. Насколько мне известно, за это время правила противопожарной безопасности не менялись. Так что тогда случилось? Да просто в первом случае за разрешением обратился простой человек, а во втором - бизнесмен. И теперь в образовавшемся закутке в центре города появились туалет и мусорка, где можно найти все, вплоть до использованных презервативов. Похоже, что тут и закладки наркотиков делают. Все признаки налицо. Стены исписаны, жесть, закрывающая теплотрассу, во многих местах отогнута. Кроме того, зимой эти «хозяева» сбрасывают снег с крыши прямо в этот узкий проход, так что и пройти невозможно. И пока неравнодушная жительница Валентина Свиридецкая не поднимет скандал, снег не вывозится.

А как иначе, у нас бизнесу все позволено.

Николай ВОРОНИН, Костанай