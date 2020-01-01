Не стало Кулянды Сартаевны Актановой, костанайского врача с легендарным стажем: 50 лет отдала она профессии, из них 43 проработала рентгенологом, заведовала этой службой. Ее уход из жизни - пронзительная боль для близких и друзей. Она была из тех, кого не только уважали и ценили, ее любили.

Кулянда Актаева, врач высшей категории / Фото из семейного архива

Родилась в военном 1944 году. Выпускница Актюбинского медицинского института в далеком 1967 году приехала на работу в Костанай с мужем, инженером, окончившим Киевский авиационный институт.

Всю сознательную жизнь отдала здравоохранению. Это называется преданностью профессии, верностью врачебной присяге.

В 70-е годы прошлого столетия в нашей медицине еще не было таких методов диагностики, как УЗИ, компьютерная и магнитно-резонансная томографии. Я помню, что первый аппарат УЗИ появился в области только в 1988 году, в детской больнице. Так что одними из первых с такими патологиями, как онкология, туберкулез, заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы встречались именно рентгенологи. Они сами зачастую осуществляли диагностические манипуляции, проводили контрастирование органов. Конечно, у них были средства защиты от излучения, но риск подвергнуться воздействию рентгеновских лучей оставался.

Кулянда Сартаевна всегда с уважением вспоминала своего учителя и наставника по рентгенологии, мудрого человека, врача Н. П. Садовую. Доктор Актанова считала, что, как специалист, не имеет права на ошибку, ведь для пациентов точность ее выводов - во многих случаях вопрос жизни и смерти.

В рентгенологии Кулянда Сартаевна выросла во врача высшей категории. Когда пыталась уйти на отдых, ее снова и снова просили поработать.

Коллеги уважали ее как врача, коллегу, наставника, человека с обостренным чувством ответственности. Она была из тех, кто не поступался принципами, когда речь шла о здоровье больного. Умела дружить с коллегами, сохраняя правила субординации в медицине. В жизни друзья, знакомые, а их было очень много, были для нее всегда уважаемы. От нее всегда исходил позитив, готовность помочь в трудную минуту.

Кулянда Сартаевна прожила достойную жизнь и как мать, жена, дочь, сноха. В семье Актановых она была лидером. Ее уважали как старшую, прислушивались к ее советам.

Конечно, многолетний труд рентгенолога имел и свои последствия. Доктор приобрела тяжелую аллергию, что не дало ей возможности привиться, хотя она очень хотела это сделать. Тяжелый исход, к сожалению, вероятно был с этим связан.

Кулянда Сартаевна за свой вклад в развитие рентгенологической службы города и преданность профессии неоднократно поощрялась. Она заслужила, чтобы костанайцы помнили ее имя.

Купей МАЛЬЧУБАЕВА, заслуженный врач РК, Костанай