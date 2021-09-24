Что нужно сделать в вашем саду в середине осени, чтобы подготовить растения к зиме

В начале октября большая часть дачников, собрав урожай, считает, что может расслабиться. Некоторые и вовсе бросают в сентябре все дела на своих участках, полагая, что растения уже не нуждаются в уходе. А зря. С середины октября наступает предзимье, когда плодовые деревья и кустарники впадают в период покоя, к которому их также необходимо подготовить. О некоторых необходимых садовых процедурах советуюсь с агрономом-семеноводом ТОО «НПП «Инвент-плюс», опытным садоводом Радием КАРРАМОВЫМ.

Под теплым покрывалом

В последние годы даже в нашем суровом регионе дачники умудряются выращивать различные сорта теплолюбивого винограда. Помимо акклиматизированной «изабеллы», у нас успешно плодоносят «память Домбковской», «лидия», «кишмиш», «алешенькин», «загадка Шарова» и другие сорта. На дачном участке Радия Каррамова - их более десяти.

Надежное укрытие на зиму позволяет сберечь даже самые теплолюбивые сорта винограда / Фото автора

- Налившиеся сладким соком грозди сигнализируют о том, что уже пора прекращать полив, - делится опытом агроном, - иначе лоза продолжит свой рост и должным образом не вызреет, что скажется на зимовке плодовых побегов.

Свой виноград Каррамов укрывает воздушно-сухим способом, но перед этим необходимо привести его в порядок. После первых заморозков листва винограда опадает, ее, наряду с прочими листьями и сорняками, надо тщательно собрать из приствольного круга и сжечь, так как они могут нести на себе споры грибковых и инфекционных заболеваний. Далее стоит перейти к обрезке. Сначала удаляются больные, поврежденные, слабые невызревшие и нежелательные побеги. Затем формируют плодовые лозы, оставляя по 7-8 спящих глазков (почек) на одном.

В теплый день необходимо аккуратно снять лозу с опоры и уложить ее по длине шпалеры на очищенную землю. Идеально, если побеги будут располагаться на кусках фанеры или деревянных брусках, чтобы свести к минимуму соприкосновение с землей.

Укладывая лозу, желательно подложить под нее любой материал / Фото sveklon.ru

Теперь можно установить металлические дуги для укрытия на высоту не менее 10 см от побегов и провести обработку фунгицидами против грибковых и инфекционных заболеваний. Радий Каррамов уже много лет применяет 1-процентный раствор медного купороса (100 г порошка на 10 л воды). Причем тщательно опрыскивать надо не только побеги винограда, но и дуги с землей. Можно использовать и другие медьсодержащие препараты («ХОМ», «Хорус», «Ордан», бордоская жидкость).

Укрытие винограда проводят только тогда, когда дневная температура воздуха будет стабильно около 0 градусов (+1-3 градуса). Для этого, советует агроном, стоит использовать два вида материалов: сначала - белое укрывное полотно, поверх - полиэтиленовую пленку, причем каждый в 2 слоя.

Под «слоеным» укрытием винограду будет сухо и комфортно зимовать / Фото vot-ogorod.ru

Края укрытия необходимо прикопать землей или приложить кирпичами. Если есть возможность, то дорожку вокруг винограда завалите соломой, так будет теплее корням. И не забывайте в течение зимы подкидывать снег поверх укрытия.

Напоить вдоволь

Прошедшее лето было аномальным по малому количеству выпавших осадков и высокой температуре воздуха, что, конечно, сказалось на урожайности. Ягоды смородины пеклись на солнце, яблоки от недостатка влаги были мельче обычного. У большинства дачников времени полива хватало только на спасение овощей и земляники, не говоря уже о деревьях и кустарниках.

«Снежком» из земли можно определить, достаточно влаги в земле или нет / Фото автора

- Многие ошибочно считают, что в период покоя растения не используют влагу земли, - говорит агроном Каррамов. - Но она испаряется и вымораживается как с поверхности почвы, так и со стволов и ветвей. Достаточно влажная почва вокруг корневой системы дольше сохраняет тепло и промерзает позже. А в сухой мерзлой земле корни более уязвимы, а потеря влаги в надземной части чревата усыханием кроны и растрескиванием коры.

Чтобы избежать этого, осенью проводят обильный влагозарядный полив. Лучше всего его делать, когда листва опала хотя бы на 50%, при устойчивой температуре воздуха ниже 10 градусов. Но в предстоящие выходные во многих дачных обществах будет проводиться последний полив, а значит, он станет последней в этом сезоне возможностью напоить водой от души плодовые деревья и кустарники.

Перед поливом определите, необходима влага земле или нет. Для этого недалеко от приствольного круга выкопайте яму и с глубины в 40 см зачерпните горсть земли. Если после сжатия ладонями ком земли, словно снежок, не рассыпается, то влаги достаточно, а если сформировать не получается, придется хорошенько полить.

Перед поливом необходимо очистить приствольный круг от листвы, гниющих плодов и сорняков, взрыхлить почву, сделав тяпкой лунку, чтобы вода не растекалась. Желательно внести хорошо перепревший перегной и фосфорно-калийное минеральное удобрение для осенней подкормки согласно инструкции.

Влагозарядный полив - необходимое осеннее мероприятие в саду / Фото автора

Сколько воды потребуется на одно растение? Это зависит от влажности почвы, вида, размера и возраста дерева или куста. Учитывая расположение корневой системы, промочить почву необходимо на следующую глубину: яблоня и груша - до 1,5 м, вишня, слива, абрикос - до 1 м, смородина, крыжовник, малина - до 0,6 м.

Для этого потребуется достаточно большое количество воды. Так, под каждый молодой саженец в возрасте до 5 лет необходимо вылить 30-50 л, плодоносящим деревьям в возрасте 6-10 лет достаточно 80-100 л, а объем воды на взрослое дерево доходит до 150 л.

Разумеется, за один раз вылить большое количество воды может не получиться. Поэтому делайте влагозарядный полив в 2-3 приема.

Учитывайте и тип почвы. На легких песчаных следует несколько увеличить объем воды. Главное, не переусердствуйте, чтобы застой влаги не привел к загниванию корней и корневой шейки.

Сажать или не сажать?

Лучшим временем для посадки и пересадки саженцев плодово-ягодных культур, несомненно, является весна. Но бывают случаи, когда дачник приобрел или кто-то поделился каким-то особенным сортом, который необходимо срочно высадить. Осенью это сделать можно, но учитывая некоторые нюансы.

При посадке саженца необходимо соблюдать несложные правила / Фото diz-cafe.com

Во-первых, крайним сроком посадки плодовых деревьев в нашем регионе является середина октября. До устойчивых морозов саженец еще успеет пустить корешки и адаптироваться на новом месте. Чтобы ускорить процесс корнеобразования, у саженцев с открытой корневой системой необходимо перед посадкой корни замочить на сутки в воде с добавлением стимулятора («НВ-101», «Эпин», «Циркон», «Корневин»).

В идеале посадочную яму готовить заранее - минимум за 7-10 дней до высадки. Ее размер зависит от размера корней саженца. В ширину яма должна быть в 2 раза, а в глубину в 3 раза больше корней. Как правило, для молодых 1-2-летних саженцев делают яму диаметром 40-60 см и глубиной 60-80 см.

Очень важный вопрос: чем наполнить посадочную яму? Помимо верхнего плодородного слоя садовой земли, приготовьте ведро хорошо перепревшего перегноя или компоста, 1 л древесной золы, стакан двойного суперфосфата или азофоски. Не используйте свежий навоз или куриный помет, они могут сжечь корни.

Заранее наполните яму данной смесью с горкой, чтобы до высадки земля несколько уселась. Непосредственно в момент посадки снова выкапывается яма, соответствующая размеру корней, ближе к середине вбивается колышек - опора, к которой будет привязан ствол. Поместите саженец в яму таким образом, чтобы корни не загибались вверх, а корневая шейка находилась на уровне земли. Место прививки должно быть выше уровня грунта примерно на 5 см.

Засыпьте яму рыхлой смесью, слегка уплотняя вокруг ствола, сделайте лунку и хорошо полейте. Достаточно будет 2-3 ведра воды, но в два приема, чтобы земля равномерно осела и возле корней не было пустот.

Если возможности поливать до весны больше не будет, то лучше замульчировать приствольный круг опавшей листвой, опилками, корой, чтобы влага сохранялась как можно дольше и не прорастали сорняки.