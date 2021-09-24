Конкурс для женщин, владеющих искусством управления

В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас. Подать заявку можно по адресу ngkonkurs@gmail.com, а также по тел.: 53-51-51, 53-69-95.

Победительниц конкурса ждут призы: сертификаты на покупку запасных частей, аксессуаров и ремонт на 50 000, 30 000 и 20 000 тенге от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО (пр. Назарбаева, 34, тел. 74-90-74, ул. Карбышева, 34) и 3 сертификата на месяц тренировок в фитнес-клубе FitnessBlitz (пр. Назарбаева, 193/1, ТРЦ «Kostanay Plaza», 2 этаж, 8-701-052-99-00).

Участница № 38 - Светлана ПИРНАЗАРОВА, индивидуальный предприниматель.

Стаж вождения: 12 лет. Марка автомобиля: Lexus RX-300. Год выпуска: 2002. Цвет: серебристый металлик. Объем двигателя: 3,0 л.

Lexus RX-300 появился у Светланы Пирназаровой почти 2 года назад, до этого 10 лет она ездила на Toyota Camry. Машина ее всем устраивала, но решила купить более проходимую.

Светлана любит свой Lexus RX-300 за комфорт и надежность

- Я долгое время жила в Аркалыке, всего три месяца, как переехала в Костанай, - рассказала наша участница. - Когда 12 лет назад я купила Toyota Camry, в Аркалыке она была единственной машиной такой марки. Многие на нее заглядывались. На ней часто ездила в Костанай. Но потом решила, что мне нужна машина повыше. Так появился Lexus RX-300.

По словам Светланы, жаль было выставлять Toyota Camry на продажу, думала, что будет продавать ее очень долго, но в итоге машину купили уже через 3 часа. Toyota уехала в Алматы.

Lexus RX-300 Светлана сразу почувствовала, что эта машина чуть выше классом, комфортнее. На ней она уже успела съездить на отдых в «Сосновый Бор», Караганду, почти каждый день ездила из Аркалыка в Костанай и обратно, пока не переехала в областной центр.

Светлана Пирназарова: «На этой машине почти как в сказке: высоко сидишь, далеко глядишь»

- Успевала за день проехать 1 000 км, - смеется наша участница. - В 4 утра выезжала из Аркалыка, в 9 утра уже была в Костанае. Успевала здесь сделать свои дела по работе и к вечеру вернуться.

На Lexus RX-300 Светлана путешествует с детьми, любит эту машину и уважает за комфорт и надежность.

- На этой машине почти как в сказке: высоко сидишь, далеко глядишь, - смеется участница. - И я с удовольствием на ней езжу.

Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 38 Светлану Пирназарову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 25 сентября, до 11.00 воскресенья, 26 сентября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 23 сентября, до 10.00 понедельника, 27 сентября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 37 Екатерины Ивановой поступило 272 голоса в Instagram.