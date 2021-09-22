В 114-м туре «Нужных денег» помогаем двум мальчикам и девушке

Сбор на слуховой аппарат продолжается. Еще двум участникам необходимо ехать к докторам в октябре.

Пока не соберем

12-летний Максут КАЛАК из поселка Александровка Костанайского района ждет, когда сможет воспользоваться 24-канальным слуховым аппаратом. Таким, какой уже есть у его брата, также имеющего наследственную двухстороннюю нейросенсорную глухоту.

Продолжаем сборы на слуховой аппарат для Максута / Фото Андрея СКИБЫ

По итогам 112-го и 113-го туров для Максута собрано 188 621 тенге, а стоимость аппарата - 1 200 000 тенге. То есть в наличии примерно 1/6 часть необходимой суммы. К сожалению, предприятие, к которому мы обращались, помочь не может. Будем собирать с помощью наших читателей до победного конца.

Ради сына

5-летний Адилбек БУЛАТ из Костаная уже был участником нашего благотворительного проекта в 69-м, 78-м и 101-м турах. У ребенка ДЦП, спастическая диплегия. Интеллект у Адилбека полностью сохранен, соответствует возрасту, он уже понимает, что не может на равных играть со своими сверстниками в подвижные игры.

Операция станет прорывом для Адилбека / Фото из архива Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ

Родители делают все, что могут, для того чтобы поставить своего сына на ноги. Адилбек регулярно проходил курсы реабилитации в Казахстане, России, дважды был в знаменитой клинике профессора Владимира Козявкина в Трускавце (Украина). Он уже может ходить, но только у опоры либо за руку с родителями. Мальчик научился кататься на трехколесном велосипеде. Врачи дают очень обнадеживающие прогнозы относительно будущих успехов Адилбека, но один фактор мешает ребенку физически развиваться. Мальчика мучают постоянные спазмы мускулатуры. Мало того что спастика способна провоцировать откат назад после реабилитационных мероприятий, она еще и причиняет сильную боль. Маленький ребенок вынужден терпеть эти мучения ежедневно.

При диагнозе «ДЦП» назначают операции, облегчающие страдания детей со спастикой, но по мере роста мышц хирургическое вмешательство приходится несколько раз повторять. Впрочем, есть метод, при котором операция делается единожды: это селективная дорсальная ризотомия, когда выборочно подрезаются корешки спинных нервов, дающие мышцам лишний сигнал сокращаться. Не всем детям с ДЦП можно делать такую операцию, но Адилбеку она не противопоказана. Главное, найти лучших хирургов для такого вмешательства.

- Спастика каждый день приносит Адилбеку боли в ногах, это уже привело к деформации тазобедренного сустава и голеностопа, - говорит мама мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВА. - Видя, как наш сын мучается каждый день, приняли решение сделать операцию. Переписывались со многими клиниками, с родителями детей, которые уже прошли через это. Остановили свой выбор на докторе Парке из американского города Сент-Луиса, который разработал свой метод этой операции. За 30 лет практики он провел более 4 500 операций. Операция стоит $46 245 (19 800 000 тенге). По условиям клиники, мы должны оплатить за 45 дней до операции. Благодаря добрым сердцам мы смогли собрать более 16 млн тенге, остаток суммы внесли, продав свой дом, в котором мы жили. Операция назначена на 28 октября. 25 октября пройдет первая консультация. Но на приобретение билетов у нас не хватает средств. Дорога нам обойдется в 1 448 000 тенге. Поэтому вновь обращаемся в «Нужные деньги» и очень просим помочь.

Решение продать свой уютный дом, где все было сделано с любовью и с учетом потребностей больного ребенка, далось семье непросто, но другого выхода не было. После оплаты операции от продажи дома остался еще 1 000 000 тенге, который уйдет на оплату билетов в США, но все равно не хвататет 448 000 тенге.

Доходы: зарплата папы - 100 000 тенге, пособие Адилбека по инвалидности - 96 000 тенге. В семье есть еще старшая 7-летняя дочь Аружан. Немалые средства уходят на лекарства, бассейн, массаж, питание. Пока семья живет еще в бывшем своем доме, но скоро к расходам прибавится плата за съемное жилье.

Теперь - платно

Балшекер КСТАУВОЙ из Костаная 20 лет, у нее ДЦП. Балшекер знакома нашим постоянным читателям, она участвовала в 6 турах проекта, последний раз - в 110-м туре. Самая большая мечта этой милой девушки - начать ходить самостоятельно, иметь возможность прогуливаться с мамой по парку, ходить за покупками. То есть делать без мучений повседневные вещи, которые здоровым людям даются легко. Она хочет пройти курс в столичном реабилитационном центре.

Балшекер не перестает бороться за свое будущее / Фото из архива семьи КСТАУВЫХ

- Я не перестану бороться за свою мечту, - делится Балшекер. - Буду работать над собой, пока не получится ходить без поддержки. Только теперь, когда я стала взрослой, все для меня платно. Даже не в России, а и в нашей родной столице. Меня готовы принять, но только надо оплатить все процедуры. Помогите, пожалуйста, не остановиться на пути к мечте.

Курс реабилитации для Балшекер стоит 400 000 тенге.

Мама девушки не работает, зарплата отца - 140 000, пособие Балшекер - 99 000 тенге. Без помощи наших читателей Балшекер не соберет необходимую сумму на оплату реабилитации.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Обратите внимание, номер карты изменился 4400 4301 2746 9697.

Помощь, оказанная в рамках 113-го тура