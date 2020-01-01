С недавних пор иностранные граждане на территории РК оказались в бесправном положении. Дело в том, что выданные нерезидентам ИИН были аннулированы. Никого в известность не поставили. В результате из-за отсутствия ИИН человек оказался ограничен в правах и остался без средств к существованию в связи с тем, что его недвижимость и карточные счета оформлены на несуществующий ИИН. Проблема эта массовая - она возникла у всех, кто получал новый ИИН после смены гражданства. У тех, у кого остался старый ИИН, такой проблемы не должно быть. В чем причина аннулирования ИИН и как мне теперь его восстановить? Как перенести все данные на новый ИИН? И что теперь делать людям, которые оказались в такой ситуации?

Елена, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос отвечает старший инспектор управления миграционной службы Костанайской области Рабига МУСАБАЕВА:

- С 1 января МВД РК осуществляется централизованное формирование индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам, в том числе его корректировка и восстановление. Эти операции, а также аннулирование ИИН не являются государственными услугами, срок рассмотрения обращений иностранцев или их представителей составляет от 15-30 дней. Зачастую иностранцы, ранее являвшиеся гражданами РК, которые выехали на постоянное место жительства за пределы страны и получили гражданство иного государства, не принимают своевременные меры по сдаче паспорта гражданина РК и оформлению утраты гражданства Казахстана в заграничных учреждениях республики. Кроме того, существует категория лиц, которые выехали на ПМЖ за пределы РК без получения соответствующего разрешения, и в Казахстане их статус - неопределенный.

Во избежание недоразумений при получении госуслуги и заключении сделки, проведении банковских операций, оплаты налогов, оформлении наследства и других операций иностранцам для проверки наличия и активности своего ИИН необходимо обратиться в ЦОН по месту временного пребывания.

При обнаружении нескольких ИИН необходимо обратиться с заявлением в ЦОН по вопросу их аннулирования.

Касательно ИИН, прикрепленного к документам РК, требуется произвести корректировку в части изменения гражданства иного государства и внесения актуальных паспортных данных гражданина иностранного государства, перемены фамилии или дополнительного внесения анкетных данных в английской транскрипции.