Почему места активного отдыха для детей и взрослых оказываются под замком

Сказать, что в Костанае популярны дворовые спортплощадки - это почти ничего не сказать. Они суперпопулярны, спрос на них не снижается. Горожане хотят, чтобы оборудованное место для игры в футбол, волейбол, баскетбол было чуть ли не в каждом дворе. Наступит ли когда-нибудь такое изобилие, неизвестно. И достаточно давно народ для целей активного досуга обжил школьные территории. Но с недавних пор многие из них стали для этого недоступны.

Куда пойти? В школу

Традиция отдыхать в школьных дворах - старосоветская. Участки при учебных заведениях, как правило, зеленые, ухоженные, с асфальтированными дорожками и спортплощадками для проведения уроков физкультуры. Готовые места отдыха, особенно актуальные для спальных районов города, где в отличие от центра почти не было парковых зон. Новое время их не прибавило. «НГ» в 2012 году делала репортаж о том, где по вечерам проводят время жители областного центра.

Когда площадка маленькая, ничем не оборудована, досуг выбирают такой - сидеть по вечерам с телефонами

- Микрорайон № 9 обжил двор школы № 7. Седьмой микрорайон гуляет в СШ № 10, «Западный» - в СШ № 17. А жители «восьмерки» отдыхают в огромном дворе школы № 16. Одни неспешно гуляют, в том числе и с детскими колясками, другие совершают пробежки, - писали мы тогда.

Современная жилая застройка - нередко либо плотная, либо уплотнительная, когда многоэтажки ставят на свободных пятачках дворов - по части активного досуга приятных перспектив не сулит. И потому школьные участки костанайцев манят по-прежнему. Особенно подростков, которые тему этого материала и подсказали.

Лишние люди

Вот монолог соавтора этой публикации Лидии Пархоменко, многое объясняющий:

- Как только тебе исполняется 12-14 лет, в своем дворе ты становишься лишним. Уже неинтересно сидеть в песочнице, а условий для более подвижного досуга нет. Добавьте к этому постоянные замечания от соседей, которым ты мешаешь слишком громким смехом и ударами по мячу, от бабушек-дедушек, которые разбили во дворе сад и боятся за его сохранность, добавьте везде носящихся маленьких детей, которых вечно боишься задеть или сам, или мячом, и вы получите одно-единственное решение. Уйти. Везет, если где-то недалеко есть двор, в котором подростков больше, тогда можно двинуть туда. Однако не на каждую чужую территорию можно прийти просто так. Еще вариант - школьные дворы.

В моем детстве двор нашего дома был местом тусовки ребят со всех окрестных домов. Несмотря на то, что в нем было всего три качели, две паутинки, пара турников. Зато имелось большое «ничего», пустое место, где играли в футбол, в вышибалы, догонялки, «казаки-разбойники» и «красное знамя». Все всех устраивало. В какой-то момент наш двор, как и многие другие, попал под программу облагораживания. Соседи остались, сад и песочница, но вместо прекрасного в своей универсальности пустыря поставили типовую детскую площадку. Вы наверняка видели такую и в своем дворе, если вам «повезло»: турники для взрослых, несколько тренажеров, непонятного назначения металлические штуки в виде бабочки, домик на оси, качели. Все на небольшом пятачке и вперемешку. И снова никакой заботы о подростках или хотя бы логики: если ты не ребенок шести лет или спортсмен, тебе здесь делать нечего. Какой там был еще один вариант? Школьные дворы?

В ФМЛ и «на Индуске»

- С друзьями, живущими в 5, 6 и 7-м микрорайонах Костаная, мы остановили свой выбор на дворе физматлицея: там всегда открыто, есть несколько площадок, где можно поиграть в баскетбол или волейбол и, самое главное, даже сетки есть, - продолжает Лидия. - На территории почти всегда множество гуляющих: мамы с колясками, молодежь, дети, спортсмены всех калибров - бегуны, борцы, боксеры, велогонщики, «скандинавоходцы», футболисты, гимнасты. Еще хорошая площадка - около индустриального колледжа, в народе «на Индуске». Там тоже каждый вечер полно и спортсменов, и любителей. Открыты дворы СШ № 16, СШ № 10, СШ № 23. А вот с СШ № 7 начались неясности: открыто в будни, но на выходных закрыто.

Вечером во дворе ФМЛ играют на нескольких площадках

Стоят, скучают

Лидия и команда ее друзей обошли, объехали весь город и даже из пригорода привезли информацию. Про школу № 30 в Красном Партизане (поселке Амангельды). Недавно в ней был ремонт, обновили и школу, и территорию вокруг. Все надеялись, что и на каникулах этим попользуются. Но двор долго был на замке. Люди стали возмущаться. Теперь калитка во двор открывается, но футбольное и волейбольное поля остаются запертыми. Проникнуть можно по-партизански.

Работа на местности показала, что в Костанае немалая часть школьных дворов закрыта. Под замком скучают беговые дорожки, турники, брусья, поля для игр с мячом. Особенно впечатлили возможности Назарбаев школы. В ее огромном дворе могла бы заниматься спортом половина города: футбольные, баскетбольное, волейбольное поля, хоккейный корт, детские площадки и многокилометровые беговые дорожки. Объективности ради мы обследовали близлежащую жилую зону. Из 11 дворов, где побывали, оснащены полями только 2 - оба баскетбольные, одно из них недостроенное. Футбольное нашлось одно, общее на несколько домов.

Под замком и богатая спортивная оснастка на стадионе школы Ozat. Избытка спортплощадок в окрестностях не наблюдается.

Стадион школы Ozat летом пуст, разметка - как свежая

Одно футбольное поле во дворе многоэтажек неподалеку всегда по вечерам забито под завязку, там футболисты с волейболистами играют в очередь.

По-соседски

Нам показалось нерациональным такое использование школьных физкультурных мощностей, которые обновляются и содержатся за бюджетные деньги. А действуют по учебной программе лишь несколько месяцев в году - минус зима (если нет корта), осенние и весенние холода и дожди, минус каникулы. Мы попробовали выяснить у директоров школ, как они относятся к отдыху на вверенной им территории горожан.

- Нормально относимся. Только с владельцами животных ведем без конца воспитательные беседы. Пытаемся объяснить, что школьный двор - не место для выгула собак, - сказала корреспонденту «НГ» завуч ФМЛ Марина ГУСЕВА, - надеемся в этом вопросе на здравый смысл. А в целом нужды жителей понимаем. В окрестных микрорайонах нет никакой лесопарковой зоны, во дворах сейчас все запружено машинами. Да, есть набережная, но до нее из 8-го или 9-го микрорайона далеко идти. А у нас большая территория, аллеи поднялись красивые, есть где заняться спортивными играми, совершить пробежку, просто погулять.

О понимании нужд жителей говорил и директор СШ № 23 Бауржан САУТБАЕВ.

- Иногда в распутицу единственное место, где можно просто пройтись, не утопая в грязи, это двор нашей школы, - сказал он. - Да и спортом, физкультурой удобно заниматься. А это лучший досуг, тем более что рядом дети и взрослые.

Мы спрашивали руководителей школ, насколько хлопотно это - держать дворы открытыми, мусорят ли люди, ломают ли что-то, вообще какие эксцессы случаются. Серьезных скандалов не припомнили, актов вандализма - тоже. Случается - кто-то оставит после себя мусор, но в целом жители стараются вести себя прилично, тем более что в школьных дворах полно завсегдатаев и уже сформировались сообщества, которые себя как-то регулируют.

- Бабушки, которые тут гуляют, защищают сирени наши, ветки деревьев не позволяют ломать. Вообще большинство ведет себя как интеллигентные соседи. Тем более что это же все семьи наших учеников, - заметил Саутбаев.

Двери закрываются

Однако повальное закрытие школьных дворов в последнее время, как выяснилось, имеет причину более серьезную, чем желание или нежелание администраций школ пускать на территорию гостей по вечерам.

В управлении образования «НГ» сообщили, что 6 мая 2021 года было принято постановление правительства РК № 305 «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении». И в соответствии с ним все калитки и ворота школ должны быть заперты, открываться должны по расписанию во время движения учащихся и сотрудников на место и с места работы и учебы. Допускается использование территории школы (спортивных сооружений) только в учебно-воспитательном процессе.

Даст ли это стопроцентный антитеррористический эффект - большой вопрос. А то, что масса людей, в том числе импульсивных подростков, остается без любимого досуга по другую сторону школьных заборов - точно. И очень жаль. Может, решение слишком жесткое - закрыть, и баста? В том же ФМЛ, например, по периметру двора установлены камеры, у вахтера есть тревожная кнопка, взаимодействие с полицией отлажено. Вряд ли эти меры менее действенны, чем замки.

Фото Лидии ПАРХОМЕНКО и Галины КАТКОВОЙ