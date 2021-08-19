Конкурс для женщин, владеющих искусством управления

В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас. Подать заявку можно по адресу ngkonkurs@gmail.com, а также по тел.: 53-51-51, 53-69-95.

Победительниц конкурса ждут призы: сертификаты на покупку запасных частей, аксессуаров и ремонт на 50 000, 30 000 и 20 000 тенге от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО (пр. Назарбаева, 34, тел. 74-90-74, ул. Карбышева, 34) и 3 сертификата на месяц тренировок в фитнес-клубе FitnessBlitz (пр. Назарбаева, 193/1, ТРЦ «Kostanay Plaza», 2 этаж, 8-701-052-99-00).

Участница № 33 - Айслу БАЙСАЛБАЕВА, индивидуальный предприниматель.

Стаж вождения: 32 года. Марка автомобиля: Toyota Land Cruiser-200. Год выпуска: 2010. Цвет: черный. Объем двигателя: 4,7 л.

Toyota Land Cruiser-200 появилась у Айслу Байсалбаевой три года назад и стала самой «престижной ласточкой» в коллекции ее машин. До этого у нее были «шестерки», «девятки», бусики.

Land Cruiser-200 выбрали за красоту, комфорт и большой объем двигателя

- Эта машина нравится тем, что у нее большой объем двигателя, - рассказала наша участница. - Можно развивать большую скорость и не ощущать ее, особенно на бездорожье. Уже много поездила на ней по Казахстану, была в Уфе. За три года накатала 300 000 км, хотя для меня это мало. Если бы не пандемия, поездила еще больше.

Даже несмотря на ограничения, Айслу выезжает на пикники, на отдых в Сосновый бор. Но чаще всего Land Cruiser-200 нужен ей по работе, в которой такая объемная и проходимая машина очень выручает.

- Машина престижная, красивая, для статуса, но и для поездок по работе и на отдых незаменима, - говорит Айслу. - Называю ее только «моя ласточка», «мое солнышко». Она ведь моя кормилица.

Если случается поломка, хозяйка отдает свою машину проверенным мастерам на СТО, которые всегда выручат и помогут.

Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 33 Айслу Байсалбаеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 21 августа, до 11.00 воскресенья, 22 августа. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 19 августа, до 10.00 понедельника, 23 августа. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 32 Анастасии Стариной поступило 220 голосов в Instagram.