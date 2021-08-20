Возможно, участившиеся засухи все-таки заставят аграриев пересмотреть свое отношение к нему

В этом году в Костанайской области длительная жара при отсутствии осадков и деятельной «помощи» суховеев погубила 40% посевов. Это означает, что примерно с полутора миллиона гектаров урожай не будет собран, а немалые затраты на покупку семян и посев были сделаны. Тяжелую экономическую ситуацию у аграриев могли бы отчасти поправить страховые выплаты. Но, как говорится, было бы кому платить. Застраховали посевы в одной из крупнейших хлебных областей страны всего десять хозяйств.

Сила инерции?

Возможно, это эхо прошлых лет. Отмена обязательного страхования посевов подавляющим большинством сельхозников была воспринята с явным облегчением. Всем надоела туфта. Люди платили мизерные страховые взносы, заранее понимая, что в случае серьезных потерь получат сущую безделицу. Шли на это лишь бы формально исполнить требования закона. Переход в 2020 году к добровольному страхованию, как любое освобождение от принуждения, изначально вызвал массовый отток потенциальных потребителей услуги, которая в мире считается весьма востребованной.

Потери даже от острой засухи могут быть не 100-процентными благодаря страхованию / Фото regnum.ru

При этом урок прошлого года, который тоже был вполне засушливым на юге Костанайской области, не был воспринят как сигнал страховаться. Как пояснил знакомый предприниматель из Житикаринского района: у нас такого не бывает, чтобы засушливые годы шли подряд, рассчитывали, что в этом году урожай будет. Но климат изменился. В нескольких южных районах дождей не было целых три месяца.

Сейчас управление сельского хозяйства в интересах значительного числа аграриев просит правительство оказать поддержку пострадавшим от засухи хозяйствам. В минсельхоз направлено обращение с просьбой отсрочить предпринимателям выплаты по кредитам, лизинговые платежи.

И только несколько хозяйств постаралось помочь себе самостоятельно.

Выплаты по двум фазам

- В прошлом году мы поздновато узнали о возможности застраховать посевы, не стали оформлять договор, а в нынешнем году все-таки сделали это. И не пожалели. Из четырех полей два у нас практически выгорели от засухи, за них мы уже получили страховые выплаты, - рассказала «НГ» Татьяна МАЗУР, чье КХ занимается растениеводством на землях района Беимбета Майлина. - По крайней мере, у нас по этим полям теперь не стопроцентные потери. Страховка дает возможность купить семена на следующий год, покрыть часть кредитных обязательств. Мое мнение - дело это для крестьян полезное.

Страховые выплаты КХ Мазур получило уже дважды - система устроена так, что параметры дефицита влаги считаются поэтапно и должны соответствовать в сумме значениям так называемых триггеров. Есть триггеры на дефицит влаги, есть и на избыток. Предприниматели, поля которых иссушила жара, по двум фазам деньги уже получили. Третья - в процессе. Ведутся наблюдения и подсчеты.

Наступление страхового случая и назначение выплат производится добровольными страховщиками при определяющем участии голландской компании «VanderSat», которая многие годы специализируется на оказании таких услуг фермерам в Европе. И вообще все, что касается страхования сейчас, делается в онлайн-формате. Трудно справиться с этим, спросили мы Татьяну Александровну, много проволочек?

- Онлайн-формат, конечно, для многих аграриев в районах - серьезное препятствие, - призналась она, - старшее поколение до сих пор телефоны кнопочные предпочитает, вы же знаете. Но надо пробовать, и все получится. У нас была одна сложность, казавшаяся нам серьезной - большинство КХ работает по ИИНу, а у нас БИН. При оформлении документов система все время выдавала нам форму, где требовалось указать ИИН. Потом разобрались, что делать. С помощью сотрудников Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, которые нас поначалу за руку вели. Спасибо им. Вот, кстати, я хотела сказать, что система должна все-таки предусматривать какую-то обратную связь - с оперативными ответами на возникающие у клиента вопросы на первом этапе. Там, например, надо при наступлении страхового случая быстро оформлять заявку на выплату, в течение трех дней. Вот ты ее заполняешь и у тебя есть вопросы, но задать их некому. Направляешь, полагаясь на то, что разобрался. И тебе потом либо отказ придет без разъяснения, почему, либо деньги будут перечислены. Нам с первого раза удалось все правильно сделать.

Больше информации

Как выбирать страховщика? Заходишь в электронный кабинет страхователя. Там их перечень. Члены КХ Мазур выбрали своего, ориентируясь только на то, что компания костанайская. Впредь намерены руководствоваться при выборе не только этим, а найти, прежде чем подписывать договор, больше информации о страховщике, отзывы о нем.

Вообще информации о добровольном страховании сейчас должно быть намного больше и она должна быть доступной, считает Татьяна Александровна.

- И мне кажется, это дело государственных ведомств, тех же отделов сельского хозяйства, - отметила она, - продвигать такую информацию. Она же вроде есть. Где-то на сайтах выложена. Но крестьянам некогда постоянно в интернете шарить, они в полях, в работе постоянной. А дело с этим страхованием полезное.

Добровольное индексное страхование стартовало в Казахстане в прошлом году. В этом году явления засухи стали проявляться рано. И уже в мае 2021 года страховые компании выплатили около полумиллиарда тенге пострадавшим аграриям. Наступление страховых случаев продолжается. Пока половину затрат на страхование берет на себя государство, за счет субсидирования 50% страховой премии.