Жительница Денисовки узнала, где похоронен ее дядя, через 11 лет после находки поисковиков

10 мая 2021 года жительница п. Денисовка Светлана КОРОЛЬ случайно увидела сайт, на котором публикуются данные о солдатах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и нашла запись о ее дяде - сержанте Николае Грине.

Имя Николая Гриня увековечено на стене в парке Победы Костаная

Об этой истории «НГ» сообщил заместитель председателя Казахской региональной национально-культурной автономии Москвы Асылбек Толешов. Он ведет активную деятельность по поиску родных и близких красноармейцев, призванных на фронт из Каз. ССР, чьи останки находят российские поисковые отряды и чью личность удается установить. Асылбек Куантаевич сослался на статью журналиста из Атырау Льва Гузикова, который случайно увидел на форуме поисковиков фотографии и решил обратиться к пользователям.

Гузиков, в свою очередь ссылался на руководителя нижегородского поискового отряда «Курган» Андрея ЧЕКАНОВА, который в 2013 году написал на форуме Асылбеку Толешову:

«В 2009-2010 годах на территории Псковской области, под г. Пустошка, нами были найдены и перезахоронены останки более 250 советских солдат. Среди них были и призванные из Казахстана. Могу ли я обратиться к Вам за помощью в поиске родных тех солдат. Если да, то готов выслать список бойцов-казахов и призванных из Казахстана и фото с их перезахоронения».

Временные удостоверения на вручение Николаю Гриню ордена Красной Звезды

В районе д. Маслово было найдено незарегистрированное воинское захоронение. Оказалось, что это пункт дивизионного погребения, там весной 1944 года хоронили бойцов, погибших при штурме «Линии Пантера» (Линия Пантера - Вотан или Восточный вал - стратегический оборонительный рубеж германских войск. Восточный вал был разделен на два рубежа (Пантера и Вотан) и проходил по линии: река Нарва - Псков - Витебск - Орша - река Сож - среднее течение реки Днепр - река Молочная - «НГ»).

- В 1949-1950 годах, во время так называемого упорядочивания и укрупнения воинских захоронений, оно официально было перенесено в райцентр, но только на бумаге, - пишет на форуме Андрей Чеканов. - На самом деле место просто распахали. Это нам рассказал тракторист, который отказался распахивать солдатское кладбище. Ему было 18 лет, и он уходил в армию, а другой тракторист распахал.

… ордена Отечественной войны 2-й степени

В 2008 году командир местного поискового отряда нашел это место и поднял останки нескольких солдат. Среди них был боец с орденом Красной Звезды, так в списке появилась первая фамилия. Поисковики продолжили его работу и нашли медальон еще одного бойца. По этим фамилиям в ЦАМО РФ (Центральный архив министерства обороны Российской Федерации) удалось найти список безвозвратных потерь.

Одним из найденных бойцов был наш земляк Николай Гринь. Он родился в 1922 году в Джетыгаре, призван на фронт Джетыгаринским РВК в 1942 году.

Как сообщила «НГ» Светлана Король, в наградном листе ее дяди от 15 февраля 1945 года указаны: орден Отечественной войны 2-й степени, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», орден Отечественной войны 1-й степени.

… и медали «За отвагу»

В том же документе сообщается: «Добровольно вызвавшийся в разведку красноармеец-автоматчик роты автоматчиков Гринь на рассвете, входя в состав захватывающей группы, действовавшей в районе 1200 метров южнее д. Ковалево, первым ворвался с траншеи противника и вместе с лейтенантом Никифоровым захватил и доставил в штаб полка контрольного пленного. В момент захвата немецкий автоматчик справа приготовился дать по ним очередь, но Гринь опередил его. Держа левой рукой пленного, правой рукой дал очередь из автомата, намертво повалил угрожавшего им автоматчика противника. Красноармеец-автоматчик Гринь достоин правительственной награды орденом «Отечественная война 1-й степени».

- Это было в феврале 1945-го, - рассказала Светлана Король. - А до этого Николай приезжал домой к матери, и мать сообщила, что пришла похоронка на Василия, его меньшего брата, от 2 ноября 1943 года. Когда дядя уезжал, он сказал: «Я им отомщу!» Вот и вызвался добровольно в разведку.

По данным ЦАМО, Николай Гринь был командиром отделения разведки 525-го стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии, воинское звание - сержант. Был убит 27 мая 1944 года, похоронен в районе д. Маслово.

Как сообщается на официальном сайте движения «Бессмертный полк», младший брат Николая Василий Гринь родился в 1924 году в поселке Денисовка Орджоникидзевского района Кустанайской области. 24 августа 1942 года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и направлен на курсы младших командиров в город Чебаркуль.

Василий был пулеметчиком отдельного гвардейского стрелкового учебного батальона 59-й гвардейской Краснознаменной Краматорской стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта гвардии, звание - рядовой. Погиб в бою 2 ноября 1943 года. Похоронен на хуторе Розы Люксембург Васильевского района Запорожской области, Украина. Награжден орденом Красной Звезды.

На территории Денисовского сельского совета проживала мать Николая и Василия - Анна Гринь, она скончалась в 1983 году. До 1939 года жила в Джетыгаре.

Мать Николая и Василия Анна Гринь умерла в августе 1983 года. Похоронена в п. Денисовка

Светлана рассказала о том, что она прочитала на форуме, своей двоюродной сестре Людмиле ЛОЖКИНОЙ, которая сейчас живет в Брянске.

- На форуме внизу указана электронная почта, - сообщила «НГ» Людмила.- Мне Светлана говорит: «Там написано: родные, отзовитесь!» Я написала редактору Льву Гузикову. Он ответил, и мы с ним созвонились. Потом созвонились с Андреем Чекановым. Он сейчас на вахте до середины августа. Когда вернется, спрошу, может, у него есть какие-то фото, личные вещи Николая. В будущем хотелось бы побывать на братской могиле.

На момент подготовки этой статьи Андрей Чеканов все еще находился на вахте.

Фото предоставлены Светланой КОРОЛЬ